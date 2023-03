Recenze hry Resident Evil 4. Remake kultovního hororu, který dělá čest originálu

Po povedených předělávkách starších dílů série Resident Evil přichází na řadu čtyřka, která se řadí mezi legendy herní historie. S jejím remakem sice tentokrát revoluce nepřichází, ale rozhodně si zaslouží místo mezi nejlepšími hrami žánru.

Co baví Parádní grafika

Modernizovaná hratelnost

Zachovává dojmy z originálu

Nepřátelé jsou řádně nechutní Co vadí Nekonzistentní plížení

Ashley se občas chová zvláštně 9 /10 Hodnocení

Survival horor pro PC, PS4, PS5 a XSX ● Cena: 1 850 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Originál Resident Evilu 4 z roku 2005 položil základní stavební kameny pro akce z pohledu třetí osoby tak, jak je známe dnes. Když Capcom oznamoval jeho kompletní remake, bylo otázkou, co všechno se změní. U druhého a třetího dílu přeci jen byla hlavní změna perspektivy. Čtyřka s ní přišla ale už v původní verzi. Vývojáři mi ale dokázali, že vědí, co dělají a Resident Evil 4 se v moderním provedení hraje fantasticky.

Základy nicméně zůstávají. V hlavní roli je Leon S. Kennedy, který se po incidentu v Raccoon City stal zvláštním agentem pod přímým velením prezidenta. Společně s ním se vydáváme na misi za záchranou prezidentovy dcery Ashley, kterou kdosi unesl do španělské vesnice odříznuté od civilizace. Nemusíte se bát, že byste přišli o důležité okamžiky, které se odehrály v původní verzi. Leonovi se do cesty i tentokrát připlete Ada Wong i vědec Luis.

Průběh událostí už se od originálu ale podstatně liší. Nebudu zabíhat do konkrétních popisů, ale některé části zkrátka probíhají jinak, některé jsou nové a další zase naopak úplně chybí. Nemám ale nejmenší výhrady k tomu, že by remake Resident Evil 4 působil nějak neúplně. Všechno do sebe hezky napadá, nově vytvořené prostředí na sebe navazuje bez problému a pokud to bude váš první průchod, nemáte šanci si v tomto ohledu změn všimnout.

Hratelnost oproti tomu doznala větších změn a stačilo k tomu jen přidat Leonovi schopnost plížení a odrážení útoků svým nožem. Lokace byly do remaku převedeny tak, aby je hráči originálu stále byli schopni poznat, ale na druhou stranu ve většině z nich máte větší prostor pro manévrování. To platí obzvlášť pro místa, kde se musíte vypořádat s větší hordou nakažených las plagas, což je jméno parazita, kvůli kterému se obyvatelé zdejší vesnice a okolí proměnili v nemyslící monstra prolezlá všemožnými nechutnostmi.

Širší prostranství hraje do karet hráčům, kteří mají rádi tichý postup. Plížení vyloženě nabádá k tomu, abyste alespoň pár nepřátel nenápadně propíchli zezadu, než vypukne pořádná vřava. Tahle varianta ale nefunguje v každém případě. Někdy jsou nakažení rozmístění tak, že vás uvidí, ať chcete nebo ne. Jindy to může být problém kvůli tomu, že se vám příliš opotřebuje nůž. Vývojáři si touto mechanikou pojistili to, abyste nemohli každého ve vesnici nenápadně zapíchnout. Tím by docela opadl pocit nebezpečí, který vyplývá hlavně z tísnivé atmosféry a nedostatku munice. Díky opotřebení nožů se ale na tuto taktiku můžete spolehnout jen zřídkakdy.

Nenápadné podříznutí hrdla není jediná příležitost, kdy nůž Leonovi přijde vhod. Pokud máte dobrý postřeh, můžete s ním odrazit většinu útoků, ať už jde o hozenou sekeru, motorovou pilu nebo naostřený pařát mutanta. Vykrývání a blokování také opotřebovávají nůž. Nejvíc se vám ale ztupí v momentech, kdy vás chytne nakažený nebo potvora. Buď můžete postaru mačkat jako zběsilí jedno tlačítko nebo stisknete útok a nožem se osvobodíte hned. Tohle jsou jedny z mála momentů, kdy narazíte na quick-time event. Oproti originálu jsou pořádně osekané.

