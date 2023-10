Recenze hry Payday 3. Kooperativní loupeže s vadami na kráse

Série Payday je hráčům známá už mnoho let. Její poslední díl, je v mnoha věcech povedený, ale technické nedostatky a různé neduhy zážitek znepříjemňují.

Co baví Zábavný gunplay

Volnost při tichém postupu

Modifikace zbraní

Rozmanitost map

Množství zbraní Co vadí Dlouhé čekání na začátek hry

Nutnost být stále online

Tupá AI v boji

Minimální možnosti komunikace se spoluhráči 7 /10 Hodnocení

Kooperační FPS pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 975 Kč ● Multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Na vydání Payday 3 jsem se nijak zvlášť netěšil. Je to možná způsobené tím, že jsem hrál již betu, která mě příliš neoslnila. Měl jsem obavy, že v podobném duchu se hra ponese i při jejím vydání. V něčem se má očekávání naplnila, ale pár věcmi jsem byl také mile překvapený.

Pokud se zaměříme na to nejlepší, co je nám v rámci Payday nabídnuto, tak se jednoznačně jedná o mapy a gunplay. Právě mapy po vyzkoušení bety jsem si nebyl moc jistý. Bál jsem se, že stejně jako ta úplně první, ke které se dostanete v podobě menší banky, budou i ostatní lehce suché a nezajímavé. To se ovšem nestalo a opravdu jsem měl chuť hrát a objevovat, co ostatní mise a lokace nabízí. Asi mou nejoblíbenější se stala galerie. Jedná se o velkou mapu, která nabízí mnoho způsobů, jak ukrást umělecká díla, ať už tichým přístupem nebo velmi hlasitým. V jednotlivých lokacích dostanete volnost, můžete jít, kam chcete a dělat, co chcete. K dispozici je zatím osm unikátních oblastí.

Je to v přímé korelaci s tichým postupem, který se od posledního dílu posunul k lepšímu. Nyní nemusíte mít nasazenou masku, abyste mohli něco dělat. Jednoduše stačí přijít ke dveřím, které chcete vypáčit a je to. Všude je spousta kamer, a tak je můžete buď tiše vyřadit zbraní s tlumičem a spolu s nimi i strážného, který chodí okolo. Přiznám se, že bohužel jsem měl možnost tiše postupovat asi jen jednou. Hra nenabízí offline mód a nezbývá vám tedy nic jiného než s boty, kteří vám v tichosti moc nepomohou, nebo s živými spoluhráči, kteří se většinou ani nesnaží nijak taktizovat a střemhlav naběhnou dovnitř se samopalem v ruce.

Jestli nemáte tři kamarády, se kterými se domluvíte a budete hrát, tak vás varuji, že komunikace bude problém. Ve hře je minimum způsobů, jak oslovit spoluhráče, a to pomocí chatu, to je vše. Pokud se tedy snažíte hrát takticky a naplánovat si každý krok, bez party to půjde dost těžko.

Součástí hry, ze které jsem měl nejlepší pocit, je určitě gunplay. Je velmi zábavný a uspokojivý. Zbraně jsou na pocit dobře udělané, zpětný ráz není nijak šílený a střílet je jednoduše radost. Spolu s tím se pojí i fyzická reakce nepřátel, pokud je zasáhnete. Viditelně z nich stříká krev, střely jimi otřásají a při finálním zásahu lehnou stylově k zemi. Animace finálního zásahu, kdy nepřítel občas odletí do dáli, není příliš realistická, ale působí dobře. AI v boji se ale bohužel chová úplně tupě. Nepřátelé se mnohdy zastaví, podívají se přímo na vás a ani nevystřelí. Takticky se k tomu také příliš nestaví, stojí v otevřeném poli, nesnaží se krýt, bojová taktika nulová. Tady je vidět, že hra vsází spíše na kvantitu nepřátel než na jejich kvality.

Potkáte různé druhy policejních jednotek. Chlapíky s tasery, obrněnce, speciální jednotky, které jsou na blízko smrtelnější než Bruce Lee, a pokud vás nikdo nepřijde zachránit, tak jste zaseknutí v jejich řetězu útoků. Problém tedy netkví v repetitivnosti nepřátel, ale v jejich chování. Mimo boj je to úplně jiný příběh. Pokud se rozhodne postupovat tiše a odstavíte jednoho hlídače, druhý hlídač, který s ním kříží obchůzkovou trasu začne mít podezření. Všimne si, že mu chybí kolega. Opravdu tedy nevím, kde se se stala chyba. Asi jsou všichni nováčci a znervózní, když musí použít zbraň.

Do akce si s sebou můžete vzít širokou škálu hratelných zbraní, od útočných pušek, přes brokovnice až po odstřelovací pušky. Máte tedy možnost si najít, co vám vyhovuje a přizpůsobit tomu svůj herní styl. Zbraně se odemykají v rámci úrovně vaší postavy a posléze si je můžete koupit. Spolu s tím se pojí také modifikace. Dle mého je tato část zvládnuta elegantně. Čím víc určitou zbraň používáte, tím s ní získáváte zkušenosti, a to vám odemyká jednotlivé periferie. Takže pokud si oblíbíte například revolver, stačí s ním hrát a postupem času na něj budete mít všechny nejlepší dostupné modifikace.

Ještě bych se pozastavil u schopností, které ovšem přidávají pouze pasivní vylepšení statistik či další menší vychytávky. Například schopnost, kterou jsem používal od začátku, se vztahovala k bednám s municí, které si můžete do heistu přinést. Tu možnost má každý a nejedná se v základu tedy o nic unikátního, já na rozdíl od ostatních ale v mém boxu měl o pár nábojů navíc. To je vše. V tomto duchu se nesou všechny schopnosti. Dostanete něčeho více nebo rychleji přebijete, páčíte zámky a tak dále. Samozřejmě je možné zaměření na určitou profesi. Tichý postup, nosič munice, medik, je toho hodně, ale opravdu mi přijde, že bych uvítal spíše schopnosti v klasickém slova smyslu než jen různé procentuální buffy.

Jak je v dnešní době už normální, i zde nebylo vydání bez technický problémů. Občasné pády hry a propady FPS se staly pouze párkrát a na dnešní standardy je to tedy docela přijatelné, což ovšem vývojáře nijak neomlouvá.

Ovšem něco, co bylo opravdu v prvních dnech největší problém, bylo čekání na zahájení heistu. Ve hře se nenachází možnost hrát offline. Můžete hrát s boty, ale stále jste online a připojeni na serveru hry. Problémy se servery byly znatelné opravdu hodně. Průměrná doba čekání se pohybovala v rozmezí od deseti minut do hodiny. Přiznám se, že jsem v těchto prvních dnech naprosto ztratil jakýkoliv zájem o hraní. Natolik mě to otrávilo, že jsem neměl jedinou motivaci se vrátit. Ale konec dobrý, všechno dobré. Týden po vydání a s tímto problémem už jsem se nesetkal. Spoluhráče vám to najde v rámci sekund a můžete hned do akce. V tomto smyslu tedy jediné, co je z mého pohledu potřeba změnit, je přidat offline mód, což se podle posledních zpráv možná stane v některém z budoucích updatů.