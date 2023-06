Recenze hry MotoGP 23. Závody, které zabaví i neznalce motorek

MotoGP23 výborně odvádí skvělou práci a přístupností. Nabízí zábavné herní režimy i online závodění.

Co baví Přístupnost novým hráčům

Dobré ovládání

Oficiální licence

Možnost výběru jízdního stylu a pneumatik před závodem Co vadí Lehce repetitivní

Grafika v některých momentech nevypadá pěkně 8 /10 Hodnocení

Závodní hra pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 1 200 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Na začátek je nutné podotknout, že v sérii MotoGP jsem nováčkem. To mi ovšem nebránilo v tom, si hru užít naplno. Byl jsem zprvu nejistý, jestli mě bude bavit, rychle si mě ovšem získala.

Nedá se říct, že jsem zrovna fanoušek motorsportu, ale závodní hry u mě měly místo vždy. Ať už F1 nebo klasické Need for Speed. Nicméně s motorkami to byla moje premiéra. Hned od začátku to šlo hladce, dostal jsem na výběr z několika skupin přednastavených obtížností, které se dají posléze podrobněji změnit v nastavení. Zvolil jsem si tedy nejjednodušší obtížnost, abych zjistil jak na tom jsem.

Zde se dostáváme k tomu, že hra skvěle zvládá skloubit přijatelnou obtížnost se zábavou z hraní. I když jsem si zvolil, nejlehčí obtížnost, hra i přes to byla zábavná. Ano sice jsem po prvním kole všem ujel o třicet sekund, ale měl jsem možnost analyzovat mé schopnosti a obtížnost navýšit.

Nemusíte přecházet na těžší jízdní model, stačí například změnit obtížnost AI tak, aby to byla alespoň nějaká výzva. Což mi přišlo skvělé, můžu se v klidu naučit hru ovládat a mít u toho i tak spoustu zábavy. Co se týče ovládání, hrál jsem na klávesnici, a i když závodní hry nebývají zrovna nejlepší na této periferii, musím říct, že jsem se nikdy nesetkal s tím, že by se dělo něco, co jsem nechtěl. Ovládání je velmi responzivní, reaguje ihned a pocitově je plynulé.

Máte možnost vybrat si hned z několika herních režimů. Asi ten nejtradičnější je režim kariéry, kde si vytvoříte svou vlastního jezdce a snažíte se dostat na vrchol žebříčku. Je to jednoduše klasika, nenadchne, ale ani neurazí. Líbila se mi možnost po závodě textovat s vašimi kolegy a podle odpovědi, kterou zvolíte, si o vás udělají obrázek.

Můžete být se všemi kamarádi nebo naopak všechny poslat k šípku. Ale největším tahákem tohoto režimu je samozřejmě pokrok, který se svým závodníkem uděláte. Upřímně musím říct, že při každém vítězství, či dobrém umístění jsem měl dobrý pocit. I když se nejedná o online kompetitivní hraní, máte pocit velké soutěživosti a chcete všechny porazit.

Před každým závodem absolvujete tréninky a následné kvalifikace. Dráhu si tedy máte možnost vyzkoušet nanečisto. Co mi přišlo jako nováčkovi velmi příjemné byly konzultace s mechanikem ohledně toho, jak se vaše motorka chová v závodě. Je u toho přítomný i jistý textový rozhovor, ovšem nerozumím motorkám, a tak jsem prostře zvolil podle mého pocitu.

K mému překvapení to mělo efekt na ovládání vozidla. K dispozici jsou také druhy pneumatik, které si buď můžete zvolit podle sebe nebo si nechat poradit mechanikem, který bere v potaz teplotu vzduchu, vlhkost i teplotu trati. Celá tato upravitelnost mi přišla jako příjemná mechanika a dodává celé hře o trochu větší hloubku.

Mezi další režimy patří například online hraní, jednotlivý závod na vámi zvolené trati nebo celý turnaj GP. Ovšem přišlo mi, že nemá příliš cenu zaběhávat do jednotlivých závodů, či turnajů, když to vše můžu absolvovat v režimu kariéry s pocitem růstu. Online hraní je ovšem něco jiného. Řekl jsem si, že to zkusím, a tak jsem se připojil k mému prvnímu závodu. Samozřejmě jsem skončil poslední a zahanbený jsem se vrátil do hlavní nabídky. Každopádně i tak to byla zábava.

Po nějakém čase se víceméně každá offline část hry stane repetitivní a pro člověka nepolíbeného motorsportem, jako jsem já, to všechno lehce ztratí na zábavě. Věřím, že pro zkušené hráče je stále online režim velkým lákadlem a tím, co je u toho drží. Je možné, že při dostatečném tréninku bych i já dokázal hru hrát denně několik hodin. Když se zamyslím nad veškerým časem, který jsem se hrou strávil, tak se nemůžu zbavit pocitu, že mě to jednoduše bavilo a rád se k ní jednou za čas vrátím.

Malým mínusem na celé hře je grafika. Optimalizace je dobrá, žádné propady FPS nebo nenačítání textur. Při závodění vše vypadá krásně. Problém nastává až tehdy, když se vám spustí startovní nebo cílová cutscéna. To opravdu nevypadá dobře. Vlasy jsou průhledné, obličeje bezduché a diváci vypadají jako papundeklový panáci. Nicméně, toto je pouze minimální část hry, takže na celkový zážitek to nemá skoro vliv.