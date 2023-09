Recenze hry Mortal Kombat 1. Nejen nejbrutálnější, tentokrát i nejhezčí bojovka na trhu

Mortal Kombat se s předchozím restartem vrátil do formy, kdy páteře létaly vzduchem a jedna zlámaná kost následovala druhou. Nyní přichází další nový začátek, který se povedl ještě lépe, ale neobešlo se to bez několika vrásek.

Co baví Filmová kampaň

Nový mód Invasions

Nejhezčí bojovka současnosti (vyjma Switch verze)

Kameo bojovníci jsou zajímavý přídavek, bez kterého se ale dá obejít

Povedený restart univerza Co vadí Uspěchaný příběh

V Invasions by se hodila mapa

Síla bojovníků zatím není úplně vybalancovaná

Odemykání kosmetických doplňků mohlo být zpracované lépe 8 /10 Hodnocení

Do světa bojových her není jednoduché proniknout. Žánr má kolem sebe vybudovanou pevnou komunitu, která nováčka v online zápasech přivítá neskutečným přejezdem, a pokud nejste ochotni trávit dlouhé chvíle tréninkem, jen těžko se budete propracovávat skrz žebříčky. Když vezmu svoji historii s bojovkami, tak jsem nejvíc času strávil právě u Mortal Kombatu. Od dob druhého a čtvrtého dílu, na kterých mám nejvíc nahráno, se ale hodně změnilo. V online zápasech jsem si tedy zprvu moc neškrtnul, ale v případě nové jedničky mi to ani tak nevadilo. Po několika prohrách jsem se raději pustil do obsahu pro jednoho hráče, kterého je tentokrát velmi slušná nadílka.

Jako první jsem si prošel příběhovou kampaň, která navazuje na zakončení jedenáctého dílu. Počkat, neměl to být náhodou restart? Restart to je, ale trochu jiný, než byste mohli čekat. Liu Kang porazil bohyni Kroniku, čímž se stal strážcem samotného přediva času a prostoru. Jeho úkolem bylo znovu vytvořit časovou linii a za cíl si dal, aby nikdy nezažila takové pohromy, jako ta předchozí.

Turnaj na život a na smrt v klidu a míru

Z počátku se zdá, že Liu Kangův plán vyšel. Země a další části její říše udržují balanc s Mimosvětem, kdy se jednou za století koná velký turnaj Mortal Kombat. Velký je myšleno ve smyslu důležitosti. Nedá se mluvit zrovna o obří události. Královna Sindel si sice k této příležitosti přichystala festival, ale souboje v turnaji, které začnou hned po pár úvodních filmečcích, neprobíhají nijak velkolepě.

Při hraní příběhu mi přišlo, že se celkově úvod drží hodně při zemi. To platí i v ohledu brutality. Zrovna od této série bych hned v prvních hodinách očekával několik rozdrcených lebek, utržených končetin a vyhřezlých střev. Nejlépe to všechno naráz. Prvních pár kapitol je ale spíš vlažnějších, což napravují další části příběhu.

Místo na brutalitu se kampaň zaměřuje na příběhy bojovníků a to, jak se jejich osudy s novou časovou linií změnily. S tím si tvůrci opravdu vyhráli. Johnny Cage jakožto vyhasínající filmová hvězda je skvělý, stejně jako jsem uvítal novou variantu Reptilea, který je aktuálně mým nejhranějším bojovníkem. Některé změny jsou naopak k horšímu, třeba generál Shao mi nepřijde tak povedený jako Shao Khan, ale to je spíš otázka osobní preference. Celkově se přerod světa Mortal Kombatu povedl, a navíc si se závěrem otevřel neskutečné množství cest, kterými se může vydat dál.

Jen je škoda, že to skončilo tak rychle. Kampaň je v podstatě zhruba šestihodinový film s občasnými souboji. Zprvu na sebe vše hezky navazuje, následně se přidává brutalita a rychlejší tempo. Ke konci je ale rychlost už tak vysoká, že příběh vyloženě vynechává části, které jsem chtěl vidět. Nebudu zbytečně vyzrazovat, ale k závěrečné bitce vlastně dojde pár desítek minut poté, co se rozplete hlavní pointa příběhu.

