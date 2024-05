Recenze hry MotoGP 24. Virtuální život jednostopého závodníka se posouvá zase trochu blíž k realitě

Ani další ročník závodů motorek nezklamal. Tentokrát je zážitek ještě lepší díky povedené kampani a adaptivní umělé inteligenci. Více obsahu by ale neuškodilo.

Co baví Doposud nejlepší fyzika motorek

Propracovaná a zábavná kariéra

Adaptivní umělá inteligence funguje dobře Co vadí Kromě kariéry nenabízí nic dalšího

Pro někoho příliš obtížné

Chudší okolí tratě

Déšť a mokré tratě 8 /10 Hodnocení

Závodní hra pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 1 649 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Seriál závodu MotoGP není možná tak populární jako F1, ale fanoušku po celém světě je dost na to, aby v Milestone věnovali většinu své pozornosti této značce. V letošním roce se jim povedlo vydat dosud nejlepší závody v sérii. K dispozici máme oficiální jezdce, kombinézy, motocykly a samozřejmě okruhy Moto 2, 3 a královskou MotoGP. Ke strojům a vpřed!

Závodní víkend

Vývojáři v Milestone implementovali do hry MotoGP 24 vše, co je k vidění o závodním víkendu v roce 2024. Kromě samotného nedělního závodu si můžete projet tréninkovými koly a zúčastnit se kvalifikace. Nebo se na vše vykašlat a nastoupit do hlavního závodu z poslední pozice. Doporučuji si minimálně kvalifikaci vyzkoušet a seznámit se s okruhem.

K závodnímu víkendu patří i přestupky jezdců a nejrůznější varování. Je toho spousta, čím se dá provinit a ty nejzávažnější prohřešky mohou dokonce skončit na disciplinárním rozhodnutí. Všechno dění navíc snímá televizní štáb jak na trati, tak v zákulisí a přispívá tak k dotváření realismu závodů, jak je známe z obrazovek.

Realistické a obtížné závodění

Jak se závodí na motorkách? Jedním slovem - obtížně. Velmi obtížně. Autoři přidali do hry adaptivní AI, která se má přizpůsobit dovednostem hráče, ale musím se přiznat, že i na nejnižší obtížnosti jsem se velmi těžko prodíral na první místa a často jsem si v zatáčkách pomohl odhozením soupeře. Nemusíte mít obavy, že nižší obtížnost ubírá na zážitku. Řev stroje, agresivní soupeři a balancování na hraně pádu v ostré zatáčce si do sytosti užijete i na nízkých obtížnostech a pocit z úspěchu, když už konečně projedete všech 8 kol bez zaškobrtnutí, je opojný.

V offline režimu můžete nastavit další pomocné asistenty a přizpůsobit si tempo hry. Ony závody na jedné stopě jsou diametrálně odlišné od těch automobilových. Auťák vám nějakou tu chybku odpustí, motorka ne. Tady brzdíte mnohem dříve, pracujete s náklonem a pak velmi, ale velmi citlivě s plynem. V závodech se navíc projevuje dynamické počasí a když začne pršet, musíte vyměnit pneumatiky v boxu, což přidává další realistický aspekt do hry, ale jízda na mokru je ještě horší a upřímně mi to už přišlo za hranou zábavnosti a možnostmi ovladače.

V průběhu závodění dostáváte množství informací od svých techniků k povrchu trati, k nastavení motorky apod. Můžete si s nastaveními pohrát sami, ale doporučuji poslechnout odborníky a minimálně ze začátku do ničeho nezasahovat.

Vývojový tým spolupracoval se skutečnými jezdci, techniky a odborníky, aby byla hra co nejrealističtější. Zatímco v minulosti mnozí uváděli, že je nutné brzdit až příliš brzy, nyní se zdá, že je jeden z nejdůležitějších aspektu závodění vybalancován lépe a uživatelsky přívětivěji. Ovládání je poměrně pohodlné s ovladačem DualSense a páčky poskytují potřebnou zpětnou vazbu, přesto jsem ovládání dostával do krve celkem dlouho a jak jsem zmiňoval výše, na mokru je to hotové peklo. Celkově je toto závodění nejlepší, jaké série poznala, neboť fyzika a umělá inteligence dotváří ucelený zážitek, jaký jsem u motorek ještě nezažil.

Grafické stránce a zvukové stopě není co vytknout. Milestone vylepšili osvětlení, stejně tak stroje i jezdci, resp. jejich oblečení vypadá fantasticky. Na okruhu je to už slabší a celkově se okolí závodní trati jeví chudší a méně detailní, ale tolik to nevadí, protože stejně nemáte moc času kochat se okolím.

Kariéra je těžištěm hry?

Režim kariéry ve hře MotoGP 24 je jedinečný a v rámci závodních her představuje svěží vítr. Autoři přidali trh s jezdci, takže už po několika závodech sezóny se hráči mohou rozhodnout pro jiné týmy. Hra vám nabídne nápovědu, jaký tým by byl pro vás nejvhodnější na základě výkonnosti a vaší osobnosti, přičemž osobnost hraje v režimu kariéry největší roli. V dobrém i zlém. Prostřednictvím reakcí na ostatní jezdce si vytváříte vztahy a budujete své jméno ve světe motocyklových závodníků.

Mimo režimu kariéry se můžete pustit samozřejmě i do online závodů. Pochvalu si Milostone zaslouží za podporu cross-play hraní, který ovšem mohou využit pouze majitele Playstationu a Xboxu. Verze pro Switch a PC zůstaly nechtěné bokem. Do závodního běsnění se můžete pustit až ve 12 hráčích.

K dispozici je známý mód LiveGP, kde stoupáte žebříčkem, nebo Lobby, což je volnější režim závodů tvořených hráči. Poslední z variant je hraní s parťákem na rozdělené obrazovce. Tak jako jsem výše zmiňoval, že moto závody jsou pro mě opravdu obtížné, tak online režim můj pocit ještě umocnil. Chce to hodiny a hodiny cviku, než se dokážu alespoň vyrovnat těm průměrným. Není žádnou výjimku, že mi první nadělili i jedno kolo. V tom je možná i ukryté kouzlo této hry, odměňuje trpělivé a vytrvalé.

Hráči mohou ještě absolvovat závod Grand Prix na kterékoli z letošních tratí plus pěti legendárních tratích nebo si zajet časovku. K dispozici je rovněž trénink a návrat akademie MotoGP, která pomůže začátečníkům s jednotlivými tratěmi, což považuji za mandatorní pro všechny, kteří s motorkami začínají. Legendární motorky a jezdci jsou nenávratně pryč a upřímně, mimo karierní režim není zbývající obsah už tolik poutavý.