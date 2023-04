Recenze hry Meet Your Maker. Tvorba nezdolatelné pevnosti má potenciál, ale nevyužívá ho naplno

Dát dohromady vlastní základnu s neproniknutelnou obranou a snažit se pokořit výtvory ostatních hráčů zní jako skvělá myšlenka. Provedení ale zůstává na půli cesty.

Co baví Napětí při prvním prozkoumávání základen

Intuitivní a zábavná stavba

Vylepšování pastí a mutantů

Kooperace Co vadí Nudná grafika

Honba za surovinami bez většího smyslu

Nekonečné variace opakujících se úrovní

Málo obsahu

Absence příběhu 6 /10 Hodnocení

FPS akce pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 800 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

I když Meet Your Maker vychází na vícero platforem, tak se ho jeho tvůrci rozhodli rovnou vydat v rámci nabídky her zdarma v PS Plus. Vaším úkolem je pokořit základny plné pastí a nástrah připravených ostatními hráči. Nápad je to neotřelý, ale provedení zůstává daleko za očekáváním.

Výborný nápad, jak připravit ostatním noční můry

Při prvním spuštění této na první pohled zajímavé hry jsem nabyl dojmu, že se mi pod ruce dostalo něco výjimečného. Hratelnost plynulá, atmosféra tísnivé sci-fi budoucnosti mě uhranula a nápad nekonečné FPS akce v originální stavbách plných brutální hráčovy fantazie mi učaroval. Avšak čím déle jsem se hře věnoval tím více mé nadšení uvadalo, až do momentu, kdy jsem zjistil, že dál už pokračovat nechci.

Meet Your Maker zůstal u nápadu. Je to zvláštní pocit, když hra, která slibuje nekonečný obsah, trpí nedostatkem kvalitní herní náplně. Zejména mě rozčilovaly příliš malé odměny za splněné úkoly a fakt, že se jedná o stále stejné úrovně, jen vždy navržené trošku jinak.

V pochmurném postapokalyptickém světě jste jednou z posledních živých bytostí, které se dozvědí, že existuje možnost záchrany světa. Vaším úkolem je útočit na základy vytvořené jinými hráči, abyste ukořistili vzácný genetický materiál potřebný pro upgrade Chiméry, což je jakýsi plod uvězněný v nádobě ve stylu Vetřelec. Plod s vámi dokáže i komunikovat. Kromě toho sbíráte po cestě dalších několik druhů surovin pro vylepšení zbraní, skafandru, vaší centrály apod. Nejvzácnější suroviny jsou ty stavební, které slouží k nákupu pozemku, na kterém si následně vybudujete základnu, vybavíte ji nejrůznějšími pastmi a mutanty a každý hráč, který ve vaší základně zemře, vám vygeneruje další suroviny. A tak to jde pořád dokola.

Nevyvážená obtížnost

Základny jsou rozděleny do tří úrovní, jenže ty jsou vytvářené hráči a často se mi stalo, že i ty rádoby jednoduché základny jsou navrhženy tak, že vám jejich pokoření zabere stejné množství času jako u základen nejobtížnějších. Dalším neduhem některých staveb ve skupině nejtěžších je, že jsou postaveny takovým způsobem, že ani po padesáti pokusech jsem nepřišel na to, jak se probít až na konec. A jediný zásah od nepřítele nebo pastí znamená váš konec a můžete začít od začátku.

„Fantazii se meze nekladou a smrt může čekat opravdu za každým rohem.“

K pokoření oněch nástrah jste naštěstí dobře vybavení. Pohyb je svižný, můžete si pomoct vystřelovacím hákem, a pokud vám dojdou náboje, pomůže meči podobná zbraň. I když vás zabije zásah jednou ranou, je fér, že i většinu nepřátel a pastí lze zlikvidovat jedním úderem. Fantazii se meze nekladou a smrt může čekat opravdu za každým rohem. To napětí z nečekaného překvapení je to nejlepší na celé hře. V mnoha případech jsem se kousl leknutím nebo vztekem do jazyka. Přesvědčen o své prohnanosti, že jsem již na konci a znám všechny nástrahy. Och, jaký omyl v této hře. Na pomoc s brutálními nástrahami si můžete přizvat kamaráda a postupovat spolu. Tento prvek je vítaným oživením jinak celkem mrtvého světa.

Stavba základen je jeden z nejlepších aspektů hry

Druhou, velmi podstatnou úrovní hry je tvorba základen. Jak už jsem zmínil výše, pro stavbu potřebujete nashromáždit nemalé množství surovin. Jakmile se pustíte do díla, hra vás jednoduše vede za ruku a napovídá, co kde postavit lze a co již nelze. Stavění je intuitivní a zábavné a je jenom na vás, jaké bludiště vybudujete a kolik pastí a nepřátel/mutantů do svého díla umístíte.

Na začátku máte výběr ze základních pastí a nepřátel, avšak postupným levelováním centrály se dostanete k lepšímu vybavení, jak hráčům znepříjemnit návštěvu vašich základen. A je třeba dodat, že autoři si připravili pestrou škálu mučidel. Od vystřelovacích hrotů, přes plamenomety až po korozivní nádrže a další život znepříjemňující vychytávky.

Hra nenabízí nic dalšího a začne nudit

Jak už jsem zmínil na začátku, Meet Your Maker je vynikající nápad, jenže jakmile si položíte otázku, co to tady vlastně dělám, zjistíte, že hra je přes veškerou snahu hrozně prázdná. Vyloupíte základnu, upgradujete všechno možné a jdete loupit další bludiště, kde jste možná ten upgrade ani nepotřebovali. Pak utratíte stavební materiál na vaši vlastní stavbu, postupně vám tam umírají hráči a vy získáte další materiál. Hmm, co teď, tak jdu pokořit jinou základnu. Začal jsem postrádat smysl svého konání v této hře.

Grafická stránka mě znechutila už na začátku a postupně mi bylo z té barevné palety oranžové a šedé už nevolno. Chápu, že se děj odehrává ve zničeném světe, ale to není argument pro vývojáře, že se vykašlou na jakoukoliv přidanou kreativitu. Nuda a šeď.