Musím říct, že teď už si hraní Resident Evilu 4 bez nože a plížení dokážu představit jen těžko. Plížení má ale své mouchy, které by stály za vychytání. Občas to vypadalo tak, jako by nakažení měli oči i na zádech, čemuž bych se vlastně ani nedivil. Zatímco jednou jsem prošel po boku nakaženého bez problému, další mě zahlédnul i z úhlu, kde mě neměl šanci vidět. Při plížení by se také hodila možnost přehození kamery z jednoho ramene na druhé, abych lépe mohl nakouknout za rohy. Tu jsem v nastavení ale nenašel. Jak jsem zmiňoval, v některých pasážích je plížení nepoužitelné kvůli rozmístění nepřátel. Přišlo mi to trochu odrazující od toho, abych stealth vůbec používal, ale ve výsledku s tím nemám nejmenší problém díky tomu, že akční pasáže se hrají parádně.

Hratelnost celkově prošla modernizací. Leon už se nemusí zastavovat, aby mohl střílet. Pro změnu zbraně nemusíte pokaždé otevřít inventář. Stejně tak nepořádek v inventáři jednoduše uklidíte tlačítkem pro automatické seřazení. Když už jsem u ovládání, vyzkoušel jsem také zaměřování gyroskopem, které se stává stále více populární a třeba u her na Switchi je samozřejmostí. Využít ho můžete pouze při míření a funguje docela zvláštně. Pohybem totiž ovlivňujete jen pohled nahoru a dolů. Do stran se stále musíte rozhlížet pravým analogem. Uvítal bych větší možnost nastavení, ale není to nic, co by zážitek z hraní RE4 jakkoliv ovlivnilo.

U nastavování ještě chvíli zůstanu. Hrál jsem na PlayStationu 5 a ihned po zapnutí hry dostanete na výběr mezi preferencí vyššího počtu snímků za vteřinu nebo vyššího rozlišení. U obou módů si zvlášť můžete zapnout ray-tracing. Zkoušel jsem všechny možnosti a ani jednou jsem si nevšiml, že by konzole měla problémy s výkonem. Hra neustále běží plynule, ale vylepšení při preferenci rozlišení mi nepřijde natolik razantní, aby mi stálo za nižší FPS. Také jsem si moc nevšiml rozdílů, které měl udělat ray-tracing.

I bez toho ale remake vypadá parádně po všech stránkách. To už si ostatně každý z vás mohl osahat v nedávno vydané demoverzi. Startovní vesnice je ale jen začátek. Užíval jsem si hlavně průchod hradem, jehož zpracování se povedlo na výbornou. Na každém kroku jsou malé detaily, které dělají prostředí celkově uvěřitelnější. Tady bych zmínil i skvěle vypadající filmečky, které plynule přecházejí mezi hraním a cutscénou bez jakéhokoliv načítání. Jediné, co se opravdu nepovedlo, je déšť, u kterého to vypadá, že se vývojáři inspirovali u remasterované GTA Trilogy. Naštěstí by se ale měl změnit s Day 1 patchem.

Na své si přijdou i fanoušci nechutnosti, brutality a hektolitrů krve. Obzvlášť bossové jsou řádně nechutní, a když Leonovi mají zasadit smrtelnou ránu, nijak se neštítí toho mu třeba useknout nebo rozdupnout hlavu. Na nepříteli pak přímo vidíte poškození. Stačí říznout do mrtvoly a uvidíte pár vnitřností. Končetiny ale lze ustřelit jen některým druhům nepřátel. Pokud si nechutnosti chcete prohlédnout pěkně zblízka, můžete použít foto mód.

