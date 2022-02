Recenze hry Pokémon Legends: Arceus. Svěží vítr v sérii, která to potřebovala jako sůl

Co baví Zábavný lov a souboje

Chytlavý příběh

Zpracování pokémonů

Spousta vedlejších úkolů

Dobře zpracovaný crafting Co vadí Zastaralá grafika

Absence dabingu

Na pohled prázdný svět 8 /10 Hodnocení

Probouzíte se ve světě plného divokých pokémonů v dobách, kdy se s nimi ještě lidé nenaučili žít v souladu, a tak je potřeba je nejdřív pořádně prostudovat. Před vámi se rozpínají nádherné pláně plné všech možných druhů pokémonů zahrnující několik generací. Takhle nějak bych si představoval úvod Pokémon Legends: Arceus, ale realita je nakonec trochu jiná. Základní princip je ale přesně takový, jaký jsem ho podle prezentací Nintenda očekával.

Pokémoni v novém stylu

Do regionu Hisui přicházíte jako outsider, ale naštěstí se vás ujme zdejší profesor Laventon, jehož snem je zkompletovat vůbec první pokédex a ve vás vidí vhodného kandidáta, který by mu s tím mohl pomoci. Vezme vás tedy do zdejší vesnice Jubilife, jejíž obyvatelé jsou ohledně soužití s pokémony stále skeptičtí a spíše, než jako společníky v nich vidí hrozbu. Obzvlášť poté, co ze záhadné časové trhliny začaly šlehat blesky a několik vzácných pokémonů kvůli tomu začalo běsnit. Netrvá dlouho a pouštíte se do jejich uklidňování. Ještě před tím vás ale čeká úvod do nového stylu hraní v sérii Pokémon, který doufám Nintendo využije, a ještě vylepší v budoucích dílech. Je to totiž přesně to, co série už dlouho potřebovala. I když mám rád pokémoní hry v klasickém stylu, tak od přesunu na Switch jsem očekával mnohem víc, než co předvedl Sword & Shield. Legends: Arceus je prvním krokem k tomu, aby si pokémoni prošli pořádnou změnou.

Vesnice Jubilife tady slouží hlavně jako základna, ze které se vydáváte do několika oblastí. Legends: Arceus tedy není jeden velký otevřený svět, ale je rozdělený na části. Svoboda, kdy můžete pokémony chytat bez boje, pěkně potichu je pozorovat, hodit jim návnadu a ve správnou chvíli po nich hodit pokéballem, je pro mě tou nejlepší změnou. Na každého musíte jít trochu jinak. Některé druhy nemají problém s tím, když se k nim přiblížíte. K jiným se bez plížení nedostanete a pokud si vás všimnou, tak utíkají nebo začnou útočit. I když je lov v Legends: Arceus udělaný jinak, tak se z pokémonů boje úplně nevytratily. Stačí po divokém pokémonovi mrštit pokéball a začne tahový boj tak, jak to znáte ze starších dílů. U rozběsněných vzácných druhů pak dojde i na situace, kdy se z Pokémonů stane TPS střílečka. S házením uklidňujících balzámů musíte také uskakovat útokům zuřícího pokémona. Naštěstí vaše postava umí kotouly, za které by se nemuseli stydět ani hrdinové z Dark Souls.

Podobně funguje i vývoj a levelování pokémonů. Zkušenosti se rozdělují mezi šestici, kterou máte zrovna u sebe. Získáváte je za veškeré činnosti. Mimo soubojů a chytání do toho spadá i sbírání zdrojů. Učení nových schopností je tady ale zpracováno jinak. Stále platí, že každý pokémon má v jednu chvíli 4 druhy útoků. S levelováním se jim zpřístupňují nové druhy, ale abyste je mohli použít, musíte jít za trenérkou do vesnice a tam si je vyměnit. Získáním nového útoku navíc o ten starý nepřijdete a kdykoliv si ho zase můžete prohodit zpět. Nově se také mohou pokémoni naučit útoky, ke kterým by se levelováním nebo evolucí nedostali. Za to už ale budete muset utratit pár tisíc. Kromě učení nových útoků je pokémoni jejich používáním mohou také vymasterovat. To znamená, že je pak můžete použít v Agile nebo Strong stylu. Jak už označení napovídají, Agile je rychlejší a Strong naopak dá více poškození.

Ve vesnici kromě výměny útoků a nakupování také můžete sbírat vedlejší úkoly od zdejších obyvatel. Těch je několik desítek a na některé můžete narazit i při toulání krajinou. Od prvotních jednoduchostí, jako když musíte chytit určitého pokémona, jsou podmínky postupně náročnější. Když někdo chce vidět kompletní záznam některého druhu, tak ho nestačí chytit jednou. Musíte ho mít několikrát, vidět jeho útoky nebo mu dát něco dobrého k jídlu. Dostanete se tak i k užitečným informacím jako třeba na které plodiny ho můžete nalákat. Základní linka v Legends: Arceus vám zabere zhruba 20 hodin, ale díky dalšímu obsahu není problém v něm strávit mnohem více času. Obzvlášť pokud chcete mít pokédex kompletní do posledního detailu.

