Recenze hry Mirage: Perfect Skyline. Klasické MMOPRG plné asijských podivností

Co baví Velký herní svět

Slušné množství obsahu

Povedené audiovizuální zpracování Co vadí Nepříliš originální

Neskutečně chaotické

Asijské pojetí 6 /10 Hodnocení

Existují věci, které se nikdy neodmítají. Mezi ně patří např. zvýšení platu nebo pivko s kamarádem. My herní nadšenci ještě k tomu rozhodně nikdy neodmítáme kvalitní mobilní tituly, obzvláště potom za předpokladu, jsou-li zdarma. Jedním z takových případů, alespoň na první pohled, je krásně vypadající MMORPG s názvem Mirage: Perfect Skyline. Jaké si z hraní odnášíme pocity a jestli je tento kousek jedním z těch, které si nesmíte nechat ujít, se dozvíte v následující recenzi.

Specialisté v oboru?

Za hrou stojí singapurské vývojářské studio EYOUGAME(USS), které má ve svém portfoliu téměř pět desítek titulů, což je skutečně úctyhodné číslo. Bližší prozkoumání portfolia vývojářů nám naznačuje dvě zásadní věci, které jsou podstatné i pro Mirage: Perfect Skyline. Tak zaprvé je zřejmé, že tenhle tým si libuje v žánru RPG, neboť téměř všechny nabízené tituly na Google Play se vydávají tímto směrem. Což vlastně může být do jisté míry výhoda, zkušenosti se totiž vždycky hodí. Zároveň si můžeme povšimnout zalíbení v typické asijské anime stylizaci, což s sebou může pro západní hráče přinášet řadu problémů.



Vybírat lze z osmi dostupných tříd

Ani protentokrát lidé z EYOUGAME neudělali žádnou výraznější výjimku a drží se svého kopyta. Mirage: Perfect Skyline tak představuje mobilní MMORPG v tradičním anime stylu. V této souvislosti není nijak originální ani samotná zápletka. Jádrem příběhu je věčná bitva bohů a démonů v místě zvaném Sarichiaee. Něco podobného jsme již v různých podobách dostali jinde. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že MMORPG je poměrně rozšířený a oblíbený žánr, který začíná herní trh pomalu, ale jistě přeplňovat. Konkurence je opravdu velká a vybírat je z čeho. MMORPG a battle royale, to jsou žánry, ve kterých nedostatkem titulů rozhodně netrpíme. Těch důvodů je pochopitelně několik, jedním z nich je například snadná monetizace či vysoká míra návykovosti.



Typický asijský vizuál přehlédnout nelze

Vraťme se ale k Mirage. Popravdě mám s tímhle titulem nemalý problém. V jádru se jedná o klasické mobilní MMORPG se všemi klady a zápory. Vybírat lze z osmi odlišných a poměrně slušně vyvážených tříd, příběh se odehrává v krásně zpracovaném 3D herním světě, ve kterém se lze celkem svobodně pohybovat, nechybí ani povedený hudební doprovod, standardní a relativně komplexní RPG systém nebo klasický sociální rozměr, kvůli kterému online hraní milujeme. A pro lenochy je tu i stále diskutovaný automatický herní režim. V tomto ohledu funguje vše celkem standardním způsobem a hra singapurských vývojářů nikterak nevybočuje.

Předsudky stranou

Problémem ovšem je, a musím to říct s velkým zklamáním, její samotný původ. To, co jsme zmínili již v úvodu dnešního článku, se bohužel naplnilo. Titul je chaotickým a nepřehledným spletencem asijských anime podivností, které jsou pro západního hráče těžko stravitelné. Přehlédnout ještě můžeme typické stylizační znaky jako velké roztomilé oči, těsné a prapodivné oblečky nebo velké výstřihy, ale ten zmatek okolo už přehlédnout nelze.



Samotná hratelnost je standardní, ale zároveň nepřehledná

Mirage: Perfect Skyline je velkou a komplexní MMORPG záležitostí, ale rovněž tradičním asijským zážitkem plným kočiček, barevných prasátek, opiček apod. Tam, kde jiné tituly pracují např. s krystaly či fragmenty čehokoli, Mirage pracuje např. s prasátky. Zarážející je i celková zmatenost celého herního světa, kde se vedle sebe prohání okřídlení koně a motorky. Ano, fantazii se meze nekladou, ale v rámci zachování důstojnosti by měla existovat nějaká pravidla. Alespoň v tradičních RPG tomu tak je.

