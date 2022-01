Recenze hry Rainbow Six Extraction. Invaze mutantů, která vás nenadchne

Co baví Příjemný gunplay

Pěkné lokace Co vadí Opakující se nezajímavé mise

Málo obsahu

Styl boje proti hordě se k hratelnosti vůbec nehodí

Nezajímavý příběh

Nudní nepřátelé 4 /10 Hodnocení

Taktická střílečka Rainbow Six Siege si stále drží fanouškovskou komunitu, přestože vyšla v roce 2015 a tvůrci ji ukázkově obohacují obsahem a podporou. Kde jsou hráči, tam jsou peníze. Ubisoft se rozhodl, že vezme jeden z populárnějších režimů a promění ho v plnohodnotnou hru. Rainbow Six Extraction tak původní hru připomíná, ale mění ji v kooperativní akci proti hordám mutantů.

Bohužel se ne vždy jedná o správnou volbu. Extraction možná není zcela špatný v nápadu, provedení bohužel pokulhává v mnoha aspektech a design jde tak nějak proti sobě. Hra nás místy bavila, ničím nás však nedržela a nezaujala. Vlastně jde o tak ořezanou kostru, jak to jen jde.

Svět je opět napaden mutanty

Scénáristi se zrovna neohnuli. Extraction vás dává do světa, který je pod útokem krvežíznivých mutantů. Zdá se, že v tom má prsty vláda a všechny mise jsou jen v USU. Filmové zpracování je možná podprůměrný Hollywood, příběh by však zapadl mezi béčkové hororové filmy na Prima Cool. Kvůli tomu se sestaví elitní tým z operátorů známých už z Rainbow Six Siege. Novinky tu chybí, jde se do akce.



Příběh nezaujme a připomíná klasické béčkové horory

Béčkový příběh zde odpouštím, na tom hra postavena není. Nelze v žádném případě odpustit, že béčková jsou také zadání misí. Hra má několik lokací a ačkoli tu jsou nějaké změny v level designu, jsou jinak úplně stejné. Zadání misí se opakují a žádná nemá něco speciálního, co by z mise udělalo pamětnou záležitost a nutilo se do toho všeho vracet a snažit se překonat výzvy a své vlastní časy.

Samotná hra staví na principu bojů s hordou, jenomže hratelnost má z taktické střílečky

Mezi úkoly se řadí odchyt nebezpečného mutanta, zničení hnízd, získání potřebného objektu apod., což nám herní styl vlastně nezměnilo. Změnou bylo spíš nucené přepnutí postavy, když nějaká byla raněná (což se spustí i v případě, že ani jednou nezemřela a prostě schytala pár ran) nebo je MIA („padla v boji“). Záchrana postavy ztracené v misi je možná nejzábavnější misí vůbec, omezování postav nicméně působí příšerně a spíš mi to připomnělo systém free-to-play her, kde za nové postavy platíte.



Hratelnost vychází z taktické střílečky, ale hra na vás posílá hordy nepřátel

Lokace jsou ve hře jen čtyři, všechny v USA. Hru můžete dohrát za docela krátkou dobu. Pokud tedy budete chtít… hra má totiž dost hloupě promyšlený game design již v samotném základu. Samotná hra staví na principu bojů s hordou, jako to má Left 4 Dead nebo Vermintide. Jenomže hratelnost má z taktické střílečky. Ani jedna věc není špatná, ale nehodí se k sobě a působí, jako byste v prestižní michelinské restauraci podávali párek v rohlíku.

Proč posíláte policii, když tu má být Doomguy?

Vzpomeňte si, jak se hraje Rainbow Six Siege. Tým policistů pomalu a s rozmyslem postupuje proti teroristům. Hra si zakládá na průzkumu okolí a vymýšlení strategie. Nějak vyletět se zbraní nedává smysl. Jenomže Extraction na vás posílá nepřátele za nepřítelem a na rozmýšlení není čas – zde se musí jednat!



Mise se opakují a nemají svá exkluzivní zadání

Hned zkraje narazíte na absurdní situaci, kdy mnohé předměty nedávají moc smysl. Pojízdný dron po podlaze je v podstatě k ničemu. Možná s ním vystopujete souřadnici cíle… já to nikdy nepoužil, protože na to zpravidla nebyl čas. Podobné to bylo u opevňování nebo chystání min. Zde se postupuje rychle a herní styl, který hra podporuje, nedrží tempo.

Rainbow Six Extraction a DLSS Rainbow Six Extraction jako mnoho nejnovějších titulů samozřejmě podporuje pro majitele grafických karet řady RTX technologii DLSS, která navyšuje snímkovací frekvenci bez viditelné ztráty vizuální kvality. Ray tracing tu chybí, svižnost akce je však rozhodně na úrovni a v kombinaci s Nvidia Reflex pro snížení latence opravdu pomáhá. Akce v Extraction může občas být opravdu frenetická a když se obrazovka zaplní mutanty, střelbou a celou řadou částicových efektů, pohyb je krásně plynulý a i při nastavení v režimu Kvality je vše perfektně rychlé a hbité, bez záseků a zadrhávání obrazu. Pokud chcete snímkování ještě navýšit, k dispozici je také režim Výkonu nebo vyvážení obojího. I přes některé technické problémy, se kterými jsme se ze začátku potýkali jsme nakonec celým týmem hru bez problémů rozběhli a z grafického hlediska vše již běželo jako po másle. Zvláštní pochvalu si zaslouží efekty a práce se světlem, která je skvostná. Kéž by zbytek hry dostál tomu samému, ale to už je na názoru každého.