Návrat o pár generací

Bohužel se stalo přesně to, co jsem očekával při sledování trailerů. Legends: Arceus nevypadá na pohled dobře. Nebál bych se říct, že je to pro Game Freak ostuda. Častokrát se srovnává s poslední Zeldou, protože kromě rozlehlého světa do jisté míry sdílí i grafickou stylizaci. Říkal jsem si, že mi Zelda přijde hezčí kvůli tomu, že na Breath of the Wild koukám přes růžové brýle, a tak jsem se do Hyrule zašel znovu podívat. Nakonec ale Arceus opravdu neuvěřitelně zaostává i oproti téměř 5 let staré hře. Nejen, že vegetace a voda nevypadá dobře, ale svět při pohledu do dálky vypadá úplně prázdně. Vykreslovací vzdálenost je malá, takže divoké pokémony uvidíte jen v určitém okruhu kolem sebe.

Pozitivem alespoň je, že díky grafickým kompromisům běží noví pokémoni na Switchi bez jakýchkoliv problémů. Platí to pro handheld mód i při hraní v doku. Nevšiml jsem si žádného zásadního rozdílu mezi oběma režimy. Docela mě ale mrzí, že Arceus nepodporuje zaměřování gyroskopem ani ovládání přes dotykovou obrazovku. Gyroskop svoje využití našel na Switchi u stříleček a tady by při házení pokéballu také přišel vhod. Když tuto mechaniku do sebe zvládl zapracovat i legendární Doom, nevidím důvod, proč by tady měla chybět.

Je vidět, že alespoň na vzhledu samotných potvůrek si dali záležet. S jejich zpracováním nemám nejmenší problém. Chytit si můžete zástupce z různých generací, přičemž nechybí ani několik doposud neviděných druhů. Kromě samotných pokémonů budete sbírat také suroviny, které jsou velmi důležitou součástí hry. Využijete je v craftingu, bez kterého se obejdete jen těžko. Z nalezených rostlin, plodů stromů a minerálů si můžete vyrobit pokébally, elixíry a další pomůcky, které najdou využití na lovu. Ve vesnici si můžete pořídit nové recepty nebo oblečení, takže využití pro své peníze najdete, i když si budete všechny pokébally vyrábět.

Na hřbetu jelena i medvěda

I když nejsou jednotlivé oblasti extrémně velké a můžete využívat rychlého cestování ke kempům, tak při přesunech přijde vhod pomoc pokémonů. V promo materiálech se ukazoval hlavně jelení pokémon Wyrdeer, na jehož hřbetu během chvilky přeběhnete celou mapu. Jsou tady ale i další takoví pomocníci. Vaše postava neumí plavat, takže i do vody budete potřebovat pomoc pokémona.

Legends: Arceus by se sice měl stydět za to, jak vypadá, ale to nic nemění na tom, že jsem se při hraní opravdu bavil. Všechny další aspekty hra zvládá na výbornou. Průzkum nových oblastí, chytání a evoluce nových druhů, a dokonce i příběh, který už není jen o záchraně světa jako takového, ale prozradí vám něco víc celkově o světě pokémonů, mě příjemně překvapily. Pokud jste si prošli některé předchozí díly, tak si jistě všimnete i pár narážek. Znalost předchozích pokémoních her ale ke hraní Arcea není vůbec potřeba.

„Konverzací je tady spousta a u takhle velké exkluzivity je docela směšné, že ze sebe postavy nevydají ani hlásku.“

Jelikož jsme v dobách, kdy ještě neexistovaly žádné pokémonní ligy, tak náš hlavní hrdina nezačíná v domečku u maminky s tím, že se chce stát tím nejlepším trenérem. Místo získávání odznaků se v Arceu posouváte dál uklidňováním rozběsněných pokémonů, o kterých byla řeč dříve. Tím tak tvůrci dobře zajistili, aby vaši pokémoni byly zhruba na stejné úrovni jako ti, které zrovna máte chytat. Je tady ale ještě jedna věc, od které by se pokémoni s dalším dílem mohli oprostit. Mám na mysli absenci dabingu. Konverzací je tady spousta a u takhle velké exkluzivity je docela směšné, že ze sebe postavy nevydají ani hlásku. Maximálně během hraní kromě hudby uslyšíte skřeky pokémonů.

Nevypadá dobře, ale ukázalo se, že změna hratelnosti prospěla pokémonům opravdu hodně. Do budoucna doufám, že bude Nintendo stavět na tomto konceptu, protože Legends: Arceus jsou dle mého společně s Let’s Go Eevee & Let’s Go Pikachu tím nejlepším z této série, co si na Switchi můžete zahrát. Jde jen o to, aby byl příště Game Freak schopný vybudovat svět hodný dnešních standardů.