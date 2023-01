Recenze hry One Piece Odyssey. Trhlí piráti na nepříliš zajímavém dobrodružství

One Piece Odyssey zachycuje věrně obrazový styl a potřeštěnost knižní předlohy, ale jen s obtížemi dokáže zaujmout hráče tímto svérázným pokusem o akční RPG.

Co baví Zábavné a zajímavé postavy

Grafika a zobrazení schopností

Příběh a odkrývání tajemného ostrova Co vadí Nudný soubojový systém

Získávání zkušeností bez většího úsilí

Nevyužitý potenciál bohaté předlohy

Lokalizace pouze v japonštině 5 /10 Hodnocení

RPG pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 800 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Vizuální stránka se povedla na výbornou

Po mnoho let příběhy Monkey D. Luffyho a jeho kumpánů, kteří si říkají Straw Hat Pirates, baví čtenáře po celém světě již řádku let. Přiznám se, že jsem se doposud s touto skupinkou bláznů nesetkal, až nyní v nové hře od studia ILCA a vydanou Bandai Namco Entertaiment. Převézt tak výrazný anime a manga styl do herní podoby byla opravdová výzva. I když v rámci žánru autoři předvedli, co se vizuální stránky týče, dobrou práci, to samé nelze říct o celém herním systému.

Zápletka příběhu je prvoplánová, ale dojde i na cestování do snových světů a dozvíme se něco o minulosti našich kamarádů. Hra začíná ztroskotáním posádky na ostrově Waford. Jejich loď leží rozmlácena na kusy na pláží a nejlepší cestou k opravě se zdá být průzkum celého ostrova, jak jinak. Navíc se na scéně objeví tajuplná dívka Lim, která skupině ukradne jejich schopnosti a zanechá je svému osudu. Pomocnou ruku bandě Straw Hat podá neznámy cizinec Adio, který prohlašuje ostrov za svůj domov a slíbí pomoc při znovunalezení ztracených schopností.

Vaše ukradené schopnosti představují jakési speciální kostky rozeseté po celém ostrově, střežené mocnými Kolosy. Celý příběh hry se nese v duchu znovunalezení síly a oněch schopností. Při pátrání vás Lim často vyšle do snového světa zvaného Memoria, kde můžete odkrýt důležité aspekty ze života jednotlivých členů posádky. Prostřednictvím těchto snových návratů do minulých prožitků budete získávat ony ztracené schopnosti tím, že vás hra postaví před řešení události z minulých her a příběhů. Což pro hráče, který hrál předchozí tituly je zvláštní pocit, znovu procházet již známe zvraty a dějová finále z minulých dobrodružství, nemluvě o tom, že tyto výpravy do minulosti tvoří většinu hrací doby One Piece Odyssey.

Co se tvůrcům opravdu povedlo, je grafický styl hry. Autoři věrně zachytili podstatu téhle bláznivé manga taškařice. Postavy vypadají a chovají se velmi živě. Navíc animace jejich šílených abilit jsou asi tím nejlepším, co hra nabízí. Při seznamování s jednotlivými postavami jsem se nejvíc těšil na nové schopnosti, ani ne tak na jejich údernou sílu, ale na doprovodnou animaci, neboť ty jsou opravdu někdy až k popukání groteskní. Interakce mezi charaktery odpovídá přesně tomuto stylu hry, někdy je toho blábolení až příliš a specifický humor taky nemusí sedět každému. Místy mě už postavy svým neustálým komentováním úplně všeho štvaly. Mluvené slovo je navíc pouze Japonsky, takže dostanete nesrozumitelný hlučný mix, který po čase buď začnete ignorovat nebo vás bude velmi iritovat. S češtinou se zatím nepočítá.

Pohyb po ostrově a jeho objevování patří k tomu lepšímu a zábavnějšímu ze hry. Každý člen má specifickou schopnost, která vás dostane přes určitou překážku při putování po ostrově. Na obrazovce se pohybuje vždy jenom jeden člen posádky, ten vedoucí. Pokud narazíte na překážku, kterou umí odstranit někdo jiný, musíte do menu, vybrat postavu s odpovídající schopnosti a pokračuje se dál. Trošku otravné, ale ostrov je navržený poměrně zajímavě a jeho průzkum není vyložené z nouze ctnost.

Nudná akce bez napětí

Co se soubojů týče, tady One Piece Odyssey začíná kulhat na obě nohy. Střet s nepřáteli je zde řešený na kola. Na rozdíl od podobných systému v jiných hrách, si zde hráč může vybrat pořadí postav pro útok bez jakéhokoliv postihu. Což vám dává opravdu silnou výhodu oproti soupeřům. Při výběru nepřítele, na kterého chcete zaútočit, se nad jeho hlavou objeví symbol buď síly, rychlosti nebo techniky. Každá postava z party má své schopnosti přidružené k jedné z těchto bojových oblastí. Jednoduchým principem kámen, nůžky papír, pak postavy získávají bonusy k útoku a to tak, že síla poráží rychlost, rychlost poráží techniku a technika poráží sílu.

Další zvláštností soubojů je jejich rozdělení do několika sektorů. Před každou bitvou vás hra náhodně rozdělí do těchto sektorů, mezi kterými nelze útočit, vyjma některých speciální schopností. Nepůsobí to ani zábavně ani zajímavě. Když k tomu ještě navíc připočteme dost bídný systém zaměřování a obtížnější orientaci na bojišti, dostaneme dosti jednoduchý a po chvilce okoukaný bojový systém bez potřeby hlubšího zkoumání. Navíc se jedná a poměrně jednoduchou záležitost a nesetkal jsem se po celou dobu s nějakým závažnějším zásekem. Po chvilce jsem tyto souboje začal vnímat jako otravnou přestávku v mém postupu hrou.

„Hra vás odměňuje až komicky velkou porcí zkušenostních bodu za plnění poměrně triviálních úkolů...“

Pro vylepšení vašich herních statistik si můžete uvařit speciální pokrmy. Některé léčí, další pak dokáží oslabit silnější nepřátelé. Ale jak bylo popsáno výše a bude i níže, nesetkal jsem se v průběhu hry s výraznějším zásekem u nějaké silnější potvory, takže nebylo zapotřebí si vyvařovat.

Levelování bez námahy

Další velmi zvláštní stránkou hry je onen RPG systém. Hra vás odměňuje až komicky velkou porcí zkušenostních bodu za plnění poměrně triviálních úkolů, jako například - „vyřaď všechny nepřátele v průběhu jednoho kola“. Úrovně naskakují opravdu rychle, přímo neúměrně vynaloženému úsilí. Je sice pravda, že levelováním zlepšujete pouze statistiky postav, jejich speciální schopnosti totiž získáváte postupem v příběhu. I přesto osobní statistiky rostou až příliš rychle a nakonec se dostanete do bodu, kdy si vystačíte s jednou postavou, která zdecimuje většinu nepřátel v jednom kole. Ani někteří rádoby obtížní nepřátele nepředstavují výraznější hrozbu. Většinou se jedná o variaci jejich schopnosti jako lepší vyhnutí se útoku, extrémně silný atak nebo ohromné množství životů, které akorát zdržují než aby byly hrozbou pro vaši partu.