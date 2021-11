Recenze hry Riders Republic. Adrenalinová jízda plná triků

Co baví Intenzivní adrenalinový zážitek

Stovky pestrých aktivit

Obrovská míra svobody téměř bez hranic

Svět, který pumpuje

Mnoho herního obsahu Co vadí Občas zlobí ovládání

Titul zkrátka není pro každého 9 /10 Hodnocení

Ubisoft, to není jen hektické Far Cry nebo plíživý Assassin´s Creed. O tom, že tenhle tým umí udělat překvapivé odbočky, jsme se přesvědčili již mnohokrát. Na herním trhnu není příliš prázdných míst, která by se dala nějakým efektivním způsobem vyplnit. Vývojáři tentokrát zacílili neskutečně přesně, neboť segment extrémních sportů není v poslední době pokrýván dostatečně a hlavně kvalitně. Jestli se bláznivý experiment s názvem Riders Republic vydařil, a co vlastně dokáže nabídnout, si přiblížíme v následujících odstavcích.

Uplatnit zkušenosti

Milovníci svobody a rozlehlých otevřených světů by měli zbystřit. Ubisoft potvrzuje pověst mistrů open worldů a nabízí hráčům skutečně nezapomenutelný herní a explorativní zážitek. Riders Republic se odehrává v krásné a divoké americké přírodě plné úchvatných míst. Herní mapa je rozdělená na více oblastí a pokrývá víceméně celé přírodní spektrum. Nabízí vysoké hory, nížiny, husté lesy, řeky, kaňony, kopcovitý terén, zelené louky, prašné vyprahlé pláně nebo pestrobarevný porost. Veškeré oblasti jsou navíc propojeny velmi přirozeně a díky absenci loadingů či jakýchkoli zbytečných umělých hranic jsou přechody plynulé a uvěřitelné.



Foto mód umožňuje zachytit skvělé snímky

Důraz je přitom kladen na ohromující záběry, panoramata, krásné vyhlídky, dechberoucí přírodní úkazy apod. Tento herní svět není pouze o prázdném prostoru, ale má svého specifického ducha. Hra neustále nutí hráče k objevování, navštěvování zajímavých míst, poznávání přírodní krás.



Pohled z první osoby je opravdu návykový

Tento explorativní prvek Riders Republic dokonale napomáhá k udržení rovnováhy mezi adrenalinovou akcí a prázdným blouděním po světě. Přesuny z místa na místo tak nejsou pouhou nutností, ale zábavným a vyhledávaným zážitkem, který si budete chtít prožívat znovu a znovu. A to i vzhledem ke skutečnosti, že fast travel samozřejmě nechybí. Ostatně tzv. Zen mód by se mohl stát hodně oblíbenou variantou virtuálního turismu po amerických parcích.

Tento herní svět není pouze o prázdném prostoru, ale má svého specifického ducha

Na druhou stranu obrovský otevřený svět s téměř nekonečnou mírou svobody s sebou téměř vždy přináší nějaké to ale. Ani Riders Republic se pochopitelně obvyklé nešvary nevyhnuly. Je třeba poznamenat, že ne všechna místa vypadají tak, jak jsme si zvykli z trailerů. Vývojáři bohužel nemohli každému zákoutí věnovat tolik pozornosti, což vede k určité nevyrovnanosti prostředí. Rozhodně nás nechápejte zle, americké parky vypadají v tomto podání opravdu fantasticky, jen se najdou místa, která působí až moc generickým dojmem. Jsou to například kamenné plochy, které připomínají měsíční krajinu. Velké herní světy vyžadují kompromisy, ty krásné vyhlídky ale vše kompenzují.

Párty bez hranic

Průzkum herního světa, obrovská míra svobody, fotografování, poznávání či navštěvování úchvatných míst je ale jen jednou složkou hry. Adrenalin je to, co tuhle bláznivou jízdu charakterizuje a utváří. Chcete zažít něco zběsilého, adrenalinového, chaotického, legračního, nebezpečného, šíleného a extrémního zároveň? Ponořte se do tohoto světa a užijte si brutální anarchistickou párty bez hranic.



Některé výhledy pravdu stojí za to

Titul je pojatý jako jedna velká oslava adrenalinových sportů. V tomhle světě nenajdete nikoho, kdo by neměl rád rychlost, výšky, skoky, vývrtky či otočky. Své bláznivé choutky tak můžete uspokojovat na kole, na lyžích, na snowboardu, na wingsuitu nebo např. s raketovým křídlem na zádech. V jádru samotné hratelnosti stojí především bohatá a energicky našlapaná kariéra, která se vrství do několika větví.



Některé kostýmy dokonale pobaví

Závodit lze v disciplínách jako Bike Freestyle, Bike Racing, Ski Freestyle, Ski Racing, Rocket Wingsuit či Wingsuit. Každá z kategorií je plně separovaná a nabízí svojí vlastní podkariéru. V tomto ohledu vývojáři kopírují mnoho jiných „festivalových her“. Krásným příkladem může být Forza Horizon. Máte před sebou obrovský herní svět a stovky a stovky jednotlivých podniků, které můžete navštěvovat. Kariéra není naštěstí ničím vázána ani limitována, prim hrají vlastní choutky.

Chcete skočit z hory na skútru? Do toho!