Je strašná škoda, že se vývojáři lépe nezaměřili na kořeny. Kdyby mutanti čekali na místech na mapě a vy jste museli vymyslet strategii, jak je překvapit a rozstřílet, bavilo by mě to víc. Lepší druhy mutantů by vám pak tento postup kazily, takže by tu byly druhy jako průzkumník či pasti na dveřích. Zpestření si vývojáři zvolili nepěkné. Jsou to buď "slizové" plochy, které zpomalují a dají se odstranit střelbou nebo výbušné houbičky, které jsou množstvím nevyvážené a v některých mapách tak vybuchují, že vyloženě nic nevidíte. Místo výzvy to jen otravuje a nemáte pocit, že je to vyvážené a smysluplné.

Nudní nepřátelé bez nápadu

Směji se, když mi hra napíše, že střela byla stealth, protože jsem se vůbec neplížil. Skoro to není možné. Co se týče druhů nepřátel, hra to ukazuje jasně. Je tu hnízdo, které když nezničíte, mutanti se stále rodí. Jsou tu výbušní, jsou tu střelci. Kdo dřív zabije, ten vyhrál. Dokonce vám hra v podstatě říká, kde jaký mutant je, ať to odhalíte speciální schopností postavy nebo si všimnete symbolů kroků v UI.



Mutanti nejsou výraznými nepřáteli a pamětihodný nepřítel tu chybí

Mutanti nejsou výrazní, jak po stránce vzhledu, tak po stránce schopností. Liší se základní druhy, zda je to něco jako člověk nebo odporná výbušná koule. Až na tento základní rozdíl se jiné druhy liší jen v detailech jako je barva. Neočekávám, že každá hra bude mít úžasný styl nepřátel jako Gears of War. Zároveň rozhodně nechci bojovat s armádou klonů.

Podobných her nedávno vyšlo více a všechny Extraction zastiňují

Postavy nejsou k ničemu a nabízí odlišné schopnosti a zbraně, dost možná si najdete své oblíbené. Problém je hlavně v obsahu. Hra vychází ze Siege a zatímco sama nic moc nového nemá, mnoho obsahu ze Siege tu chybí. Každá postava má jen čtyři zbraně a nevýrazné změny v úpravě vzhledu, které jsou klasicky nasoukané v herním obchodě. Celý systém tak vypadá jako vystřižený z tradiční Free-to-Play hry, u které bychom to brali naprosto bez problémů. Jenže hra stojí 40 dolarů.



Obsahu má hra poskromnu a mnohé věci ze Siege chybí

Nových předmětů je poskromnu a zejména opět narážíme na problém, že věci pro taktickou střílečku se do hordy nehodí. Téměř nic vás nemotivuje se snažit. Málo obsahu prohlubuje rovněž hloupé rozhodnutí dát jen jednu počáteční zbraň, takže jste za některé postavy nuceni střílet z brokovnice/samopalu, aniž byste si mohli vybrat.

Řadové sci-fi

Nechci úplně zkritizovat grafiku hry. Je vidět, že je to AAA projekt a průzkum světa jsem si užíval. Mapy mají atmosféru a naprosto špičková je hra světla a stínů. Bohužel herní svět postrádá větší interaktivitu a zejména svůj styl. Lokace vypadají jako něco, co jste viděli už milionkrát předtím a ačkoliv tu nechybí destrukce prostředí ze Siege, opět hraje druhé housle a vlastně ji nemáte takovou potřebu využívat, jako v původní hře. Vše je spíše na okrasu a občas si pošmáknete, že někoho rozstřílíte skrz zeď.



Level design je špičkový, detaily postav a mutantů jsou na tom hůř

Detaily postav a mutantů jsou nic moc. Jedná se o hru od velkého Ubisoftu a vlastně na nás větší dojem udělalo i Back4Blood. Ve výsledku stále mírný nadprůměr, jen jsem čekal víc. Osobně jsem alespoň neměl na svém herním notebooku s RTX 2070 a Intel Core i7 žádné technické problémy, šéfredaktor však bojoval se samotným zapnutím hry, která blbla kvůli grafickým ovladačům ke grafické kartě RTX 3080. Než dorazila aktualizovaná verze, pomohlo až vypnutí interní grafiky.

Světlé momenty hra samozřejmě má a pokud máte Xbox Game Pass, za vyzkoušení to stále stojí. Problémem také je, že podobných her nedávno vyšlo více a všechny Extraction zastiňují. Lepší taktickou akci proti mutantům najdete v GTFO, lepší kooperativní řežbu zase v již zmíněném Back4Blood. Pokud chcete něco jako Rainbow Six Siege, zůstaňte radši u Siege.