O Leonovi bylo dost, ale co Ashley? Prezidentova dcera se i tentokrát musí spolehnout na nás, abychom ji dostali do bezpečí. Jediné, co můžete v akci ovlivnit, je to, jestli se bude Leonovi držet přímo za zády nebo mezi nimi bude větší odstup. Druhá možnost by měla hlavně přijít vhod v momentech, kdy se schyluje k většímu střetu s nepřáteli. Nejednou se mi ale stalo, že jsem Ashley řekl, aby šla dál a ona se okamžitě na místě přikrčila a stala se tak jednoduchým terčem. Je pak docela složité nedovolit nakaženým, aby ji odnesli, když je jimi doslova obklopená.

V remaku Ashley nemá ukazatel zdraví. Místo toho po jednom větším úderu zůstane ležet na zemi. Po dalším umírá a hra končí. To platí i v případě, že ji nakažení odnesou dostatečně daleko od Leona. Občas je také potřeba, aby při řešení hádanek Ashley podržela páku. Jednou se mi stalo, že jsem ji mohl prosit, jak jsem chtěl, ale ani zaboha se páky nechytila. Po restartu naštěstí bylo všechno v pořádku. Chování Ashley by ale určitě vylepšení sneslo.

S rozšířením mapy přibyl i dodatečný obsah ve formě nových skrytých pokladů a malých úkolů pro zdejšího tajemného obchodníka. Během průchodu narazíte na modrá oznámení, kde se většinou píše, že musíte rozbít talismany nebo prodat určitou věc a dostanete malou odměnu. Mohly být trochu rozmanitější, ale na druhou stranu je to příjemný doplněk pro hráče, kteří rádi kompletují hry a prozkoumávají prostředí do posledního detailu. Hledání navíc není nijak složité, pokud u obchodníka zainvestujete do mapy. Ocenil jsem také obchodníkova upozornění před tím, než jsem se měl přesunout do nové lokace. Jen tak mezi řečí vám naznačí, že pokud chcete mít posbírané všechno, tak teď je ten pravý čas se k tomu vrátit, jinak se do těchto míst už nedostanete.

Je tady jedna věc, která hardcore fanoušky nejspíš zkalme. Od modernizace hratelnosti se odvíjí to, že je remake oproti originálu o poznání lehčí. Pokud jste původní verzi hráli, při nastavení obtížnosti vám hra rovnou řekne, ať si dáte tu nejtěžší, ale i tak jsou tady ústupky. Třeba medvědí pasti nedávají žádné poškození. S výjimkou bossfightů mi také přišlo, že jsem měl munice vždycky dost. Na druhou stranu jsem ji měl jak využít, protože nakažení jsou agresivní a zvednout se ze země jim netrvá tak dlouho, jako v originálu.

Pravá výzva nicméně přijde až po dohrání hry, kdy se vám odemkne obtížnost Professional. S nebezpečnějšími nepřáteli a dražšími věcmi v obchodě dostanete jako kompenzaci bonusové zbraně u obchodníka. Aby toho nebylo málo, přijdete o automatické ukládání a nepřátelské útoky je možné vyblokovat pouze perfektním parry, což znamená, že musíte tlačítko pro blokování stisknout přesně v moment, kdy by vás útok zasáhl. S prvním dokončením také dostanete možnost rozjet novou hru na New Game+. Leon tak bude mít už od začátku vybavení, se kterým jste hru dokončili. Další průchody mi přijdou jako správná příležitost pro využití různých doplňků, které si odemknete za body získané za různé malé výzvy. Leon tak může mít na sobě třeba mafiánský oblek nebo různé masky.

Remake Resident Evil 4 určitě nebude mít takový dopad, jako originál. Dává ale hráčům příležitost prožít si tenhle ikonický příběh v modernizované podobě, která se sakra povedla. I přes veškeré změny, ve kterých se remake od originálu liší, je to skvělý hororový zážitek plný nechutností a adrenalinových pasáží. Nové mechaniky jako odrážení útoků a plížení jsou výbornými přídavky, i když by tichý postup mohl být trochu více vypilovaný. Tenhle remake je nicméně po nepříliš povedené předělávce trojky dalším příkladem dobře udělaného remaku, který zachovává dojem z originálu i v moderní podobě.