Recenze hry Park Beyond. Správcem bláznivého zábavního parku snadno a rychle

Být manažerem zábavního parku není žádný med. Lidé jsou čím dál více zpovykaní a rozmazlení, hledají stále větší extrémy a jen tak je něco nepřekvapí. I proto parky musí jít s dobou a navrhovat nové, větší a bombastičtější atrakce. A v Park Beyond mnohdy popírají i fyzikální zákony.

Co baví Ohromná svoboda

Množství staveb

Stavba horské dráhy

Grafika

Sken spokojenosti návštěvníků Co vadí Dětinské výtvarné zpracování

Tuctové postavy a příběh v kampani

Větší množství bugů 7 /10 Hodnocení

Simulátor zábavního parku pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 200 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Zábava nade vše. To by mohlo být motto dnes recenzované hry. Cílem je totiž postavit ten nejšílenější a nejatraktivnější zábavní park na celém širém světě. Fantazii se meze nekladou, a i proto dostanete k ruce širokou škálu možností, jak tento sen uskutečnit. A ač mechanismy správy a managementu působí velmi autenticky, co se atrakcí týče, tady si s realismem nikdo hlavu neláme. A to je ve výsledku dobře.

Park Beyond je klasickým simulátorem stavby a správy zábavního parku ve stylu RollerCoaster Tycoon nebo třeba Planet Coaster. Hra nabízí dva herní režimy, klasickou kampaň nebo otevřenou mapu, ve které se můžete vyřádit dle libosti.

Kampaň se skládá z několika po sobě jdoucích misí. V každé dostanete za úkol vytvořit úspěšný park. Někdy začínáte od nuly, jindy zase musíte z neúspěšného parku udělat opět magnet na turisty. V počátcích kampaně se vám dostane obsáhlého a hutného tutoriálu, který je v Park Beyond nezbytností. Hra totiž oplývá širokou škálou nastavení a herních prvků. Bez nápovědy by se nebohý hráč v moři možností jednoduše utopil. Tutoriál je navíc zvládnut na výbornou. Vše představí a názorně ukáže, jak co funguje. Pak se již vrhnete do hry samotné.

Příběh je zde takřka nulový. Vy jste nadějným návrhářem parků a atrakcí. Zaměstnává vás roztržitý stařík, jenž ve vás vidí potenciál, který by opět mohl dostat na výsluní jeho upadající firmu. K ruce vám je i Blaize, bláznivá holčina, jejíž geniální nápady se snažíte uvést do praxe. Nechybí ani vždy zamračená a vážná účetní, která se pokouší držet vaše blázniviny na uzdě. Jak je z popisu jasné, zdejší postavy jsou spíše jednovrstvé karikatury a často působí dost infantilně. I proto je lepší si jich moc nevšímat a jejich výstupy přeskakovat. Však jsou zde jen do počtu, aby se neřeklo.

Hlavní je samotné budování a správa. A ty jsou zde zvládnuty skvěle. Již z počátku si lze nastavit, jak ke hře chcete přistupovat. Jde vám hlavně o stavění? Pak si navolíte vysoké počáteční finance. Jde vám hlavně o mikromanagement? Není problém. Ještě více možností pak dostanete v druhém herním režimu volného stavění. Zde si ze začátku vyberete jednu ze spousty map. Navštívíte horské hřebeny, mořské pláže, slunné prérie a mnoho jiných, exotických míst. Mezi další nastavení patří jak částka, kterou při startu obdržíte, tak i počet atrakcí, které lze postavit. Chcete nové atrakce nejdříve postupně odemykat pomocí výzkumu? Nebo je chcete mít k dispozici již od samého začátku? Dále je potřeba vyřešit, co má být cílem vašeho snažení. Štěstí zákazníků? Dosažení dobrých hospodářských výsledků? Něco úplně jiného? Opět žádný problém. Nastavit si totiž můžete takřka úplně vše.

Pak již přijde na řadu samotné stavění. Krom všemožných atrakcí se musíte postarat i o zázemí. Krom cestiček je nutné vybudovat i nějaké to občerstvení, aby lidičky nestrádali. Dále pak záchody, koše, lavičky, odpočinkové baráčky pro vaše zaměstnance a mnoho dalšího. Upravovat můžete i samotný terén, ale i jednotlivé stavby, kdy na nich lze měnit detailní prvky. V tomto směru máte opět naprostou volnost.

Ano, zábava je zde na prvním místě, ale pokud se mezi atrakcemi musí návštěvníci brodit mezi odpadky, moc šťastní nebudou. K posouzení toho, jak si vedete, slouží různé ukazatele. Pomocí několika kliků hned vidíte, co musíte zlepšit. Zda je potřeba investovat do úklidu, do odpočinkových zón či do stánků s občerstvením. Nestíhají vaši zaměstnanci uklízet? Musíte najmout nové lidi! Je park málo zábavný? Zaměstnejte klauna!

