Recenze hry Pokémon Shining Pearl. Remake čtvrté generace, který nepřekvapí

Co baví Nová grafika

Vylepšené podzemí

Modely pokémonů

Moderní uživatelské rozhraní Co vadí Zastaralé mechaniky

Horší efekty

Archaické online hraní 7 /10 Hodnocení

Remaky mají v hlavní sérii pokémonů už dlouholetou tradici. Nyní se nového grafického kabátu dočkala i jejich čtvrtá generace, která nás zavedla do regionu Sinnoh. Kromě toho mu tým ILCA, což je součást studia Game Freak, přidalo pár příjemných novinek. V základu jsou to ale pokémoni v tom nejklasičtějším střihu, ale dle mého mohli vývojáři upustit uzdu fantazii trochu více a udělat něco jiného než vsadit na jistotu.

Dříve to u remaků pokémonů fungovalo tak, že starší díly dostaly vylepšenou grafiku a novinky ze současné generace. To se tentokrát nestalo. Pokud by měl Shining Pearl vzniknout ve stylu Sword & Shield, musel by být vytvořen otevřený svět, pokémoni by jen tak nevyskakovali z trávy a součástí hry by byla i mechanika gigantamax. Tohle se tady ale nestalo a nové verze čtvrté generace využívají zaběhlých mechanik z pokémoních her, které vycházely dlouhá léta na handheldech od Nintenda.

Začínáte klasicky v domečku s maminkou, která se s vámi nedlouho po startu hry loučí a spolu s prvním pokémonem od zdejšího profesora vyrážíte zkompletovat pokédex a stát se tím nejlepším trenérem ligy. Do toho se jako obvykle zamotá tajemná organizace, kterou je tentokrát Team Galactic. Její členové se snaží využít energii pokémonů, kterou produkují během evoluce, a v hledáčku mají i jednoho z legendárních pokémonů. S jeho pomocí chtějí vytvořit celý nový vesmír.

Hezčí grafika není všechno

Největší změnou si prošla grafika. K tomuto zpracování mi výborně sednul styl chibi postaviček, což jsou zkrátka zmenšeniny klasických postav, které v Shining Pearl uvidíte jen během soubojových sekvencí. Jak už bývá u pokémonů zvykem, stylizace jako taková je velmi jednoduchá, a i s ní na Switchi dokáží tvůrci vykouzlit pěkné scenérie. Jsou tady ale i viditelné rezervy. Městečka vypadají velmi dobře, ale s bojovými arénami je to o něco horší. Nebylo by od věci udělat je o něco detailnější a více variant z různých prostředí by se také hodilo. Fungují sice jen jako kulisa, ale když stále bojujete ne jedné nevzhledné louce, tak si toho zkrátka nejde nevšimnout.

Působí to tak, že většina snahy šla do modelů pokémonů. Ty vypadají velmi dobře, což mě jako hráče, který rád kompletuje pokédexy, také potěšilo. Z počátku se ale na loukách Sinnohu pohybuje pouze 151 pokémonů tohoto regionu. Globální pokédex se vám zpřístupní až po dokončení příběhu, což moc nechápu. Kdyby byl dostupný hned, mohl bych si ho průběžně kompletovat během procházení městy. Takhle jsem na cestách často narážel na druhy pokémonů, které už dávno byly v mé sbírce.

Recenze mobilní hry Pokémon Unite. Kdo neplatí, nevyhrává

Opět se v jedné hře nedostanete ke všem pokémonům. Každá verze má několik exkluzivních druhů, takže bez vyměňování se neobejdete. To tady funguje docela archaicky, kdy se musíte připojit do místnosti s ostatními hráči. Není tady možnost určit si, co vlastně chcete měnit, takže musíte doufat, že za svého pokémona dostanete toho, který vám ještě chybí. Určitě je lepší měnit lokálně. Celkově multiplayer v Shining Pearl působí dost zastarale. Nintendo je stále nechvalně známé kvůli potížím s online službami a nové remaky pokémonů jim tuto reputaci moc nezlepší.