Koho nebaví létat, prostě létat nebude. Kdo má rád výhradně zimní sporty, bude trávit čas pouze na sjezdovce. I v tomto ohledu je „novodobý Steep“ skutečně hodně anarchistickou hrou, která spíše poskytuje velké hřišťátko pro bláznivé dovádění. Chcete sjet kopec na kole? Není problém. Chcete skočit z hory na skútru? Do toho! A co takhle Rocket Wingsuit nad kaňony, následné otevření padáku s dopadem na kole? Zní to bláznivě, ale možné to je.

Na hráče mimo neskutečnou míru svobody čekají stovky výzev, náhodné eventy, žebříčky, sponzorské turnaje, exhibice a zkrátka téměř vše, co si jen lze představit. Samozřejmostí jsou pochopitelně i bohaté mimo herní aktivity. Svého jezdce budete levelovat, oblékat, nakupovat nové vybavení, sbírat odměny a penízky či vytvářet nové předměty. Centrální kemp slouží jako skvělé místo, ve kterém se lze v tomto ohledu vyblbnout.

Od lyží až po wingsuit

Velké obavy bezpochyby panovaly v otázce samotného ovládání. Co si budeme namlouvat, jízda na kole, lyžování či wingsuit nejsou zrovna lehce uchopitelné aktivity. Vytvořit simulaci jízdy na horském kole je reálné asi tak jako uvěřitelný fyzikální model jízdy na koni. Dost možná právě pro tohle úskalí se vývojáři do podobných her příliš často nepouštějí. V tomto ohledu ovšem Ubisoft zaslouží obrovskou pochvalu, neboť jejich vývojáři dokázali skvěle vybalancovat uvěřitelnost i pohodlné hraní zároveň.



Od zasněžených vrcholků až po prašné kaňony

Riders Republic přináší pohodlné arkádové ovládání, které ovšem dává zdánlivý pocit reálnosti. Hra obecně je v mnoha ohledech poměrně benevolentní a nějaké to zavadění o keříček vás nikterak nerozhodí. Vetší pozor si už ovšem budete muset dávat při provádění jednotlivých triků nebo projíždění zatáček ve vyšších rychlostech. K dispozici jsou dva mody ovládání, racer a trickster.

Ty se od sebe liší způsobem, jakým je využívána pravá analogová páčka. Bavíme se zde o pohodlné arkádě, což podtrhuje přítomnost přetáčení času, i tak jsou ovšem výsledné pocity opravdu uspokojivé, i když někdy trochu frustrující, zejména potom při létání. Každopádně jízda z pohledu první osoby je vážně intenzivní a už dlouho jsme neměli tu čest prožít si tak adrenalinový zážitek.

Jízda z pohledu první osoby je vážně intenzivní a už dlouho jsme neměli tu čest prožít si tak adrenalinový zážitek

Zároveň se jedná o poměrně silně sociálně laděný titul. Introverti tak asi nebudou zrovna nadšení, naopak milovníci multiplayerového chaosu si přijdou na své. Tím nejzajímavějším je určitě Mass Races, který je synonymem pro chaos a anarchii. Tříkolové závodění v sobě kombinuje to nejlepší ze všech disciplín. Chvíli poletíte, chvíli pojedete na kole a za moment budete skákat triky na sjezdovce.



Chaos a svoboda

Tohle má skutečně spád, i když jde o opravdu bláznivou zábavu. Kdo by dával přednost klidnějšímu průběhu, může se vrhnout na mód Tricks Battle Arena, ve kterém jde celkem nepřekvapivě o dosažení co nejvyššího skóre. Posledním módem je Free for All, který představuje klasické závodění. Multiplayer tak funguje víceméně skvěle, postrádáme jen větší pestrost a více herních módů. Očekáváme však, že tohle dříve či později přijde.

Klišé, které rádi odpustíte

Pochválit vývojáře musíme za poměrně slušný technický stav hry. Studio Ubisoft je známe trošku pomalejšími a nejistými rozjezdy krátce po vydání, Riders Republic však funguje dobře. Čas od času se lze setkat s nějakým tím bugem, jako celek je ovšem titul poměrně vyladěný, a to včetně samotné optimalizace. Zapracovat bude nutné např. na občasných kolizích jednotlivých objektů nebo propadech do prostředí ve foto režimu.



Ovládání není dokonalé, rychle si ale zvyknete

Mikrotransakce dnes už nikoho určitě nepřekvapí, zejména potom u takto silně sociálně laděného titulu. Jde ovšem výhradně o kosmetické prvky, takže není důvod k obavám z deformace výsledné hratelnosti. Mimochodem milovníci oblečků si v tomto ohledu jistě přijdou na své. K dispozici jsou desítky a stovky skutečně bizarních kostýmů od kosmonauta až po žirafu. Hra obecně nešetří předměty. Po každém závodě na vás vyskočí nové vybavení, nějaké to kolo, mikina, lyže apod. No a pochopitelně, celý tento napumpovaný zážitek podporuje povedený soundtrack, který skvěle koresponduje s děním v samotné hře.



Jen ten wingsuit trochu zlobí

Riders Republic rozhodně nebude pro každého. Cílí na mladší publikum, klade důraz na extrémy, sociálno, svobodu a je dost excentrický a klišovitý zároveň. V rámci žánru však šlape perfektně a mimo nějaké ty technické nedodělky vlastně funguje na jednušku. Vývojáři uchopili celou myšlenku za ten správný konec a nabízí hráčům opravdu zábavný a hodnotný produkt, kterému lze vyčítat jen máloco.