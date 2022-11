Recenze hry Pentiment. Historická adventura od mistrů upovídaných příběhů

16. století zpracované ve 2D? Odvážní Obsidian Entertainmet vás zvou do méně atraktivního prostředí. Nenechte se oklamat prvním dojmem, čeká vás totiž parádní zábava!

Co baví Napínaný a rozvětvený příběh

Znovuhratelnost

Místy vtipné dialogy

Znatelný dopad vašich rozhodnutí Co vadí Stylizace mohla být atraktivnější

Žádná akce 8 /10 Hodnocení

Varování! Jestliže jste hráč, který žere pokrokové výdobytky herního trhu, PC máte vytuněné tak, že jakmile FPS klesnou pod 80, běžíte pro novou grafiku a hry hrajete hlavně proto, abyste se kochali propracovanými 3D světy - tuto recenzi dál nečtěte. Nemá to cenu… Zrno jsme tímto oddělili od plev a můžeme se do toho pustit.

Co je Pentiment? Strýček Google vám na první dobrou napoví, že tento výraz se používá především ve chvíli, kdy se malíř rozhodne své dílo přepracovat. Ne že by se k tomu odhodlal až za pár let, během kterých se dílo prohlíží. On změnu provádí v průběhu tvorby. Zajímavé na tom je, že ačkoliv původní motivy v malbě většinou zůstanou, její účel a následné poselství ve finále vyzní úplně jinak, než bylo původně zamýšleno.

Název je pro hru více než výstižný. Během průchodu se vám určitě stane, že události, které se odehrály a které působily jako jasná záležitost, se po pár letech mohou vyjevit trochu jinak, než jste si původně mysleli a představovali. Ale popořadě.

Obsidian Entertainment asi nikomu netřeba představovat. Ale kdyby náhodou, jsou to ti, co stojí za téměř kultovním Fallout: New Vegas, který je mnoha fanoušky dodnes považovaný za nejlepší díl celé série. Dále je z jejich bohaté tvorby nutné zmínit The Outer Worlds. V obou případech se jedné o obsáhlá a hlavně velmi upovídaná RPG dobrodružství. Pentiment je také velmi ukecaný, ale především je úplně jiný. Jak sami tvůrci zdůrazňují, jde spíše o okrajovou hru, na které pracovala jen skromná část jejich týmu.

Jedná se o příběhově bohatou, dobrodružnou adventuru ze staré školy. Jisté zastaralé postupy vás tu čekají nejenom v hratelnosti, ale především ve vizuálním zpracování. Takže raději znovu připomínám, že obrazové krásy zde opravdu mnoho nenajdete. Ono to však vůbec nevadí, protože vzhledem k časovému zasazení příběhu si stylizace alá historická kronika sedla zadkem na hrnec. Vizuální zpracování ani není ten důvod, proč se do takovéto hry pouštět. Pentiment vás totiž dokáže pohltit úplně něčím jiným. Tím je bohatě propracovaný příběh, který je plný intrik, zvratů a hlavně všudypřítomné nejistoty, jestli jste svojí práci odvedli dobře. O čem že celé dobrodružství vlastně je?

„Historii hlavního hrdiny si během úvodních několika rozhovorů navolíte úplně sami...“

Ocitáte se v těle mladého uměleckého malíře Andrease Mahlera. Jeho historii si během úvodních několika rozhovorů navolíte úplně sami a je čistě na vás, jestli ze svého alter ega uděláte třeba znalce italské historie, který se orientuje v právu, obchodu a má kvalitní řečnické schopnosti. V tomto ohledu máte na výběr z bohaté palety možností. Vtipné je, že v úvodu hry stejně netušíte, jaké vlastnosti by se vám v dalším postupu mohly nejvíce hodit, ale nevadí.

Píše se 16. století a kdesi v bavorském kraji v městečku Tassing se začnou dít trochu nepříjemné události. Je to doba, kdy by na propastný rozdíl životní úrovně mezi bohatou vrstvou obyvatelstva, střední třídou a chudinou nestačilo ani to nejmodernější kuličkové počítadlo. Andreas se naštěstí nachází někde uprostřed této nemilosrdné statistiky. Jeho chlebodárce je mocný a bohatý opat, který si na skupině svých malířů zakládá. Mladý umělec si tedy užívá ničím nerušené malování obrazů. To však jen do okamžiku, než opatstvím otřese zločin. Jedná se přímo o vraždu prvního stupně, ze které je k nemilosti Andrease obviněn jeho kolega a kamarád. Náš hrdina, který se rozhodne přítele křivého obvinění zprostit, se tedy obratem stává z bezstarostného malíře detektivem. A tím celý příběh začíná.

Jak jsem již zmínil, hra je čistokrevná adventura starého ražení. Čekejte zde nekonečný pohyb po lokacích a spoustu rozhovorů s věru rozmanitými charaktery. Nutno zmínit, že ačkoliv to v roce 2022 může působit trochu nezáživně, ve finále je to zábava. Příběhem proplouváte pěkně v tempu a přirozeně hnáni svojí vlastní zvědavostí. Je čistě na vás, jestli při rozhovorech použijete vaše originální možnosti dialogu nebo konverzaci povedete spíše v konzervativnějším tónu. Buďte si jisti, že velmi často opravdu nebudete tušit, zda na dotyčného spíše přitlačit, nebo volit přátelštější postup.

Varuji, že jestli se rozhodnete být na někoho nepříjemný, dá vám to dotyčný časem náležitě sežrat. A také počítejte s tím, že jak čas utíká, možná si ani nebudete jisti, jestli jste vraha ocejchovali správně. Tak jako tak, jeho/její hlava bude sťata a jestli jste v tu dobu měli o svém rozhodnutí nějaké pochybnosti, už si je asi vezmete s sebou do hrobu. V tomto je potřeba vyzdvihnout, že skrz vaší detektivní nejistotu je opakovaný průchod hrou skoro povinností. Což Pentimentu opravdu sluší a nutno podotknout, že zdaleka ne každé hře se toto podaří.

Z technického hlediska je hra bezchybná. Ono také v celkovém pojetí nebylo až tak moc co pokazit. Hudební doprovod je správně dobový a citelně podkresluje atmosféru období, ve které se odehrává. Jako zpestření vás čeká několik logických hádanek, na kterých se sice nezaseknete, ale pocit z průchodu hrou určitě obohacují. Celým příběhem jsem prosvištěl během 17 hodin a velmi rád zmíním, že to byl čas strávený příjemně. Nás Čechy navíc určitě potěší, že hra obsahuje i několik zmínek o naší krásné vlasti „Hello sister Zdena from Tábor“.