Recenze hry Project Zero: Maiden of Black Water. Horor, který by zasloužil více péče

Co baví Hutná atmosféra

Napínavý příběh

Tradiční pojetí survival hororu

Zajímavé mechaniky camery obscury

Ovládání gyroskopem Co vadí Neohrabané ovládání

Zasekávání a propady FPS

Vlažné uvedení do příběhu

Špatná kamera 5 /10 Hodnocení

I když to tak může na první pohled působit, Project Zero: Maiden of Black Water není úplná novinka. Původně vyšel v roce 2014 na konzoli Nintendo WiiU a na náš trh se dostal až o rok později. Je to už pátý díl této hororové série, která je známá také pod názvem Fatal Frame. U nás se jí zasloužené popularity nedostávalo nejen kvůli zmatenému pojmenovávání, ale její čtvrtý díl nevyšel nikde jinde než na japonském trhu. S tímto remasterem by mohl Project Zero nabrat novou sílu a dostat tuto výbornou sérii hororovek do širšího povědomí hráčů. Rovnou ale musím říct, že jestli se na Maiden of Black Water chystáte, zvolte raději jinou platformu než Nintendo Switch.

Poprvé fotografem

Vůbec nevadí, pokud je to vaše první setkání s Projectem Zero. Ani já jsem s předchozími díly nepřišel do styku a s orientací příběhu jsem neměl problém. Dokáže obstát samostatně. Ze začátku ale může působit docela zmateně. Hra na vás totiž vychrlí docela velké množství informací týkajících se fiktivní hory Hikami. Ta je inspirovaná nechvalně známým lesem sebevrahů z Japonska, takže je vám jistě jasné, že příjemné místo to zrovna nebude. My se na Hikami budeme zas a znova vydávat spolu s trojicí hratelných postav. Každá má svůj vlastní důvod, proč ji to k ní neustále táhne. Jejich osudy jsou s ní propojeny víc, než se může zdát.

V každé kapitole jde vesměs o to někoho najít. Yuri se snaží najít svoji společnici, Miu pátrá po své ztracené matce a Ren se snaží dopátrat toho, zda jeho vize z nočních můr jsou skutečně výplodem jeho fantazie nebo jde o skutečnost. Hratelností je Maiden of Black Water ten nejtradičnější survival horor. Pokud jste unaveni moderním pojetím strašidelných her, Project Zero by pro vás v tomto smyslu mohl být svěžím vánkem. Více než na lekačky se spoléhá na tísnivou hutnou atmosféru. Během hraní se cítíte zranitelně, postavy se pohybují pomalu a na hoře Hikami je čeká spousta duchů, aby je mohli stáhnout do temných hlubin.

Naštěstí proti nim ale máte účinnou zbraň, kolem které je postavena velká část hratelnosti. Je jí camera obscura, speciálně upravený fotoaparát schopný vidět věci, které pouhým okem nelze spatřit. Zatímco v ostatních hororech před přízraky utíkáte nebo do nich vyprazdňujete zásobníky svých zbraní, tady na ně budete muset vytasit své schopnosti fotografa. Každá z postav má cameru obscuru s trochu jinými schopnostmi, ale základ je všude stejný. Musíte fotit, než se vám ducha podaří zahnat. Čím lepší uděláte snímek, tím větší poškození mu zasadíte. To, jak dobrý je, se odvíjí od toho, kolik částí ducha je na něm vidět a pokud ho vyfotíte přesně ve chvíli, kdy se chystá zaútočit, tak dostane ještě větší nálož.

Během střetů s duchy musíte myslet nejen na to, abyste pořídili dobrý snímek. Záleží také na zvoleném filmu. Ve hře jich je několik druhů a každý má trochu jiné vlastnosti. Jeden se rychleji přebíjí, další zase udělí větší poškození. Nemusíte si ale dělat starosti o to, že byste najednou neměli čím fotit. Vždy máte k dispozici nekonečně základního filmu.

Project Zero je staromódní nejen hratelností, ale i hodnocením hráče. Za dokončení epizody dostáváte známku podle toho, kolik bodů se vám podařilo nasbírat. Ty střádáte focením a bojováním s duchy. Body ale nejsou jen tak na parádu. Můžete si za ně vylepšovat vlastnosti svého foťáku. Kromě toho je využijete i při nákupu předmětů a odemykání nových oblečků.

