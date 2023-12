Recenze hry Polda 2 remástr. Hledání naklonované krásky v překresleném a živějším světě

Druhý případ Poldy Pankráce po více než 20 letech vypadá opět parádně. Obsahově je totožný s originálem, ale díky drobným úpravám je to nejen výborná nostalgická jízda, ale bez problému si zahrají i nováčci.

Co baví Vylepšená grafika s dodatečnými detaily a animacemi

Možnost přepínat mezi původní a novou grafikou a hudbou

Většina vtipů funguje i po dvou dekádách

Přístupnější pro nové hráče díky nápovědám

Nově nahraná hudba zachovává původní motivy Co vadí Pankrác nemá čím překvapit

Chtělo by to sjednotit styl titulků

Drobné chyby 8 /10 Hodnocení

Adventura pro PC ● Cena: 360 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Oficiální český dabing

Poldovy adventury jsem hrál jako malý a zrovna dvojka se mi společně se třetím dílem trefila do noty nejvíce. Proto jsem byl velmi mile překvapený, když se v loňském Poldovi 7 objevila hratelná ukázka s vylepšenou grafikou. Nedlouho poté přišlo oznámení spuštění kampaně pro vytvoření kompletní předělávky druhého Poldy a dnes už se do řešení případu plného klonů, historických postav a bakelitu může pustit každý. Rovnou můžu říct, že remástr je to povedený ve všech směrech.

Příběh každopádně zůstává beze změny. Pankrác má zase jednoho dne plné ruce práce s flákáním se v kanceláři, z čehož ho vyruší major s velmi důležitým případem. Ne, že by si ho Polda zasloužil, ale nic jiného nezbývá, když nakazil zbytek policejní stanice a nikdo jiný není k dispozici. A tak se dostáváme k vyšetřování zapáleného hotelu, které nás provede různými částmi města Marsias. Jelikož je velkým tématem příběhu klonování, tak si v průběhu hry pokecáte třeba i s Hitlerem nebo Caesarem.

Sám jsem si z postupu hrou leccos pamatoval, ale je mi jasné, že v dnešní době by adventura, ve které je občas nejspolehlivějším řešením problému zkusit použít všechno na všechno, příliš nadšení nesklidila. Netrpěliví hráči zamíří pro radu na internet. To ale v případě Poldy 2 není potřeba. Vedle toho, že stiskem mezerníku si můžete zobrazit aktivní místa a použitelné předměty, je přímo ve hře i podrobný návod. Nic vám ale samozřejmě nebrání v tom, abyste hráli pěkně postaru bez jakýchkoliv berliček.

Nová verze používá původní dabing všech postav. Občas je znát, že jeho kvalita nedosahuje takové úrovně jako nově nahraná hudba, ke které se ještě dostanu. Nejsem žádný odborník na audio, ale při srovnání s originální verzí mi přijde, že v remástru nejsou hlasy tak “zahuhlané”. V nastavení si pak můžete přepnout na dabingy přispěvatelů z kampaně na Hithitu. Na originál to nemá, ale kvalitou na tom z mého pohledu jsou alespoň lépe než v případě sedmičky.

Od použití totožného dabingu se odvíjí i to, že se zachovaly veškeré hlášky, vtípky a hádanky. Jak to ostatně platí u všech dílů Poldy, tenhle styl jednoduchého humoru nesedne ani zdaleka každému. Většina vtipů i po dvou dekádách funguje v kontextu dnešní doby bez větších problémů, ale pokud se vám Pankácův styl nelíbil ani v žádném předchozím díle, tak ani tohle není nic pro vás.



Mezi původní a novou grafikou můžete kdykoliv přepínat

Co si ale naopak prošlo pořádnou změnou, je grafika. Vše bylo kompletně překresleno do vyššího rozlišení a stylu, který se stále drží původní myšlenky. Na pohled vypadá remástr hezky a v nové podobě vám poběží až v rozlišení 4K. Prostředí a postavy nebyly překreslené 1:1. Někam přibylo pár detailů, jindy lokace trochu ožily díky dodatečným animacím. Je skvělé, že si můžete kdykoliv porovnat nový vzhled s tím původním. Stačí kdykoliv (pokud nejste v konverzaci) stisknout G a grafika se vám přehodí. Je tak přímo viditelné, jak kreslíř Jakub Mareš zachoval styl originálu.

Podobným stylem je zpracovaný i soundtrack. Všechny skladby byly znovu nahrány s úctou k originálu. I když se liší, stejné motivy uslyšíte pokaždé. A kdyby se vám náhodou některá ze skladeb nelíbila, stiskem M si ji můžete prohodit.

Větší výtky mám jen k titulkům. Ty by si zasloužily trochu více péče. Nebo alespoň jednotu. Kdybych přehlédl pár překlepů, které jsem zachytil, tak mi přijde zvláštní to, že v jednou jsou i hovorové výrazy psané v titulcích do písmena přesně. Jindy se ale snaží větu dát dohromady spisovnější formou a někdy se úplně liší některá slova. Kromě toho jsem narazil jen na menší chyby, kdy mi zmizelo uživatelské rozhraní při použití předmětu a na začátku hry se mi zobrazovala úvodní nápověda, i když jsem ji v nastavení vypnul. Takže nic, co by hru úplně rozbíjelo.

Už ve své době nebyl Polda 2 nijak výjimečnou adventurou a stál hlavně na českém dabingu a nic jiného nemůžete čekat ani v případě nové verze. Přeci jen je po stránce náplně úplně totožný, takže ani nemá čím překvapit. Tedy alespoň prozatím. Stále platí, že 1. května příštího roku dostanou všichni majitelé hry slibované rozšíření, které doplní část příběhu o tom, jak se Pankrác z policisty stal detektivem. Až vyjde, určitě se k němu vrátím, ale i bez větších novinek jsem se bavil. Polda je celkově moje guilty pleasure, ke které se jednou za čas rád vrátím, a právě vydání remástru byla perfektní příležitost, proč bych to měl udělat tentokrát.