Recenze hry Pac-Man World Re-Pac. Předělávka skákačky, která neudržela krok s dobou

Pac-Man World se vrací v předělané verzi, která přináší více změn, než by se mohlo zdát. Stačí to ale na to, aby obstál mezi dnešními hrami?

Co baví Příjemná hratelnost

Nová grafika a úpravy prosředí

Nové příběhové zakončení Co vadí Krátká herní doba

Minimum originálních mechanik

Nemá čím zaujmout nové hráče 6 /10 Hodnocení

Ve zlatém věku trojrozměrných skákaček se svojí variantou nechyběl ani Pac-Man, kterého hráči už v té době znali desítky let. Za dobu svojí existence navštívila tahle žlutá koule řadu žánru, a právě její první pokus mezi 3D skákačkami se opět vrací na scénu v remaku. Původně vyšel Pac-Man World v roce 1999 na první PlayStation a postupem let se dostal i na novější platformy. Podle Segy očividně zase přišel čas na to, abychom se s Pac-Manem opět pokusili osvobodit jeho rodinu, kterou duchové unesli v průběhu příprav narozeninové oslavy.

Taková menší oslava

Na Re-Pac se podívám ze dvou pohledů. Dojem se totiž docela liší podle toho, jestli jste hráli jednu z původních verzí nebo jestli je tohle vaše první setkání se skákačkovou variantou Pac-Mana. Pokud totiž znáte originál, tak v téhle verzi vás čeká docela dost novinek a úprav, i když se to na první pohled nemusí zdát. Více než velké zásahy do hratelnosti či designu jsou to hlavně drobnější úpravy, které zpříjemňují hraní. Jednou z takových je Pac-Manova schopnost chvíli levitovat ve vzduchu poté, co vyskočí.

Předělaný je také systém plavání, který se nijak zásadně neliší od klasiky známé třeba z Mariových her. Když se nehýbete, Pac-Man klesá ke dnu. Stiskem tlačítka pak vyrazí kupředu v určeném směru a posune se o něco blíž k hladině. Důležitou novinkou je pak to, že k dokončení hry nemusíte zachránit všechny členy rodiny, což v původní verzi nebylo možné. Úrovně se tady totiž dají projít i bez toho, abyste našli klíč od vězení, kde jsou Pac-Manovy příbuzní uvěznění. Remake vás ale odmění za osvobození všech členů novým příběhovým zakončením, které má pozitivnější vyznění než to, které můžete znát z původní verze.

Když už jsme u Pac-Manovy rodiny, tak i ta doznala značných úprav. Změnil se nejen design postav, ale i jména několika z nich. Ms. Pac-Man se v této verzi jmenuje Pac-Mom, Baby Pac-Man je Pac-Sis a Pac-Man Jr. je nově Pac-Boy. Pooka a Professor Pac-Man jsou jedinými členy rodiny, u kterých se jméno neměnilo. Vývojáři přímo neuvedli důvod, proč přišli s těmito změnami, ale je to dost pravděpodobně proto, že se Sega už dlouho potýká s problémy okolo licence na jméno Ms. Pac-Man.

Staré světy v novém kabátě

Pokud budete pozorní, tak si změn můžete všimnout také v samotných úrovních. Je sice skvělé, že si tvůrci dali práci s tím, aby remake nebyl tím samým jen v lepším grafickém provedení, ale zkrátka to nestačí na to, aby Pac-Man World v dnešní době obstál. Obzvlášť to platí pro ty hráče, kteří do něj míří skrz Re-Pac poprvé. Patřím mezi ně i já sám.

Když si to porovnám s dalšími podobnými skákačkami posledních let jako je třeba Crash Bandicoot nebo Yooka-Laylee, Pac-Man World je oproti nim docela obyčejnou záležitostí, která přichází s minimem originálních nápadů. Nechybí sice pasáže, kdy se Pac-Man promění v toho nebezpečného pojídače duchů, kterého známe z arkád, ale to je tak jediné, podle čeho by se dal odlišit od dalších tuctových her. Hra jako taková by fungovala naprosto stejně i v tom případě, že by duchové a Pac-Manova rodina byli nahrazení úplně někým jiným.

Navíc to celé skončilo dřív, než jsem se vůbec stačil pořádně rozkoukat. Pětici světů, ve kterých vás většinou čekají 3 klasické úrovně a souboj s bossem k tomu, jsem bez problému prošel za pár hodin. Ve hře se dá strávit nějaká chvíle navíc sbíráním všech ukrytých bonusů a písmenek, které dohromady dávají slovo Pac-Man a dostanete se za ně do bonusového levelu, ale není to něco, co by dobu hraní nějak drasticky protáhlo. Světy jako takové přitom nejsou špatně navržené. Od pirátů se přes futuristické prostředí dostanete až na pouť plnou nelítostných klaunů.

Pac-Man není všechno

Příběh v Pac-Man World působí jako by byl ve hře jen do počtu. V průběhu hraní se nijak nerozvíjí a je důležité jen to, co se stane na začátku a na konci celé hry. Únos z oslavy, který jsem zmiňoval v jednom z předchozích odstavců, nepochází přímo z hlavy duchů. Na scéně se objevil mechanický Toc-Man, který imituje Pac-Manovy schopnosti a chce si s jejich pomocí uzmout všechnu slávu.

Než se ale Pac-Man dostane do jeho sídla, musí projít skrz tematicky odlišné světy, na jejichž konci čeká jeden z větších Toc-Manových poskoků. Alespoň tyto souboje přicházejí s vlastními nápady, ale na záchranu celé hry to nestačí, když na vás čekají jen 4, pokud nepočítám samotného Toc-Mana. Pokud byste měli s některou pasáží nebo soubojem problémy, tak si můžete kdykoliv zapnout nový Easy mód, který do úrovní přidává dodatečné plošinky, díky kterým je postup jednodušší. Pac-Manovi se s ním také prodlouží délka levitování.

Re-Pac je za mě záležitostí hlavně pro hráče, kteří rádi vzpomínají na předchozí verze a chtějí si prožít staré známé dobrodružství ještě jednou. Sega i sama přiznává, že tento remake vznikl kvůli fanouškovské základně, která dlouho vyhlížela návrat Pac-Man World. Nové hráče naláká snad jen tím, že jev jeho hlavní roli Pac-Man. Jinak je to vcelku obyčejná skákačka, která se ničím výrazně neodlišuje, a navíc vám ani nevydrží na delší dobu. Hraje se příjemně, ale nemá v sobě nic, díky čemu by si zasloužila postavit se po boku ostatních velkých jmen žánru skákaček. Možná by bylo na čase přestat neustále omílat Pac-Manovu minulost a přijít s něčím úplně novým.