Mirage: Perfect Skyline je velkou a komplexní MMORPG záležitostí, ale rovněž tradičním asijským zážitkem plným kočiček, barevných prasátek, opiček apod.

Velkou nevýhodou titulu je i značná nepřehlednost a neintuitivnost. Příliš vodítek při hraní v žádném případě nečekejte. Vše je jen o hledání řádu v chaosu. Po výběru herní postavy jste vrženi do světa, bum prásk, tři přelety nad krajinou, šestkrát k vám promluví prasátko a kočička, vyskočí stovka nápisů a efektů a jste na levelu 50. Z jedné strany krásný progres, na druhou stranu tak dochází k narušení zaběhnutého principu sbírání zkušeností a samotného levelování.



Titul je poměrně komplexní, což je ovšem ještě otravnější

Takové podání je nejenom podbízivé, ale zároveň otravné. Nakonec i samotná herní náplň je velmi nepřehledná. Častokrát tak budete prázdně pobíhat z místa na místo a hledat nějaké questy. V tento moment paradoxně nejlépe poslouží sporný autoplay režim. Výsledkem je pak fakt, že na titul se lépe kouká, než se hraje.

Východ není západ

Je to možná až příliš tvrdý přístup, ale Mirage: Perfect Skyline si u mě konkrétně zavřel své dveře již několik minut po samotném spuštění. K čemu stovky questů a obrovský herní svět, když je vše prezentováno tak kýčovitým a chaotickým způsobem. Orientovat se ve hře je tou největší výzvou, na kterou narazíte. Neustále budete tápat, kam vlastně doběhnout a co dělat. Zmiňovaná asijská stylizace a obsahová podivnost navíc orientaci rovněž neusnadňuje. Je tak těžké se něčeho zachytit.



Podobných tvorů jsou ve hře desítky

A přitom je to velká škoda, neboť pohled na samotné mechanismy a komplexnost titulu rozhodně slibuje intenzivní herní zážitky. Bohužel pro západního hráče je to krásné skryté pod nánosem asijských podivností, blikajících popisků a zkušeností za kliknutí na tlačítko "ok".

Orientovat se ve hře je tou největší výzvou, na kterou narazíte.

Potvrdilo se ovšem, že vývojáři z asijských zemí si dávají vždy záležet na technickém stavu, v tomto ohledu totiž vše funguje perfektně. I když je třeba se připravit na poměrně velké nároky na mobilní zařízení. Recenzovali jsme na Samsungu A52 5G a hratelnost nebyla vždy tak úplně plynulá. Pochválit musíme rovněž pohodlné ovládání, koncipované na šíři zařízení a zapomínat nesmíme ani ne skvěle vypadající grafické zpracování a hlavně příjemný soundtrack. V tomto ohledu vše šlape tak, jak já. Na výkonnějším kolegovi Galaxy S21 vše šlapalo podstatně lépe, skvěle se hodila také vysoká obnovovací frekvence displeje zařízení Sony Xperia 5 III, díky které byla akce mnohem lépe stravitelná. Na výběru telefonu tedy rozhodně záleží.



Pro většinu západních hráčů může být podobné zpracování nepřekousnutelné

Chybět pochopitelně nesmí ani nějaký ten shopík ve hře, přílišných tlaků na nákupy se ovšem obávat nemusíte. V tomto ohledu je Mirage: Perfect Skyline poměrně vstřícnou hrou. A jak to u podobných záležitostí bývá, je zcela zdarma.

Verdikt Mirage: Perfect Skyline představuje klasický MMORPG zážitek zabalený do typických asijských anime podivností, které z titulu dělají jeden velký nepřehledný a pro západního hráče neatraktivní chaos. Po technické i herní stránce vše funguje, přes ten zmatek se ale já osobně přenést nedokážu. Zároveň ovšem nepopírám, že pro milovníky JRPG a podobných žánrů se může jednat o povedený titul. Pokud však hledáte RPG klasičtějšího ražení, poohlédněte se raději jinde, vybírat je určitě z čeho.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 5G a Sony Xperia 5 III.