Důležité je také rozhodnutí, na jakou klientelu budete cílit. Jsou zde tři základní kategorie. Rodinky s dětmi, teenageři a dospěláci. Každá atrakce má trochu jiné statistiky a baví jinou sortu lidí. Ideální je zaměřit se na jednu demografickou skupinu a dle toho i stavět. Všechny zkrátka potěšit nelze.

Hra nabízí i další vychytávky, díky kterým lze park dále rozvíjet. Jednou z nich je i jakýsi sken návštěvníků. S jeho pomocí zjistíte, jak je kdo spokojený. Pokud se vám na mapce objevují jen panáčci zabarvení do zelena, děláte vše dobře. Pokud se sem tam objeví oranžová, nejde o žádnou tragédii. Horší je, pokud se většina lidí zbarví do červena. Pak něco děláte špatně. Tento sken lze navíc dále třídit. Můžete si zobrazit jen hladové nebo žíznivé pajduláky. Jen ty, kteří jsou vyčerpaní nebo jsou nespokojení s čistotou. Díky této funkci odhalíte, co a hlavně v jaké části vašeho parku je potřeba zlepšit.

„Díky skenu návštěvníků odhalíte, co a hlavně v jaké části vašeho parku je potřeba zlepšit.“

Celkově je různých statistik a tabulek hra plná. Můžete si vyfiltrovat, jaké stavby vám nejvíce vydělávají a které jsou naopak prodělečné. Dle toho lze nastavit i cenovou politiku, případně prodělečnou budovu rovnou zbourat. Důležitá je též zpětná vazba od vašich návštěvníků. Čtení jejich příspěvků je dalším cenným zdrojem informací. Dozvíte se, proč se jim ta která atrakce nelíbí, zda pro ně není příliš drahá, zda nečekají příliš dlouho ve frontě apod.

Vrcholem je výstavba horské dráhy. Při ní fyzikální zákony přestávají platit úplně. Máte zde prvky jako výtahy, rozdělovače, dokonce můžete vyjet i mimo dráhu. Nechybí různé výkruty a oblouky, krkolomné zatáčky a mnoho dalšího. Dráze můžete navíc vetknout i různé speciální vlastnosti, které dále zvyšují její atraktivitu u vybraných skupin návštěvníků. Jde o jakési perky, vábící například rodiče s dětmi. Problémem je, že taková dráha musí splňovat určité parametry. Což je občas těžké splnit. Například se nesmí překročit zadaná rychlost, výška, množství zákrut apod. Upravovat již hotovou dráhu je pak mnohdy dost frustrující. I proto je lepší nejdříve kolejnice postavit a pak jim perky přidávat dle toho, jaké vám hra povolí. Nevýhodou tohoto přístupu je, že ne vždy dosáhnete atraktivity pro tu skupinu zákazníků, kterou jste z počátku chtěli oslovit.

Po vizuální stránce také není moc co vytknout. Grafika je detailní, přesto nenáročná. Barevná a veselá, jak se u tohoto typu her sluší a patří. Vytknout by se dala opět jen jistá dětinskost celého výtvarného zpracování, což platí i pro hudbu, která se dost rychle stane otravnou.

Největší devizou Park Beyond je ale ona několikrát zmiňovaná volnost. Již před pár měsíci jsem hrál zkušební verzi hry, kde bylo možností také spousta. V plné verzi je jich ale ještě daleko více. Je vidět, že tvůrci berou připomínky komunity vážně a vychází jim vstříc.

Co nepotěší, je vetší množství chybek. Nejednou se stane, že se prolnou některé z objektů. Často jde o horskou dráhu, pod jejíž kolejnice lze postavit další budovy. Pokud jsou ale příliš vysoké, prolnou se s kolejemi. Hrozí tím pádem srážka? Nikoli. Vozíček vaší dráhy překážkou bez problémů projede. Fyzika nefyzika. I návštěvníci občas prochází zdí či jinými pevnými objekty. Taktéž se mi stalo, že jsem vstupní bod horské dráhy postavil ve špatném směru. Prohodil jsem tedy vjezd do stanice a výjezd a dále se o věc nezajímal. Pak jsem si všiml, že vozíčky jezdí pozadu. Tedy lidičky se při jízdě dívají ne před sebe ve směru jízdy, ale dozadu.

Překvapením bylo, že to nikomu vůbec nevadilo. Návštěvníci se i přes to hrnuli na dráhu jako pominutí. Občas se také stane, že atrakce či obchod přestanou fungovat. V tom případě je nutné je manuálně zavřít a opět otevřít, aby zase generovaly příjem. Takových menších chybek v designu je zde zatím vícero. Zároveň hra i dle recenzí na Steamu padá. Stabilitu je tak ještě potřeba vyladit.