Recenze hry Metroid Dread. Návrat legendy, která se drží svojí tradice

Co baví Plynulý pohyb

Prozkoumávání je radost

Spousta schopností

Rozmanité druhy nepřátel

Design oblastí Co vadí Přináší jen pár novinek

E.M.M.I oblasti jsou spíš otravné

Roztřepané hrany objektů

Příběh mohl dostat víc prostoru 8 /10 Hodnocení

Série Metroid zažívala doby své největší slávy ve stejných letech, kdy se rodily další věhlasné značky od Nintenda jako Mario či Zelda. Na rozdíl od nich o Metroidu ale v posledních letech nebylo moc slyšet. Dread měl přitom přijít na scénu už mnohem dříve. Poté, co v roce 2002 vyšel na GameBoy Advance Metroid Fusion, začaly práce na pokračování, kterým měl být právě Dread. Vývoj byl ale zrušen kvůli nedostatečnému výkonu tehdejších konzolí. Poté klasické plošinovky vystřídala v sérii Metroidu FPS odnož Metroid Prime. Až nyní se Nintendo konečně vrátilo ke klasickému pojetí značky a jelikož se jedná o sérii, která dopomohla vzniku podžánru jménem metroidvania, tak se od Dreadu očekávaly velké věci. I když tentokrát žádnou revoluci nepřinesla, v rámci žánru patří ke hrám, které byste určitě neměli minout.

Jelikož už je to nějaká doba od vydání posledního Metroidu a ke starším dílům není zrovna jednoduché se dostat, tak je jasné, že pro spoustu z vás bude Dread první zkušeností s touto sérií. Nemusíte se ale vůbec bát, že byste se neorientovali. Pro mě je Dread také prvním Metroidem, který jsem prošel od začátku do konce, a Nintendo nelhalo. Opravdu není potřeba znát předchozí díly. To nejdůležitější se dozvíte v krátkém filmečku na začátku hry a už se můžete pustit do řešení nové kapitoly příběhu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby se celkově dějové lince věnovalo více prostoru. Potenciál na to má, ale kromě pár filmečků se vlastně k ničemu dalšímu nedostanete.

Samus Aran se tentokrát vydává na planetu ZDR, odkud přišel záhadný vzkaz s tím, že tady stále přežívají parazité X, kteří měli být po její poslední misi navždy pryč. Poté, co jednotka výzkumných robotů E.M.M.I, která byla na planetu vyslána, přestane komunikovat, se Samus musí do akce pustit sama. Po přistání ji ale čeká nemilé přivítání. Trvá jen chvíli a je zbavena svých speciálních schopností neznámým nepřítelem a ocitá se v podzemních částech planety. A tady začíná ta pravá zábava.

„Metroid Dread se drží základních stavebních kamenů svého žánru.“

Metroid Dread se drží základních stavebních kamenů svého žánru. Dlouhé chvíle strávíte prozkoumáváním oblastí, ve kterých můžete narazit na spoustu skrytých bonusů, cestiček a hlavně vylepšení, která Samus ulehčí průzkum, a hlavně jí zpřístupní nové cesty. Do některých míst se bez určité schopnosti zkrátka nedostanete, což je jeden ze základů metroidvanií.

Jedinou mou výhradou ke Dreadu v tomto ohledu je to, že i když všechny základní prvky zvládá výborně, tak mu chybí něco, co by z něj dělalo unikát, který žánr zase posune o něco dál. I když Metroid na herní scéně dlouhá léta absentoval, tak vývojáři metroidvanií neusnuli na vavřínech. Za ta léta vznikla spousta her, které žánr osvěžují o nové prvky. Mezi ně se v mém žebříčku na nejvyšších místech řadí například Hollow Knight nebo Dead Cells. Dread se po dohrání také zařadil poměrně vysoko, ale aby byl na vrchních příčkách, musel by být něco víc než obyčejná metroidvania.