Invaze z jiné reality

Příběh není zdaleka to jediné, co si v NetherRealm připravili, aby udrželi hráče, kteří nemají o online hraní zájem. Vedle klasických věží, kde se probíjíte skrz bojovníky až na vrchol, je tady nový režim Invasions. V něm se Mortal Kombat posouvá lehce směrem k RPG. Můžete si vybrat kohokoliv ze soupisky bojovníků a mechaniky tohoto módu hráče přímo poňoukají k tomu, aby postavy často měnil. Tady to totiž funguje tak, že každý element je silný proti jinému a zase naopak. Scorpion třeba bude mnohem lépe fungovat proti Sub-Zerovi. Raiden je zase ideální při zápasech proti Rainovi. Roli v těchto případech ale hrají i modifikátory. Občas do arény přiletí raketa, jindy má nepřítel kolem sebe zpomalovací auru. O variabilitu tak není nouze i s ohledem na to, že se celkem často protivníci opakují.

Pokud bych měl přidat do Invasions snad jen jedno vylepšení, byla by to mapa nebo rychlejší přesouvání v prostředí. Mezi zápasy pobíháte po různých lokacích předem vytyčenými cestami. Občas narazíte i na křižovatky se zavřenými dveřmi či truhlicemi, ke kterým dostanete klíč až později. Zpětně se ale orientuje docela špatně. Nemůžete se ani moc rozhlížet kolem sebe, a i samotné běhání tam a zpátky zabere až příliš mnoho času.

„Občas do arény přiletí raketa, jindy má nepřítel kolem sebe zpomalovací auru. O variabilitu tak není nouze...“

Zápasy jsou v Invasions krátké. Většinou stačí nepřítele porazit v jednom kole. Od toho, jakým stylem zvítězíte, se odvíjí vaše odměny v podobě zkušeností. Zvyšuje se level vašeho účtu jako takového i úroveň bojovníka a Kameo parťáka, ke kterým se ještě dostanu. S levelováním si odemykáte různé kosmetické doplňky a získáváte trojici herních měn. Jednu využijete pro vylepšování talismanu a nakupování přímo v Invasions, čímž získáte další bonusy k síle či odolnostem. Zlaťáky uplatníte ve svatyni s lootboxy a stříbrňáky slouží pro nákup sezónních kosmetických doplňků.

Zlaťák ke zlaťáku

Nedá se říct, že bych byl velkým fanouškem formátu sezón. V případě Mortal Kombatu a konkrétně invazí jsem ale celkem zvědavý, co v dalších sezónách vymyslí. S každou další se má měnit totiž celý mód Invasions a samozřejmě i sezónní obchod, který je jediným způsobem, jak si můžete pořídit konkrétní kosmetické doplňky. Všechny jsou laděné do stejné tematiky a aktuální kombinace barev červené, žluté a oranžové se mi moc netrefila do vkusu, ale potenciál mají další sezóny velký.

Získávání skinů a doplňků je jinak vyřešené docela zvláštně. Již jsem zmiňoval zlaťáky. Pokud jich nasbíráte tisícovku, ve zdejší svatyni je můžete směnit za náhodný předmět. To může být cokoliv od Kitanina vějíře až po koncept art některé z lokací. Mnohem radši bych ale měl možnost si pořídit konkrétně to, co sám chci, i kdyby cena byla o něco vyšší. Takhle jsem dostal dva skiny pro Gerase, kterého nemám moc v plánu hrát, oproti tomu pro Reptilea mi nepadlo vůbec nic.

Menší drobnosti získáváte také za levelování bojovníků. Pokud budete hrát sólo, tak je postup vcelku pomalý. Jestli chcete dosáhnout maxima pro tuto sezónu co nejrychleji, určitě jsou tou nejlepší volbou online zápasy. Jestli se v nich vyšplháte na vyšší ranky, čekají vás navíc další exkluzivní odměny, ke kterým se jinak nedostanete.

Graficky nemá v žánru konkurenci

V letošním roce jsem si osahal všechny bojovky z velké trojky. Mortal Kombat 1 oproti ostatním jasně vyčnívá v kvalitě grafického zpracování. Bezpochyby jde o nejlépe vypadající bojovku současnosti. Péče je věnovaná každému detailu, a to jak v případě modelů samotných bojovníků, tak u arén a prostředí. Nejen díky tomu působí kampaň jako jeden dlouhý film.

