Recenze hry Planet of Lana. Relaxační skákačka, které by neuškodila alespoň troška různorodé akce

Planet of Lana je bezpochyby roztomilá hra s příjemnou atmosférou. Naneštěstí je to ale její mírumilovnost a pohoda, která jednoduše nenasytí.

Co baví Příjemná atmosféra

Subjektivní vyprávění příběhu

Dobře zpracované hádanky Co vadí Až příliš relaxační gameplay

Stejné střety s nepřáteli 7 /10 Hodnocení

Plošinovka pro PC, XO a XSX ● Singleplayer ● Věkové omezení: 10+ ● Bez oficiální češtiny

2D skákačky jsou jednoznačně něco, čeho se nám nedostává dostatek, a tak Planet of Lana vzbudila nadšení minimálně u mě. Příjemná atmosféra zdánlivě ničím nerušeného světa je hned na začátku hry přerušena invazí jakýchsi robotů, kteří berou do zajetí všechny obyvatele. Hned v tuto chvíli jsem si povšimnul něčeho zvláštního. Hra neobsahuje dabing, respektive dabing mluveného slova. Postavy se zmohou pouze na takové žvatlání a volání něčeho, co jsem si řekl, že by asi mohlo být nějaké jméno. Upřímně jsem byl ze začátku lehce skeptický, zda to bude fungovat v rámci vyprávění příběhu a interakcí postav. Nicméně obavy mě brzy přešly a dokázal jsem po zhruba hodince plně pochopit absenci dabingu.

Celá hra i při invazi robotů působí velice mile. I nepřátelé, kteří se zdají hroziví, jsou v jistém slova smyslu pouze roztomilá stvoření jiného zjevu, než jsme zvyklí. Po celou dobu hraní na vás jednoduše nebude působit závažnost celé situace ani pocit vzrušení či napětí. Planet of Lana exceluje v tom podat vám relativně seriózní a nepříliš veselý příběh ve velmi milém a hřejivém kabátku.

Jak jsem avizoval výše, měl jsem strach, že absence dabingu mě okrade o cenné informace či střípky příběhu. To se ovšem nestalo. Hned jsem si uvědomil, o co jde a že nejde o to, co kdo říká, ale jak na vás němý příběh hlavní hrdinky působí. Jednoduše miluji subjektivní vyprávění a tu možnost, že si z toho každý pravděpodobně odnese něco trochu jiného.

Co se týče hratelnosti, narazíme na dobré i špatné vlastnosti hry. Jednou z předností jsou rozhodně povedené hádanky. Abych se vyhnul nedorozumění, do hádanek nepočítám střety s nepřáteli, i když by se tam zařadit daly. Hádanky působí svěže, jednoduše, ale zároveň dokáží potrápit mozkové závity. Nemalou pomoc vám při jejich řešení nabídne váš zvířecí společník podobající se kočce. Vyskočí přirozeně výše než vy, a tak pomůže shazování provazů a podobnými věcmi.

Synergie mezi vaší postavou a kočkou funguje dobře a úrovně intuitivně navádí k řešení. Co se týče samotného pohybu, mám k němu neutrální postoj. Nejedná se o nic neobvyklého a animace postavy nevypadá zrovna nejlépe, ale nic, co by kazilo celkový dojem z hraní.

K problému se dostáváme u střetu s nepřáteli. Jednoduše řečeno, šablona prostředí, ve kterém se s nimi střetnete se nemění a jediné co se změní je pár drobností ve středu vaší obrazovky. Jednoduše jsem pořád dokola zažíval deja vu, že něco skoro stejného už jsem dělal. Na rozdíl od hádanek, které jsou vždy jiné, nabízí nové prostředí a možnosti využití toho, co jste se již naučili v průběhu hry.

Dalším mínusem je pro mě příliš klidný a celkově až nudný spád. Nic se v podstatě neděje, skáčete z kamene na kámen a občas musíte kámen posunout, abyste se dostali výš. Když potkáte robota, tak jednoduše uděláte manévr podobný tomu, který jste udělali před pár minutami. Hra viditelně nechce klást vysoké nároky na hráče. Naneštěstí to nefunguje příliš dobře a začne být po pár hodinách relativně nudná.