Pokud ale nemáte v tomto žánru nahráno moc titulů, věřím tomu, že si Dread budete náramně užívat. Podzemní prostory planety ZDR jsou výborně navržené a je radost se nimi proplétat díky nádherně plynulému pohybu. Hlavní cesty jsem si zapamatoval po pár hodinách, ale do mapy jsem i tak stále koukal častěji a častěji. Dread vás totiž nijak nevede za ruku a nutí vás prozkoumávat každý kout a neustále hledat, jestli se někde neskrývá tajná cesta. Nová schopnost se totiž může ukrývat i na tom nejnenápadnějším místě. Občas se může stát, že nevíte kudy dál. Mapa má ale výbornou funkci, že v ní určité prvky můžete zvýraznit. Po získání nové schopnosti tak okamžitě víte, kde ji můžete využít. Oblasti jsou docela velké a jsou propojeny několika cestami. Přechody mezi nimi jsou docela dlouhé. Po čase stráveném na nových konzolích s SSD, kde načítání téměř neexistuje, působí Switch zkrátka pomaleji.

Kromě klasických zón, kde hledáte cestičky a kosíte nepřátele, narazíte také na několik oblastí, které mají pod kontrolou roboti E.M.M.I. V takových chvílích musíte přestat myslet na průzkum a začít utíkat k nejbližšímu východu. Tohohle nepřítele totiž nevyřadíte jednoduše. Docela to nabourává plynulý postup. Vývojáři nejspíš chtěli průchod oblastmi něčím ozvláštnit, ale během hraní na mě E.M.M.I působili spíš jako nutné zlo.

„Samus to v její obleku sluší a design nepřátel se také povedl. To platí zejména pro bosse, kterých je sice ve hře jen pár, ale každý z nich je unikát.“

Schopností je k objevování dost a ze získání každé z nich jsem měl skvělý pocit. Obzvlášť když jsem kvůli některé bloudil delší dobu. Jelikož jich je tolik, tak jsem občas trochu zápasil s ovládáním. Při střetu s nepřítelem není nic neobvyklého, že používáte kombinace tří tlačítek a k tomu musíte mířit analogovou páčkou. Není to ale nic náročného v tom smyslu, že byste kvůli tomu umírali při bossfightech.

S představením Dreadu jsem měl trochu obavy z jeho grafické stránky. Přišlo mi, že by bylo lepší, kdyby se Metroid vrátil ke klasickému 2D. Ve spoustě případů jsme viděli, že i se dvěma rozměry se dají vykouzlit zázraky. Nakonec to ale se zdejším 2,5D nedopadlo tak špatně jak jsem očekával. Samus to v její obleku sluší a design nepřátel se také povedl. To platí zejména pro bosse, kterých je sice ve hře jen pár, ale každý z nich je unikát.

Jediné, čeho se vývojářům nepodařilo vyvarovat, jsou roztřepené hrany objektů. To je věc, na kterou si stěžuju u každé druhé hry na Switchi. Tato konzole zkrátka trpí absencí vyhlazování hran a u spousty her to bije do očí. U Dreadu mi to ale až tak nevadilo, protože jsem byl neustále v pohybu a úplně nebyl čas kochat se okolím. Jinak po technické stránce nemám žádné výhrady. Hra běží permanentně v 60 FPS jak v handheld režimu, tak při hraní v doku.

Stejně jako k většině ostatních her Nintenda vyšlo i k Dreadu několik figurek Amiibo, které můžete využít přímo ve hře. Figurka Samus vám permanentně přidá jeden bar energie a E.M.M.I přidává 10 raket do zásobníku. Můžete využít i další Amiiba, která mají něco společného s Metroidem. Do toho spadají například ty, které vyšly v rámci bojovky Super Smash Bros.. Většinou mají tu funkci, že si s nimi jednou za den můžete doplnit energii nebo rakety.

Metroidvanie v posledních letech ukázaly, že v sobě stále mají obrovský potenciál. Od Dreadu se možná čekalo, že ho posune zase o level výše, ale je to vesměs “jen” další Metroid. Sice nejspíš nedosáhne na status legendy, jaký má Super Metroid, ale rozhodně se řadí mezi ty nejlepší klasické díly. Doufám, že Nintendu tentokrát nebude trvat tak dlouho, než se k dostane k dalšímu Metroidu. Série jako taková má totiž potenciál se rozvíjet stejně jako její žánr.