Jen menší varování, pokud byste chtěli hrát verzi pro Switch. Ta se opravdu nepovedla. Vypadá a běží tragicky, přitom stojí stejně, jako na ostatních platformách. Minimálně bych tedy počkal alespoň na nějaké opravy. S verzemi pro ostatní konzole každopádně chybu neuděláte.

Do stylu nového Mortal Kombatu perfektně zapadají i efekty speciálních schopností a samozřejmě i fatality a brutality. Když si provedení speciálních útoků, během kterých je vidět, jak se lámání kosti a praskají vazy, porovnáte třeba s Mortal Kombat X, uvidíte, že NetherRealm udělat obrovský krok vpřed. Přijde mi, že se v ohledu efektů na bojišti tentokrát drželi tvůrci více zkrátka, takže nejsou přehnané a souboje jsou díky tomu přehlednější. Což je potřeba, protože do akce se kromě bojovníků zapojují i Kamea.

Kameo bojovníci jsou největší novinkou v hratelnosti nového Mortal Kombatu. V základu je to standard zaběhlý v sérii, hlavně záleží na větvení úderů v kombinaci se speciálními útoky. Tentokrát do toho můžete zakomponovat i Kamea. Každý z těchto “druhořadých” bojovníků má set vlastních schopností. Z počátku mě úplně tahle novinka nepřesvědčila, ale chce to pořádně dostat do rukou principy hry, takže na úvod se určitě hodí projít si tutoriál. Pokud použijete správný útok Kameo společníka ve správnou chvíli, můžete provést dlouhá a pořádně silná komba. Stačí ale držet tlačítka trochu nešikovně a Kameo vypadá jako neohrabaný přídavek, který nenajde moc využití. Řekl bych, že nováček je nebude využívat často. Oproti tomu zkušení bojovníci se bez nich na vyšších rancích neobejdou.

V rankedech se už také tvoří meta, kdy je jasně znát, že někteří bojovníci jsou silnější než ostatní. Zadek mi nejvíc nakopávají Smokeové a Kenshiové. Oproti tomu jsem snad ani jednou nehrál proti Kung Laovi nebo Rainovi. Vývojáři každopádně s vydáním dávali vědět, že balanc je jednou z věcí, na které budou nadále pracovat společně s komunitou, což je dobře, a hlavně je to potřeba. Na co ale nemohu říct křívého slova, je netcode hry. Online zápasy běží bez problému, hledání protivníka je krátké a jen málokdy jsem narazil na protivníka s tak špatným připojením, aby byl zápas nehratelný.

Jde to i bez nováčků

Je pravda, že Mortal Kombat 1 nepřidává mezi bojovníky žádné nováčky. Všechny postavy můžete znát z předchozích dílů. Ani na chvíli jsem si ale neřekl, že by mi to nějak vadilo. Právě naopak bylo skvělé objevovat nové osudy postav, které už dobře znám. Navíc je tady stále dost prostoru na příchod někoho nového. V prvním Character Passu sice z univerza hry přibydou také samé známé tváře spolu s postavami z The Boys nebo Invincible, ale určitě to není poslední balík s dodatečnými bojovníky. Navíc už se šušká, že by měla být v přípravě i příběhová expanze ve stylu Aftermath pro předchozí díl.

Co ale považuji za pěknou prasárnu, je uzamčení hratelné postavy za předobjednávku. Shang Tsunga v základu nemáte odemčeného. Je to o to horší, že vás ho hra nechá v rámci kampaně osahat. V nabídce, kde si můžu upravit vzhled bojovníků, mi teď neustále u jeho políčka svítí nové odměny z kampaně, na které se ale nemůžu podívat, protože postava je zamčená. Ale v obchodě nechybí možnosti si lstivého čaroděje za 190 Kč dokoupit i bez předobjednávky.

Na DLC s dodatečnými postavami jsem už zvyklý, v bojovkách je to dnes běžná praxe. Hned takhle na úvod zamykat obsah mi ale nepřijde jako dobrý nápad. Pokud by to byl kosmetický doplněk, neřeknu půl slova, ale další bojovník do soupisky je přece jen trochu víc.