Temná voda duše mele

Element vody v Maiden of Black Water není jen součástí názvu. Provází vás celou hru a je jedním z hlavních prvků příběhu, který se rozvine ve velmi zajímavou záležitost ohledně rituálů a temných sil ukrývajících se na hoře Hikami. Voda tady ale funguje i jako herní mechanika. Podle toho, jak moc je postava promočená, se zvyšuje šance, že na ni zaútočí některý z duchů.

Jelikož je to nová verze hry, tak je tady oproti originálu několik změn. Už při oznámení bylo jasné, že nedojde k velkým úpravám, a tak největší výzvou pro vývojáře zůstalo převedení Maiden of Black Water na ostatní platfromy. Na WiiU totiž focení fungovalo skrz tabletový ovladač. Musím uznat, že se jim v tomhle ohledu nová verze povedla. Ani nepoznáte, že se původně jednalo o exkluzivitu pro WiiU. Ohledně obsahu jsou obě verze takřka totožné. Na rozdíly narazíte hlavně v nabídce oblečků a jako novinku tady najdete fotomód.

Na pohled při srovnání s originálem Maiden of Black Water prokoukla víc, než jsem si na první pohled myslel. I když jsem ji hrál na Switchi, tak je posun znát. Modely postav vypadají velmi dobře a prostředí není tolik zašedlé. I na slabší konzoli tedy vypadá k světu. Docela jí pomáhá lehce zrnitý filtr, díky kterému jsou zahlazeny některé nedostatky. Samozřejmě od něj ale nemůžete čekat kvalitu dnešních novinek.

Sice na Switchi vypadá dobře, ale i přesto vám musím doporučit, abyste zvolili jinou platformu, pokud máte tu možnost. Hraní totiž znepříjemňují záseky, propady FPS a celkově se technický stav na této hybridní konzoli nepovedl. Obzvlášť pokud se chystáte hrát převážně v handheld režimu. Hra se snaží držet na 30 FPS, ale ani to se jí ve spoustě momentů nedaří. Nejsou to ale běžné propady snímků za vteřinu. Obraz se zkrátka lehce zasekává. Podle toho, co jsem vypozoroval ze záběrů ostatních verzí, by tohle na konkurenčních platformách neměl být problém. Na PS5 kupříkladu běží Project Zero stabilně na 60 FPS bez jakýchkoliv problémů.

K tomuto neduhu se navíc přidává neohrabané ovládání, které bylo problémové už v originálu. Pohyb kamerou je neskutečně pomalý, občas se otáčí jiným směrem a navést postavu tam, kam chcete, může zabrat několik pokusů. Občas to způsobuje i zmatky při střety s duchy, kdy se kolem sebe oháníte foťákem. Pokud byla jedna věc, na které si oproti originálu mohli vývojáři dát více záležet, určitě by to mělo být ovládání. Na druhou stranu ale musím pochválit ovládání gyroskopem, které je na Switchi už docela běžnou záležitostí. Díky němu je focení výrazně příjemnější a nemusíte se spoléhat jen na tlačítka a páčky ovladače.

Jelikož je to po dlouhé době, co se hra ze série Project Zero podívala mimo platformy Nintenda, očekával jsem, že si na ní dají vývojáři více záležet a pokusí se ji trochu oživit. Sami v nových rozhovorech uvádí, že úspěch vylepšené verze Maiden of Black Water může ovlivnit budoucnost série, a to nejen ohledně tvorby úplně nového pokračování. Prý je stále možné, že by se k nám mohl dostat i zmiňovaný čtvrtý díl, který je stále exkluzivní pro Japonsko. V tomhle případě už by se ale slušelo zvolit možnost remaku. Mask of the Lunar Eclipse vyšlo v roce 2008 na Wii a jeho věk i slabší výkon konzole jsou na něm dost vidět.

Ale ještě zpět k Maiden of Black Water. Pokud vám chybí tradiční survival horory z doby počátku série Resident Evil, určitě byste jí měli dát šanci. Vyvarujte se ale verzi pro Nintendo Switch. Na ostatních platformách bych se vůbec nebál hodnocení posunout o něco výše, ale technické nedostatky této verze jí podrážejí nohy až příliš.