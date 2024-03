Recenze hry Outcast: A New Beginning. Krásný mimozemský svět vyplněný nezajímavým obsahem

Návrat do světa, který jsme poprvé viděli před více než dvěma dekádami, je krásný. Náplň ovšem nedosahuje takové úrovně, aby se nový Outcast zapsal hlouběji do srdce hráče.

Co baví Krásný tajemný svět k prozkoumání

Velké množství obsahu

Jednoduchý herní systém, který rychle vejde pod kůži Co vadí Souboje jsou nudné

Hloupá AI

Nudné a generické úkoly

Nezapamatovatelné postavy

Příběh, který netáhne 6 /10 Hodnocení

Akční adventura pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 630 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

V roce 1999 společnost Appeal Studios ukázala světu na tu dobu výborný počin, když vydala vřele přijatou sci-fi hru s otevřeným světem Outcast. Hráči byli vtaženi do její nádherné krajiny a zůstali v ní kvůli vynikající hratelnosti. Studio se sice snažilo vytvořit pokračování, to se však bohužel nikdy neuskutečnilo. O dvacet let později však vychází Outcast: A New Beginning a opět pod taktovkou studia Appeal (ve spojení s THQ Nordic) a je oním pokračováním, které však nenaplnilo svůj potenciál.

Krásny a nebezpečný cizí svět láká k průzkumu

Outcast působí jako příjemný relikt minulosti, který jistě nadchne ty, kdo hledají trochu nostalgie nebo se chtějí brouzdat v neznámem, ale kouzelném světě. Scenérie oku lahodící se autorům opravdu vyvedly, některé unikátní herní mechanismy jsou zábavné a ani základní hratelnost není zrovna špatná. Ta sice nabízí hodiny zábavy, ale některé hráče může odradit řada nedostatků Outcastu. A to z něj nakonec nedělá tak zábavný počin, jak bychom si přáli.

Hlavní náplní hry Outcast: A New Beginning je vlastně jednoduchá a poutavá herní smyčka. Hráči se ujímají role Cuttera Sladea, vojáka předurčeného k ochraně cizí planety Adelpha před agresivními roboty a jiným mimozemským nepřátelským tvorstvem. Aby toho dosáhl, musí pomáhat obyvatelům planety se vším, co potřebují, a na oplátku si získat jejich přízeň. Nebude to však snadné, protože nepřátelé číhají za každým rohem a odrovnat našeho hrdinu není tak úplně těžká věc. V typickém módu her s otevřeným světem se tak hráči musí připravit na neustály boj.

Většinu času zde strávíte střílením po výše zmíněných nepřátelích na své cestě za osvobozením Adelphy a jejich mírumilovných obyvatel. Zdejší spojitost s Avatarem je do oči bijící. V některých misích kromě likvidace nepřátel i sem tam něco vyhodíte do vzduchu, ale tento svět není tak zničitelný jako třeba v Just Cause. Jelikož je zapotřebí osvobodit celou planetu, hrají velkou roli průzkum a cestování.

Ostrov, na kterém se děj odehrává, je poměrně rozlehlý, a tak se brzy dostanete k jet-packu, který našemu hrdinovi ulehčuje život. Umožňuje vám uhýbat, skákat do výšky a třeba i plachtit. Postupně se vám odemknou další možnosti, jak tento nástroj využívat. Letů přímo po obloze si sice neužijete, přesto je s ním cestování po planetě o něco zábavnější a svižnější. Kromě pohybu vzduchem přidali autoři do hry další klasické vedlejší aktivity, jako je něco na způsob parkouru, likvidaci hmyzích líhní, robotických základen a podobně. Důvodem pro plnění vedlejších výzev je samozřejmě sběr surovin a následné vylepšování. Jenže jak asi už tušíte, úkoly se opakují stále dokola a po chvilce začnou hrozně nudit.

Originální vylepšování zbraní

Jak se hráč postupně probojovává Adelphou, získává tím potřebné suroviny, které pak může investovat do stromu dovedností. Kromě klasického stromu, který není příliš košatý, můžete vylepšovat zbraně přídavnými moduly. Ty se povalují ve vojenských základnách rozesetých po herní mapě nebo jsou skryté na náhodných místech a je spíše otázkou štěstí, zda je najdete. Moduly celkem výrazně mění funkčnost zbraní. Z obyčejné pistole se může stát samopal nebo vás její zásahy léčí, a dokonce si můžete přidat i lepivou bombu k náboji.

S každým vylepšením se moduly stávají ještě zajímavějšími. Problém je, že v levé ruce třímáte jakýsi holografický štít, který vás chrání před útoky anebo s ním můžete někoho udeřit. To znamená, že v pravé ruce máte zprvu obyčejnou pistol, kterou následně vylepšujete zmíněnými moduly. Nečeká vás tady myriáda zbraní jako v jiných hrách s otevřeným světem. Což může působit fádně.

„V drtivé většině případu nepřátelé jenom postávají a čekají až je odpravíte nebo jen zmateně pobíhají.“

Nízkou variabilitu zbraní nahrazuje přízeň vesničanů Talanů. Za pomoc se vám odmění darováním speciální dovedností, jako je antigravitace, vyvolání ničivých lián anebo obrovského létajícího tvora podobného velrybě. Toto vše dohromady by bylo fajn, kdyby soubojový systém nebyl tak strašně ubíjející a uměla inteligence alespoň trošku inteligentní. V drtivé většině případu nepřátelé jenom postávají a čekají až je odpravíte nebo jen zmateně pobíhají. Souboje s bosy nejsou o nic lepší a ani nijak zapamatovatelné.

Nudné úkoly v nepoutavém příběhu

Až potud by se mohlo jednat o celkem dobrou hru. Bohužel největší slabinou nového Outcastu je jeho příběh. Těžištěm zážitku je Cutter Slade kráčející a střílející po krásné planetě Adelpha, avšak příběh, který spojuje akční momenty s pomáháním místnímu obyvatelstvu, není téměř ničím zajímavý. Hráč je do tohoto světa vhozen bez většího vysvětlení, proč zrovna vy a tady. Následně jste nuceni sledovat celkem standardní sci-fi příběh plný klišoidních málo vtipných komentářů hlavního hrdiny, nepříliš zapamatovatelných postav, které vám zadávají stále se opakující donáškové úkoly, ze kterých přímo čiší jejich zbytečnost a banalita. Dle mého názoru je krásná grafika a poměrně zábavný zbraňový systém hodně málo.

Grafická stránka i zvuk jsou vynikající a zejména některé pohledy do dálky až dechberoucí. Několik technických problémů by se však našlo. V některých oblastech jsem zaznamenal snížení snímkovací frekvence. Nepřátelům se často stane, že uvíznou v objektech a režim kvality na PS5 ji vyždímává až za hranu.