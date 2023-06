Recenze hry Miasma Chronicles. Žabí apokalypsa v humorné taktické strategii

Vývojáři ze studia The Bearded Ladies stojí za slušnou tahovkou Mutant Year Zero. Letos se k žánru vrací a je vidět, že se poučili. I tentokrát se pustíme do průzkumu postapokalyptického světa, v němž přežijí jen ti nejsilnější a nejchytřejší.