„Jak už bývá u pokémonů zvykem, stylizace jako taková je velmi jednoduchá, a i s ní na Switchi dokáží tvůrci vykouzlit pěkné scenérie.“

Největší novinkou remaků je přepracované podzemí, kam se po získání sady objevitele můžete provrtat kdykoliv se vám zachce. Tam na vás čekají propletené jeskyně a chodby, které ukrývají spoustu zajímavostí. Objevují se tady pokémoni, na které na povrchu jen tak nenarazíte. Nevyskakují náhodně z trávy, ale přímo vidíte, jak pochodují jeskyněmi, takže se nemusíte zdržovat s těmi, které už máte chycené. Jejich výskyt navíc můžete ovlivnit vystavením soch ve své podzemní základně. Ty získáváte skrz minihru, ve které ze stěn podzemí vykopáváte poklady. Není to nic převratného, ale jako zpestření mezi bojováním a chytáním na povrchu to není úplně špatné. Kromě soch se tak dostanete i k drahokamům, které můžete směnit za pár užitečností jako jsou TM. Spíše, než výskyt konkrétního druhu ale ovlivňujete výskyt elementu. Můžete tak zvýšit šanci na získání vodních nebo travních pokémonů.



Nové podzemí dost pomáhá s kompletováním pokédexu

Další nové drobnosti jako polepy pokéballů, které při vypuštění pokémona na bojišti udělají pár pěkných efektů, nebo vylepšení pokémoní přehlídky jsou už jen příjemnými bonusy. Větší obměnou ale musely projít Pokétch, které byly v původních verzích na spodní obrazovce Nintenda DS. Vývojáři to vyřešili tak, že je zkrátka máte v pravém horním rohu a pokud by vám překáželi, můžete si je kdykoliv skrýt. Jejich hlavní výhodou je to, že díky nim už nemusíte zásadní techniky učit pokémony ve své partě a nahrazovat tak jejich další schopnosti. Přes své hodinky si zkrátka zavoláte divokého pokémona, aby zničit kámen nebo přesekl strom, který vám stojí v cestě. To platí i pro létání mezi městy nebo plavání. Jinak mi ale přišli Pokétch docela zbytečné. Alespoň, že v handheld módu podporují dotykové ovládání.

Je čas na změnu

Shining Pearl na Switchi běží naprosto bez problému ať už budete hrát v doku nebo handheld módu. Přeci jen se na pohled nejedná o žádnou náročnou záležitost a není sporu o tom, že by Switch zvládl i víc vzhledem k tomu, jak na něm vypadají některé tituly z posledních let. Prostor ke zlepšení je tady ve spoustě směrů. Je jasně vidět, že například animace a efekty při soubojích neprošly pořádnou obměnou od dob posledních generací na Nintendu 3DS. Od příchodu pokémonů na Switch jsem očekával větší posun.

Jinak jsou to naprosto klasičtí pokémoni, ve kterých hráče původních verzí nemá co překvapit. Za mě je to docela škoda. Vzhledem k tomu, že se jedná o remake, mohlo přijít více změn a novinek. Shining Pearl působí ve spoustě věcí zastarale. U originálů je to pochopitelné vzhledem k vlastnostem a výkonu Nintenda DS, ale dnes už by to zkrátka chtělo něco víc než opakovat dokola to stejné, i když to funguje dobře.

I přes to ale musím říct, že na Switchi je Shining Pearl společně s Let’s Go Eevee pro mě tou nejlepší pokémoní hrou, což není pro Game Freak zrovna nejlepší vizitka. Sword & Shield je za mě i po letech solidní průšvih a od Legend Arceus, která se chystá na začátek příštího roku, už raději nic neočekávám. Doufám, že se s příští generací chystá něco velkého, protože pokémony mám rád už dlouhá léta a byl bych nerad, kdyby se s každým dílem kvalita stále snižovala.