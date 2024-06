Recenze hry Playing Kafka. Projděte si část díla slavného spisovatele zdarma a s českým dabingem

Studio Charles Games pokračuje ve svém stylu, kdy se hráče snaží nejen zabavit, také je chtějí něco naučit. Tentokrát zase trochu jiným stylem zpracovávají část díla českého spisovatele Franze Kafky.

Co baví Profesionální český dabing

Bezchybné zachycení nálady a atmosféry původních děl

Přístupné pro všechny díky jednoduché hratelnosti

Zdarma a bez reklam i na mobilech Co vadí Interaktivních prvků mohlo být víc

Volby v konverzacích většinou dělají minimální rozdíly

Chybí jakékoliv zajímavosti o spisovateli 7 /10 Hodnocení

Adventura pro PC, Android a iOS ● Cena: Zdarma ● Singleplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Oficiální český dabing

V české historii by se našla spousta spisovatelů, jejichž díla bych si dokázal představit zpracovaná v herním světě. Zrovna Franz Kafka by nejspíš nebyl mým prvním tipem, ale pro Charles Games to byly právě jeho knihy, které se rozhodli zpracovat v interaktivní adventuře. Rovnou se pustili do třech naráz. Začínáme z Procesem. Po jeho dokončení se přesuneme ke psaní Dopisu otci a zakončí to velmi mrazivá výprava na Zámek.

Provedení je jednoduché, což by se dalo říct jak o mechanikách, tak o grafice. Low-poly postavy bez tváře mi připomněli třeba výbornou plošinovku Inside. Postupujete pak přetahováním věcí (nebo lidí) ve scéně. Žánrově je sice Playing Kafka klasická adventura, ale inventář, kde byste si schovávali nebo kombinovali nalezené haraburdí, tady nenajdete. Na hádanky dojde, ale těch je ve všech třech hrách jen pár a náročné rozhodně nejsou. V tomhle případě mi nízká obtížnost nevadila, protože příběhy pěkně plynou a místo toho, aby hráč přemýšlel nad řešením zapeklitého hlavolamu, spíš může věnovat pozornost tomu, co že za děj se to vlastně kolem něj odehrává. Nesmíme ale zapomínat na to, že Playing Kafka má být hlavně hrou, a toho hraní, tedy interakcí s prostředím či kombinování různých věcí, si tady moc neužijete.

Někdo by mohl namítnout, že je to celé příliš krátké. Každou kapitolu projdete za pár desítek minut. Nutno ale na druhou stranu říct, že Playing Kafka je zcela zdarma jak na PC, tak na mobilech, a nenajdete v ní jedinou reklamu. Tento zážitek tak nemůže nikoho urazit. Spíš bych řekl, že hráče neznalé Kafkova díla by mohl pošťouchnout k tomu, aby se zajímali o předlohy. Přeci jen je docela složité těch několik set stránek z knih přenést do půlhodinových interaktivních příběhů, navíc když se nejedná o zrovna jednoduchá témata. I tak se ale daří zachytit jejich zásadní myšlenky. Na druhou stranu je ale trochu škoda, že se Playing Kafka nesnaží hráči říct o spisovateli alespoň něco navíc. U naučné hry se to přímo nabízí. Kromě již zmiňovaných příběhů tady ale žádné další zajímavosti nenajdete.

Kromě toho, že si hrajete s předměty ve scéně a posloucháte konverzace postav, také občas dostanete možnost vybírat z různých odpovědí. Ve většině případů volba nemá žádný větší dopad. Maximálně uslyšíte pár odlišných vět, ovšem pokračování je totožné. Najde se pár případů, kvůli kterým se do příběhů vyplatí zabrousit i podruhé. Přeci jen je to záležitost na pár desítek minut, takže projít jednu část od začátku není ani zdaleka tak úmorné, jako když pro dosažení odlišného scénáře musíte rozehrát rozsáhlé RPGčko na stovku hodin. Závěr každopádně vždy přijde stejný, což dává smysl. Zrovna u tohoto stylu her by bylo zvláštní, kdyby si tvůrci vymýšleli vlastní dějové linky.

Během každého příběhu uslyšíte profesionální český dabing, kterému nemám co vytknout. Zejména hlas Jaroslava Plesla, který ztvárnil role protagonistů Franze Kafky, zeměměřiče a Josefa K., sedí k atmosféře hry naprosto skvěle. V ženských rolích pak uslyšíte Janu Strykovou. Vedle nich se na dabingu podíleli také Jiří Vyorálek, Šárka Vaculíková a David Novotný. Každý se ujal několika rolí naráz a v každé z nich zní hlasy velmi dobře. Jejich přednesy doplňuje hudba odpovídající náladě příběhů. Veselé historky to zkrátka nejsou, takže tóny soundtracku ještě více přidávají na celkové ponurosti a absurditě.

Vzhledem k tomu, jak jednoduchá záležitost Playing Kafka je, bez problému si ho může zahrát kdokoliv, ať už patří mezi dlouholeté hráče nebo začátečníky. Ještě o něco víc to platí na mobilech, kdy je ovládání skrz dotykovou obrazovku velmi intuitivní a pohodlné. Sám jsem si chtěl projít celou hru právě na mobilu, ale u Dopisu otci jsem musel přesedlat na PC, protože můj Pixel se rozhodl, že po úvodní scéně druhé kapitoly zkrátka dál pokračovat nebudu. Podle hodnocení od hráčů na Google Play to je ale nejspíš můj ojedinělý případ, takže byste sami při hraní měli být bez problému. Díky jednoduchému provedení grafiky na hraní navíc nepotřebujete žádný nadupaný stroj.