Recenze hry Princess Peach Showtime! Divadelní představení s princeznou ve všech hlavních rolích

Peach se v posledních letech objevovala ve hrách hlavně v roli princezny v nesnázích nebo jako součást soupisky některé z Mariových sportovek. Showtime ale ukazuje, že jí hlavní role sluší, a navíc jich bez problému zvládá zastat celou desítku.

Co baví Různorodost kostýmů

Výborná a jednoduchá hratelnost

Bezchybný technický stav

Zpracování divadelního prostředí

Příjemná orchestrální hudba Co vadí Kratší herní doba

Chybí jakákoliv možnost kooperace

Minimální výzva pro zkušenější hráče 7 /10 Hodnocení

Plošinovka pro Nintendo Switch ● Cena: 1 499 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Na současné konzoli od Nintenda dostala prostor spousta postav z Mariova světa. Vlastní hru má jeho bratr Luigi, Donkey Kong a řada přišla i na kapitána Toada a jeho logická dobrodružství. Museli jsme čekat docela dlouho, než se v hlavní roli zase jednou objevila princezna Peach. V Showtime! nic takového ale zprvu sama neplánovala. Společně s partou Toadů ze svého království se vypravila do divadla. Ještě ale ani nezačalo představení, a hned se ukazuje, že tenhle večer nebude tak příjemný, jak si představovala.

Na scéně se objevuje madam Grape, temná entita, která ovládla všechny divadelní sály a unesla každého představitele hlavní role. Peach naštěstí není žádná křehotinka a je odhodlaná situaci zachránit. S tím jí pomůže Stella, strážkyně divadla, která jí skrz mašli do vlasů propůjčí třpytivou sílu s nevídanými možnostmi. K ruce jí pak během každého představení jsou maličtí tvorové jménem Sparkla, jejichž barva nosu se mění podle toho, jakou zrovna prožívají emoci. Objevují se tady úplně poprvé, takže jsme se zase jednou podívali na doposud neprobádanou část Houbového království.

Showtime! se hraje krásně a jednoduše. Z mého dojmu bych ho přirovnal nejspíš k poslednímu dílu Luigi’s Mansion s tím rozdílem, že princeznino dobrodružství je akčnější. Při hraní si vystačíte se dvěma tlačítky, takže ideální věc pro začínající či nezkušené hráče. Jedním poskakujete, funkce druhého se mění s každou rolí, které se Peach ujme. Právě kostýmy pro různá divadelní představení jsou stavebním kamenem celé hry a hratelnost mění opravdu hodně. Můžete si střihnout třeba roli kung fu bojovnice, která je plná soubojů. Zanedlouho se ale zase chopí zástěry coby cukrářka, která musí dokonale ozdobit dorty a napéct hromadu sušenek.

Když nepočítám základní růžové šaty, tak různých obleků si během hraní vyzkoušíte deset. Některé jsou zábavnější, u jiných jsem se trochu nudil. Jen s povzdechem jsem se pouštěl do představení v roli detektiva. Řešení případů je docela zdlouhavé a rozbíjí nastavené tempo hry. Stále je tady ale vyšetřování zpracované mnohem líp než v loňském Detective Pikachu Returns, kterému se prosím vyhýbejte obloukem.

Další role jsou na tom o poznání lépe. Ať už je to kovbojka na divokém západě, bojovnice z budoucnosti nebo krasobruslařka, každá z nich má něco do sebe. Trochu mě ale zklamalo, že jsem si ani jedné pořádně neužil. Pro každou roli jsou vyčleněna tři představení, přičemž to vypadá tak, že v jedné úrovni získáte oblek, v další testujete jeho limity a jako poslední přichází záchrana Sparkly, který tuto roli ztvárňoval před příchodem Peach. U každého představení je jasně dané, který oblek musíte použít a žádné z nich mi nezabralo déle než 20 minut. Princess Peach Showtime! tedy patří mezi kratší záležitosti. I když Nintendo nemá ve zvyku své hry zbytečně natahovat, tak v porovnání s ostatními se tentokrát tolik nevyřádíte.

Je tady ale důvod se do již prošlých úrovní vracet. V každé z nich je ukryto několik třpytek, které je občas docela složité najít. Když si na správném místě Peach zapózuje, tak se může dostat do tajné oblasti nebo dostane pár zlaťáků navíc. Penízky fungují v podobném stylu jako u Maria. Pokud Peach přijde o pětici životů, které má v každé úrovni, odečte se jí 10 zlatých a vrací se k záchytnému bodu. Mají ale ještě jednu funkci. U obchodníka v divadle si můžete pořídit různé vzory pro Peachiny šaty nebo barevné varianty Stelliny mašličky.

Příběh o madam Grape je docela krátký, ale zároveň velmi příjemný na hraní. Bezpochyby u mladších hráčů a hráček sklidí úspěch. Snad jen alespoň nějakou výzvu by to chtělo. Na Super Mario Bros. Wonder se mi líbí to, že je to v základu jednoduchá skákačka, ale nabízí i slušnou výzvu v některých úrovních pro zkušené hráče. Tento faktor v Princess Peach Showtime! chybí.

„Ani na chvíli nepřijdete o pocit, že jste právě v divadle. Kroky Peach doprovází kužel reflektoru a úrovně jsou vytvořeny jako scény na jevišti...“

Showtime! si zaslouží pochvalu za bezchybný technický stav. Grafika se drží standardu v rámci exkluzivit Nintenda a na pohled vypadá moc hezky. Navíc ani na chvíli nepřijdete o pocit, že jste právě v divadle. Kroky Peach neustále doprovází kužel reflektoru a každá úroveň je vytvořená jako scéna na jevišti, na které hráč kouká z pozice diváka. Do toho vám hrají různé orchestrální skladby ze soundtracku, které se tematicky mění s každým představením.

Mezi dětmi určitě Showtime! vzbudí zájem. Z pohledu našince bude menším problémem absence českého překladu. Pro pochopení příběhu si tentokrát nevystačíte jen s posunky postav, jak to bývá zvykem u Maria. Těch pár vět na druhou stranu není nic příliš závratného. Je ale docela škoda, že chybí dabing. Konverzací je dost na to, aby princezna a další postavy z divadla promluvily. Vše je řečeno ale pouze formou titulků.

V návaznosti na to, že je tahle hra určena z velké části pro mladší, mě docela překvapilo, že Nintendo nepřidalo žádnou formu kooperace. Právě hraní ve dvojici či ve více hráčích se stalo na Switchi vcelku standardem. Princezna Peach více než jeden ovladač nevyužije. Celkový zážitek to nijak nekazí, ale věřím tomu, že nějaká forma kooperace by byla lepším řešením, když by potomek potřeboval u hraní asistenci rodiče.

Návštěva divadla princezny Peach dopadla sice kratším, ale příjemným zážitkem. Obleky jsou hravé, úrovně nápadité a divadelní tematika se nese skrz celou hru. Na závěr si neodpustím jednu divokou spekulaci. Doufám, že Nintendo si s Showtimem jen oťukávalo tento koncept a hodlá na něm vystavět něco většího. Dokázal bych si představit třeba pořádnou 3D skákačku ve stylu Super Mario Odyssey, kde bude mít Peach na výběr vícero obleků, které budou potřeba pro řešení různých situací. Něco podobného se snažil zpracovat Balan Wonderworld, který bohužel skončil naprostou tragédií. Pokud by se tohoto stylu chopilo Nintendo, bral bych to rozhodně všemi deseti. To je ale jen mé přání, zatím vám mohu pouze doporučit princeznino nejnovější dobrodružství.