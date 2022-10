Recenze hry Overwatch 2. Hrdinové v akci podruhé

Vydání Overwatch 2 doprovázela nemalá kontroverze. Jak dopadl nový obsah a přechod na free-to-play model?

Co baví Krásna a živá grafika

Noví unikátní hrdinové

Nové mapy

Hodiny nové, ale důvěrně známe zábavy

Free to play model Co vadí Chybí příběhová kampaň

Občasně problémy s připojením, zejména v počátcích

Příklon k akčnějšímu pojetí 9 /10 Hodnocení

Začátkem října na všechny herní platformy přistáli staří i noví hrdinové v dlouho očekáváné týmové střílečce Overwatch 2. Žhavou otázkou dlouhou dobu bylo, jestli bude Overwatch 2 skutečně pokračování nebo jen masivní přídavek. Odpovědí je první možnost. Pokračování přináší dostatek nového obsahu, aby si zasloužilo označení dvojkou.

Radikální změny nečekejte. Stále se jedná o důvěrně známy koncept svižných bitev plných barev a frenetické akce, jak jsme byli zvyklí a navrch autoři přidávají dostatek nového obsahu v podobě pořádné porce pětatřiceti vyladěných hrdinu, nových map, zbrusu nového módu a velkého množství dalších změnových nuancí, kosmetických úprav apod.

Pokračování plynule postoupilo k číslu dva. Nefunguje současně s předchůdcem. Bllizzard se rozhodl odpojil servery jedničce, aby za pár hodin zapojil do akce Overwatch 2. Pojďme se podívat, jak toužebně očekávané pokračování dopadlo.

5 proti 5

Autoři s předchozím titulem nastavil sami sobě laťku proklatě vysoko a z Overwatch se stala jedna z nejpopulárnější stříleček v online prostředí. „Neopravuj, co není pokažené,“ řekli si u Blizzardů, a tak dostáváme do rukou známý koncept hry, kde se proti sobě postaví dva týmy hrdinů soupeřících v lítých soubojích na život a na smrt. I když ta smrt platí pouze nadneseně. Po každé z nich se hrdina opět postaví na nohy ve startovní lokaci a může se vrhnout opět do boje.

Jednou z největších změn, kterou nám autoři připravili, je snížení počtu hráčů v týmu z šesti hrdinů na pět. Odvážný tah, který má významný dopad na hru. Tato změna dle mého soudu nejvíce ovlivnila význam reků v rolích tanků, tedy těch, kteří mají za úkol stát v přední linii a vykrývat nepřátelský útok. Nyní místo dvou tanků, máme jednoho. Zbytek skupiny už zachovává koncept z minula, tedy dva hráče zaměřené na udělování co možná největšího poškození a dvě podpůrné postavy.

Zápasy se tímto přístupem lehce odchýlily od taktických bitev zaměřených na obranu a opatrnější postup k více frenetické akci ve stylu přežij, kdo můžeš. Nechci, aby to vyznělo jako kritika. Stále se jedná o parádní zábavu a pocit z vítězství je opojný. Nové postavy jsou navrhnuty výborně a jejich schopnosti, které zaberou nějaký čas k preciznímu zvládnutí, baví. Opět se po dlouhé době dostavuje pocit zadostiučinění z progresu, kdy se vám jednotliví hrdinové zarývají pod kůži a sžíváte se s jejich schopnostmi, abyste to těm z druhého teamu pořádně zavařili.

„Hrdinové se postupně odemykají sbíráním zkušeností, a to nějakou dobu zabere.“

Hovoříme-li o dostupných hrdinech, k dispozici je 35 hratelných postav, ale nejsou všichni přístupni od samého začátku, což může představovat pro nové hráče určitou nevýhodu. Hrdinové se postupně odemykají sbíráním zkušeností, a to nějakou dobu zabere. Potkáme zde staré známe z jedničky, ale i nové hrdinské tváře. Nové postavy nepřevracejí základy hry vzhůru nohama, ale jsou vhodným a vyváženým doplněním ke staré partě.

Zatlač a vyhraj

Oproti změně počtu hráčů v týmu přibyl zcela nový herní režim Push. V něm obě strany bojují o kontrolu nad robotem a snaží se ho přetáhnout/dotlačit na stranu soupeřova spawnu. Tento mód se mezi komunitou stal velmi rychle populární. Musím uznat, že právě v tomto režimu vítězí více týmová souhra, než je tomu v ostatních režimech a pocit z vítězství je zde mnohem sladší.

To však neznamená, že by ostatní herní módy byly špatné nebo nudné. Jsou přesně tak zábavné, jak od nich očekáváme. Nejvíce si zatím užívám můj osobní progres u jednotlivých hrdinů a když mi pak souhrnná tabulka zjeví, že jsem byl například v udělování poškození nejlepší, pocit uspokojení je zaručený. A to je jádro této hry, být lepší než ti druzí.

„Mapy jsou přehledné, barvité, s citem pro detail, ale samozřejmě nadesignovány pro epochální bitvy s širokými prostranstvími...“

Když hovoříme o novém módu je zapotřebí zmínit i mapy, které tento režim doprovázejí. Jsou zbrusu nové a jak už bývá zvykem, Blizzard odvedl opět vynikající práci. Mapy jsou přehledné, barvité, s citem pro detail, ale samozřejmě nadesignovány pro epochální bitvy s širokými prostranstvími, ale i s úzkými koridory, balkony, schodišti apod. Některé lokace, které byly důvěrně známé z jedničky zmizely, ale autoři nachystali šestici map nových, takže celkový počet zůstává zhruba shodný jako v jedničce.

Sbohem lootboxy, přivítejte battle pass

S novým ročníkem se Blizzard rozloučil s velmi nepopulárními lootboxy a místo toho zavádí mnohem modernější battle pass systém. Zda už jsme ochotní utratit reálné peníze nebo velmi pracně vybojovanou herní měnu je na zvážení každého hráče. Za určitý obnos peněz můžete získat kosmetické doplňky. Tedy nic, co by nějakým způsobem nahrávalo do karet platícím hráčům.

Samozřejmě vyvstává otázka, zda tomu tak bude i do budoucna, neboť autoři mají s hrou velké plány. Již teď je známo, že časem přibydou noví hrdinové, nové mapy a možná i nový mód. Jen doufejme, že se nějaký super-silný hrdina nestane součásti předplatného a ostatní budou muset tvrdě bojovat, aby si na něj vydělali dostatek herní měny. Uvidíme, jak se bude celkově dál Overwatch 2 vyvíjet. Zatím jsme na startu a je to start parádní.