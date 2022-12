Recenze hry Need for Speed Unbound. Městské závody v graffiti stylu

Vydavatelství EA se nás již po pětadvacáté pokouší oslnit zbrusu novým přídavkem do série známých městských závodu, a to pod titulem Need for Speed Unbound, tentokrát pod taktovkou Crirterionu.

Co baví Grafika a umělecký styl

Zábavné a celkem náročné arkádové závody

Příběh

Tuning, který má reálný vliv na chování auta Co vadí Absence rychlého přesunu po městě

Nedodělaný multiplayer

Nevyužitý potenciál 8 /10 Hodnocení

Závodní hra pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 2100 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Stejně jako u starších dílů, i tentokrát dostáváme do rukou zběsilé závody, všude přítomný carbon a vyladěná super-auta, navíc v novém artovém stylu. Need for speed s novou verzi konzolí dostává šanci udělat něco originálně odlišného. A bylo to velmi blízko ultimátnímu zážitku.

Nový díl, starý koncept

První dojem ihned po rozběhnutí hry byl zřejmý. Criterioni se velmi silně inspirovali svým minulým dílem. Opět se zhostíte role mladého závodníka, který si chce ve městě vybudovat své jméno. Začínáte od nuly se starou károu a v denních čí nočních eventech závodíte a vyděláváte si na živobytí, a přitom se snažíte setřást policajty, kteří na vás mají spadeno po každém závodě.

Koncept důvěrně známe ze staršího Need for Speed Heat. Tentokrát je ale lehce doladěný. Svého hrdinu nebo hrdinku si na začátku hry vytvoříte k obrazu svému. Výběr je poměrně široký, můžete si vytvořit velmi podivného hipstera nebo třeba panenku ve stylu japonských anime.

Závody v Unbound jsou rozděleny tedy na denní a noční. Přes den je všude relativní klid. Závody se vyznačují menším rizikem ze strany policejních složek, ale zároveň nemůžete očekávat tučnou odměnu. Naopak v noci začíná rej. Živly na hraně zákona ožívají a pořádají se ty nejriskantnější závody za pořádný balík pro nejlepšího. Ovšem v nočních hodinách jsou policajti nažhavení a váš Heat level po každém závodě je vyšší než za bílého dne. Pokud vás chytí, přijdete o všechny peníze, které jste si nestihli odvézt do garáže.

V průběhu noci se na mapě zobrazí několik příležitosti k závodění. Prakticky po každém závodu vás nějakou dobu nahánějí policajti. Pokud je setřesete, můžete zaparkovat a uložit si nahromaděné peníze, ale tím poskočíte o půl den dopředu a noční eventy jsou nenávratně pryč. Lákavější je pokračovat v nočním řádění a projet všechny eventy. Jenže čím více závodu zvládnete za jeden večer, tím vyšší je váš Heat level. A uniknout policajtům od třetího stupně vyžaduje dávku zručnosti a rychlé auto. To pak zamrzí, když vás zabásnou a zabaví vám všechny peníze, které jste si nestihli uložit doma. Jedná se o napínavou složku hry a rozhodování ve stylu „tenhle závod mi ještě vyjde, než mě dostanou“, mě hodně bavilo.

Příběh si drží tempo po celou dobu hry

Příběh Unbound je na poměry série celkem zajímavý a rozsáhlý s dobře napsanými charaktery, které jsou zapamatovatelné a uvěřitelné. Dialogy jsou sice poměrně jednoduché a v mnoha případech až otravné, ale pořád se bavíme o NFS, kde nosným prvkem není hluboký příběh, ale především závody ve frenetickém stylu.

Závodní stránka hry je dle mého názoru perfektní. Přesně takto si představuji arkádové závodění. V městské provozu, v plné rychlosti řezat zatáčky, skákat a míjet se těsně s ostatními účastníky silničního provozu v nesmyslné rychlosti. Plný plyn, nitro a tryskem vpřed.

Je třeba dodat, že v Unbound máme co do činění s překvapivě náročnými závody. Nějakou dobu mi trvalo naučit se řídit v plné rychlosti mezi všemi těmi nástrahami a bez tuningu auta bych měl velké problémy dostat se na špici. Režimy závodu nevybočují ze známých standardů, máme zde klasické časovky, městské okruhy, drifty a zvláštní režim, kde sbíráte body za efektní projetí tratě a snažíte se trefit co nejvíce kuželů, barelů s barvou a nejlépe skokem a ve smyku.

V tomto místě bych chtěl zmínit věc, která mě opravdu obtěžovala po celou dobu hraní, a to je absence možnosti rychlého cestování po mapě. Všude se musíte dopravit sami. Pokud na vás mají policejní patroly spadeno a váš Heat level je vysoký, neřítíte se vstříc další výzvě s aroganci pouličního gangstera a rukou vyloženou z okna, ale plížíte se ulicemi a vyhýbáte se bojácně policejním hlídkám, které jsou vyznačené na mapě pohyblivým červeným trychtýřem. Není to ani cool ani zábavné, ale zapadá to do celkového konceptu hry, že policajti tady jsou a vezmou vám peníze, pokud nebudete opatrní.

Detailní tuning licencovaných vozů

Co by to bylo za Need for Speed bez pořádně dávky tuningu. Každé z licencovaných vozidel, kterých je tady opravdu ohromné množství, si můžete upravit dle libosti. Jako velké plus vidím možnost detailně upravovat pohonnou soustavu. Oproti minulým dílům šli autoři ještě do větších detailů. Navíc jakákoliv i drobnější úprava auta je na cestě znát. Samozřejmostí už je nepřeberné množství samolepek, nablýskaných rámů kol, nárazníků, tónovaní skla apod.

Grafika Unbound na nových konzolích vypadá úchvatně. Město Lakeshore je opravdu živoucí metropole s mrakodrapy, rušnými ulicemi, ale i chudým předměstím a nechybí zde ani výlety do okolní krajiny. Samotná auta jsou velmi detailně vymodelována, jen mě mrzí, že neexistuje pohled do interiéru.

Diskutabilní před vydáním hry byl nový komiksový styl, kde všechny efekty jako oblaka od protáčejících se pneumatik, karamboly a průlety jsou doplněny kreslenými nebo chcete-li graffiti efekty. Rovněž všechny postavy ve hře vypadají jak z animovaného filmu. Přiznám se, že jsem byl k tomuto pojetí velmi skeptický, ale autorům se povedlo tento styl udržet na uzdě a graffiti jsou vkusným artovým doplňkem, který často dokresluje atmosféru hry. Akorát ty postavy na můj vkus vypadají až příliš kresleně s nevýraznou mimikou.

Hra obsahuje i online režim, tedy samostatnou mapu města, kde po ukončení 30hodinové kampaně můžete pokračovat v závodění s ostatními hráči a získávat peníze. Avšak prozatím se zdá, že tomuto režimu nebyla věnována dostatečná péče ze strany autorů a bez policejních aut je tam nějak podezřele ticho a prázdno.