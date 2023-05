Recenze hry Redfall. Velký upírský průšvih přímo z dílny Xbox Game Studios

Nepovedená střílečka trpí na strohý příběh, hrozné vyprávění a nudné střílení s vyloženě tupou umělou inteligencí.

Co baví Záblesky mysteriózna

Relativně dobrý otevřený svět Co vadí Špatná umělá inteligence

Nudný gunplay

Repetitivnost

Špatné vyprávění

Technický stav 3 /10 Hodnocení

FPS akce pro PC a XSX ● Cena: 1 650 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Redfall na první dojem působí jako originální looter-shooter, který vás vtáhne do světa upírů. Ocitnete se v otevřeném světě, který je vám plně přístupný a skrývá nemálo záhad. Tím hlavním, co má hra nabízet, je gunplay a souboj s upíry pomocí nejrůznějších zbraní a dovedností vámi zvolené postavy. Upřímně mě hra nebavila od začátku do konce a bylo to pro mě nepříjemné překvapení.

Pozitivum, které jsem na hře zaznamenal, bylo relativně dobré zasazení působící alespoň během prvních pár hodin mysteriózně. Nicméně rychle přejde v to, že vás prostě nebaví. Gunplay je nudný. Jedním z důvodů je, že střely občas z vašeho pohledu létají přesně na nepřátele, ale z nějakého důvodu je nezasáhnou. Poté naopak střílíte někam úplně jinam a zasáhnete ho mezi oči. Jednoduše gunplay pocitově nepůsobí dobře ani plynule a vyváženě.

Celou situaci ještě zhoršuje fakt, že umělá inteligence nepřátel je vyloženě tupá. Hra se snaží prezentovat stealth mechaniky, které jednoduše nefungují, protože si vás nepřátelé nevšimnou pomalu ani když projdete kolem nich. Také chybí jakákoli možnosti tichého zneškodnění nepřítele, i když vám hra ze začátku řekne, že je pouze na vás, jakou cestu k cíli zvolíte. Prostě stačí přijít zezadu a zmáčknout tlačítko pro útok nablízko. Těžko se slovy popisuje, jak neskutečně nudné souboje jsou a při představě dalších dvaceti hodin tohoto gameplaye máte jednoduše chuť si prohnat dřevěný kolík srdcem tak, jak jste to udělali upírovi před pěti minutami.

Pokud se zastavím u upírů, tak jejich poražení není žádná těžká věc, což se týká i bossů. Vysypete do nich celý zásobník, někdy dva, a pak mu jednoduše vrazíte kolík do srdce. Takhle stále dokola až by z toho jednomu přeskočilo. Lidští nepřátelé jsou ještě o něco horší, protože na vás naběhnou nehledě na situaci a opět stačí jen držet levé tlačítko myši. Z mého popisu, doufám, vyplívá, že se spíše jedná o simulátor nudy než akční střílečku. Mise ať už hlavní nebo vedlejší se hrozně opakují v zadání i průběhu. Repetitivnost tedy o sobě dá vědět po prvních pár misích.

To vše podtrhují dva veliké neduhy. Jedním z nich je strohý a špatně vyprávěný příběh, druhý je technický stav hry. Jednoduché shrnutí příběhu spočívá v tom, že legie upíru obléhají městečko Redfall a vaším úkolem je ho osvobodit. Dokážu si představit, že kdyby vývojáři zvolili jiný druh vyprávění než obrázkové cutscény před každou misí, které vám neřeknou v podstatě nic, tak by příběh mohl být záživným hnacím motorem k dalšímu hraní. Potenciál v příběhu opravdu je a je škoda, že zůstal nevyužitý, ale vysvětlení, proč celá ta situace vznikla, není klasický důvod, který byste očekávali při podobném tématu ovládnutí města upíry.

Každopádně ten nevyužitý potenciál spočívá v mezerách příběhu, ve kterých se navíc ztrácí i vysvětlení některých záležitostí. Proč nějací lidé uctívají upírské lídry? Je možné, že některé odpovědi se ukrývají ve stovkách poházených textů, ale necítil jsem žádnou potřebu je pročítat. Nemluvě o bezduchých postavách. Děj je navíc relativně přímočarý a je vidět, že paradoxně neměl být tím hlavním, co hra nabízí. Nechci z příběhu prozrazovat více, protože je to jedna z mála věcí, která by vás mohla alespoň trochu chytit.

Technický stav je kapitola sama o sobě. Vzhledem k tomu, jak zastarale vizuální stránka hry vypadá, by člověk předpokládal, že hra poběží plynule. Ovšem ani to se neděje a propady FPS s občasným zamrznutím celé hry už tak špatný zážitek kazí ještě více. Pokud ale nejste zaměření na vizuální stránku her, tak se občas jen zaseknete na místě a sekaně se posunete o kus dál. Hra také nabízí možnost kooperace, která by všemu mohla dodat trochu života. Dokáži si představit, že bavit se s kamarádem nad tím, jak masakrujete upíry je parádní program na páteční večer.

Dále mě také překvapila možnost pořízení battle passu, který vám odemkne různé skiny na vaše zbraně a do budoucna vám poskytne přístup ke dvěma novým postavám. Vzhledem k tomu, že v podstatě nezáleží na tom, jakou postavu si zvolíte, protože herní styl bude stále stejný a změní se jen časově omezená schopnost, nevidím důvod ani kvůli skinům nic takového pořizovat.

Jediný důvod, proč jsem hře dal 3/10 a ne 1/10 je fakt, že otevřený svět působí zajímavě a pohyb po něm je svižný a relativně zábavný. Pohyb samotný je asi to nejlepší, co hra nabízí. Vyskočit se dá téměř na vše, a tak možnosti, jak se dostat do uzamčené místnosti, jsou kreativní a zábavné. Ve světě narazíte také na upíří hnízda, jejichž ničením osvobozujete městské části. Na druhou stranu, tato hnízda projdete za dvě minuty nezáživného souboje a jsme zpátky tam, kde jsme začali.