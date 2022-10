Recenze hry Prodeus. Retro střílečka jak má být

Tenhle titul funguje jako stroj času a má sílu vás přenést o 30 let zpět. Proč toho nevyužít?

Co baví Dynamická akce

Skvělý balanc mezi přístupy

Povědomá atmosféra

Level design

Možnost tvořit vlastní levely Co vadí Pro někoho stereotypní

Nulová znovuhratelnost 9 /10 Hodnocení

Herní scéna, to nejsou jenom mega nákladné AAA tituly s neomezenými rozpočty a profesionálně zvládnutým PR. Herní trh nabízí spousty skrytých klenotů, které se tváří víceméně nenápadně, svou poctivostí a oddaností ze strany vývojářů jsou však přinejmenším konkurenceschopné. Ještě před tím, než vypukne to hlavní letošní herní peklo, dali jsme šanci nezávislému titulu Prodeus, který se po dvou letech v early accesu přesunul do své plné verze a zavítal do služby Game Pass. Mimo to si lze titul zahrát i na konkurenčním PlayStationu 4 a 5, Nintendo Switch, PC a dokonce i macOS.

Pocta králům

Prodeus není tím nejoriginálnějším titulem posledních let, vše ale hráčům vynahrazuje svou poctivostí a atmosférou. Vývojářský tým Bounding Box Software se rozhodl vzdát hold klasickým boomer shooter akcím z devadesátých let. Hra tak rozhodně nezapře inspiraci prvním či druhým Doomem, a to ihned od prvních vteřin. Povědomý je nejenom samotný vizuál, ale též hratelnost či level design.



Grafická stylizace je příjemnou vzpomínkou na časy minulé

Vytvářet však kopii téměř 30 let staré hry bez špetky inovace by v dnešní době bylo přece jen trochu málo, a i když je podobných projektů na herním trhu více než dost, klíčové je především vyvážení s moderními herními prvky. A právě tento aspekt zvládá Prodeus naprosto fantasticky.

„V základu tak stojí klasická first person střílečka, pro kterou příběh rozhodně není tím nejdůležitějším“

V základu tak stojí klasická střílečka z pohledu první osoby, pro kterou příběh rozhodně není tím nejdůležitějším. Ba naopak, najdeme zde určité zasazení do širšího rámce, ale detaily rozhodně nikoho zajímat nebudou. Hráči jsou tak vrženi do akce pěkně zostra a bez zbytečných odkladů. Úvodní pasáž nabízející několik bleskových atletických prvků slouží jako poměrně názorný tutoriál a je dostatečnou přípravou na nadcházející peklo.



Nejde však jen o shluky pixelů, ale o kombinaci s moderními technologiemi

Dále už následuje neutuchající dynamická akce, ve které si ani na vteřinu neodpočinete. Ve svých rukách vystřídáte slušnou dávku víceméně tradičního zbraňového arzenálu, který se v boji s démonickou havětí bude rozhodně hodit. K dispozici je např. pistole, dva samopaly, každý do jedné ruky, brokovnice, super brokovnice, rotační kulomet nebo raketomet. Vývojáři si pro hráče připravili více než desítku atraktivních zbraní. A tento výčet rozhodně nemusí být konečný, neboť další by měly dorazit v budoucnu.

Mezi minulostí a současností

Prodeus však není pouze prázdnou kopií devadesátkových akcí, ale především klasikou přepracovanou za pomoci moderních renderovacích technik. Titul je poháněn enginem Unity, který vylepšuje tradiční vizuál o prvky, jakými jsou například dynamické osvětlení či částicové efekty. A je třeba uznat, že kombinace pixelových textur s 3D renderovací technologií se vývojářům podařila skvěle.



K dispozici je více než desítka zbraní

Máte pocit, že hrajete moderní hru, ale stále jste si moc dobře vědomi, kam patří. A to platí i obráceně. Ocenit musíme zejména zpracování stříkající krve, které je naprosto ohromující. Ostatně Prodeus celkově je poměrně hodně brutální hrou lákající na precizní gore systém a hektolitry stříkající krve. Naštěstí nic nepůsobí zbytečně strojeně či uměle. Pro umocnění retro zážitku lze využívat rozlišení 360p nebo dokonce 216p. Celkově potěší také poměrně široké možnosti přizpůsobení co se hratelnosti, ovládání či rozhraní týče, a to v závislosti na tom, jakou cestou se chcete vydat. Dáte přednost plnohodnotnému retru nebo spíše moderněji laděné střílečce?

„Máte pocit, že hrajete moderní hru, ale stále jste si moc dobře vědomi, kam patří“

Skvěle zvládnuté je též herní prostředí a celkový level design. Jednotlivé úrovně, byť silně rozpixelované, se jeví maximálně pestře a odlišně. Přestože jde o silně lineární akci, je neustále kam odbočit a co prozkoumávat. To platí jak v rovině horizontální, tak i vertikální. Odměnou jsou zejména sady pro léčení, zbroj nebo nějaký ten secret v podobě rozkrytého lore. Po dokončení každé úrovně je k dispozici celkový přehled nabízející základní informace týkající se zabitých nepřátel, počtu sesbíraných secretů nebo herní doba. Honiči ega se potom mohou porovnávat v rámci žebříčků.

Od každého něco

Nepřátel sice není zrovna mnoho, hra však proti vám vrhne ty nejtradičnější archetypy. Narazíte tak na pomalé zombie, ozbrojené vojáky, vznášející se démony apod. Od každého něco, ovšem ve skvělé harmonii a ukázkovém balancu. Skvělé dynamické zábavě navíc sekunduje povedený soundtrack, který je kombinací rytmické metalové hudby v akčnějších pasážích se znepokojivým ambientem v momentech klidu. Autoři perfektně vycítili, kdy přitlačit a kdy nechat vyniknout spíše znepokojující až hororový hudební podkres.



Připravte se na hektolitry cákající krve

Skvělý balanc nabízí rovněž volba obtížnosti, celkem je totiž připraveno sedm úrovní, takže si vybere rozhodně každý. Osobně jsem sáhl po střední úrovni a odměnou mi byl vyvážený herní zážitek. Poslední dvě obtížnosti už dají zabrat i ostříleným matadorům.

Titul je možné hrát jak sólo, tak rovněž v kooperaci, což je dalším příjemným moderním prvkem, který jen podtrhuje celkovou zábavnost. Po dokončení kampaně, která zabere cca 6 hodin se mimo jiné zpřístupní i solidní editor úrovní, což už u někoho může vyvolávat částečné orgasmy.

A vytvořit lze skutečně povedené levely, které lze navíc sdílet s ostatními hráči. Za férovou cenovku pod 700 Kč tak milovníci tradičních boomer shooter akcí dostanou opravdu solidní porci zábavy. Dobře, možná ne nejoriginálnější, ale za to řemeslně skvěle odvedené. Je však už nyní jasné, že tenhle zážitek nebude rozhodně pro každého.