Recenze hry Rustler. Středověká komedie plná popkulturních narážek

Co baví Výborný humor

Soundtrack

Osobitý styl kombinující středověk se současností

Obešel se bez zbytečného natahování Co vadí Zasekávání o objekty

Stereotypní náplň misí

Horší umělá inteligence 7 /10 Hodnocení

Ve středověku to měl jednoduché jen málokdo. Když se vám poštěstilo, narodili jste se do bohaté rodiny a v podstatě se většinu svého života nemuseli o nic starat. Takového štěstí se ale Guyovi, který je představitelem Rustlera, nedostalo. Patří přesně do té skupiny, od které se zbohatlíci drží co nejdál. Větším buranem je ve zdejším okolí snad jen Guyův nejlepší kamarád Buddy, se kterým pracuje pro zdejší gang. Práce je tady pro oba dost, ale kromě shánění dostatku jídla a peněz mají ještě vlastní cíl. Chtějí se dostat do turnaje, ve kterém lze vyhrát princeznu a království k tomu. A takhle začíná šílená Guyova cesta.

Není to pro něj ale nic jednoduchého. Turnaj je totiž jen pro šlechtice a burana, který neumí číst, natož psát do něj jen tak nepustí. Abyste na status smetánky dosáhli, musíte projít (a většinou se probít) skrz řadu úkolů. Hlavní příběhová linka ale v Rustlerovi nehraje až tak důležitou roli. Pokud byste se věnovali jen jí, o hodně byste se ochudili. To poznáte hned potom, co vyzkoušíte některé z vedlejších úkolů. Rustler se nijak netají tím, že se nebere vůbec vážně a dělá si srandu naprosto ze všeho. Popkulturními odkazy je nacpaný až po okraj. V tomhle ohledu si ho užijete hlavně v případě, pokud máte rádi klasiky jako jsou Monty Python. Ať už je to linka pro španělskou inkvizici nebo templáře rozjíždějící byznys s kořalkou, každá z nich dokáže pobavit.

Tohle se vývojářům z Jutsu Games povedlo. Je ale škoda, že si více nedali záležet na větší rozmanitosti úkolů. Rustler je topdown akce s otevřeným světem odehrávající se ve středověku, takže je mi jasné, že úplné revoluční mechaniky se tady vymýšlet nedají, ale když už poněkolikáté máte dojet na určité místo a někoho zabít, zničit zboží, ukrást povoz nebo se zbavit těla, tak to po chvíli zkrátka omrzí. Jsou ale výjimky a některé mise dokáží stereotypnější hratelnost osvěžit. Nebudu vám zbytečně prozrazovat, co přesně mám na mysli, protože moc takových případů tady bohužel není.

„Rustler se nijak netají tím, že se nebere vůbec vážně a dělá si srandu naprosto ze všeho.“

Rustler je do určité míry i RPG. Guy má trojici stromů schopností, skrz které si může vylepšit tradiční vlastnosti jako je zdraví, síla, rychlost přebíjení kuše a další. K duhu přijde například i schopnost sbírat předměty ze hřbetu koně. Vývoj postavy není nijak extra rozsáhlý, ale alespoň vám dává pocit, že se z Guye opravdu stává něco jiného než obyčejný buran.

To, že má Rustlera na svědomí relativně malý tým vývojářů, poznáte docela rychle. Není to jen horšími animacemi postav a chabou umělou inteligencí, ale také kratší herní dobou. Vůbec mi ale nevadilo, že Guyovy radovánky skončili zhruba po osmi hodinách. Humoru na to bylo tak akorát a lepší to zaříznout včas, než to natahovat dalšími stereotypními úkoly.

I když vývojáři už vydali pár patchů, tak jsem i přesto narazil na pár bugů. Mým nejčastějším problémem bylo jednoznačně zasekávání se o objekty a Guyova neschopnost vylézt na koně. Občas, když jsem stisknul tlačítko pro nasednutí, se zkrátka jen motal dokola. Podobně se občas chovají i některá NPC, které mě měla v rámci questu následovat. Místo toho, aby šli za mnou, pobíhali všude okolo. Naštěstí to ale nikdy nebránilo v dokončení úkolu, takže to nebylo až tak špatné. Když vás ale během mise dostanou stráže jen proto, že jste se někde s koněm zasekli o objekt, tak to dokáže pořádně naštvat. Obzvlášť pokud se zrovna vracíte pro odměnu.

Se strážemi jsem obecně měl větší problémy. Funguje tady stejný systém, jako v GTA. Čím více hvězdiček máte, tím větší kalibr na vás zdejší ochránci zákona vyšlou. I s jednou je ale zatraceně těžké se zbavit pronásledovatelů. Většinou totiž mají stráže velmi rychlé koně a dostanou vás během chvilky. Možností, jak se jich zbavit, je několik. Čekaní, než hvězdička zmizí, mi moc nevycházelo, protože jsem měl neustále někoho za zadkem. Můžete se jich zbavit pomocí strhávání plakátů, ale na ty zase nenarazíte na každém rohu. Jako nejspolehlivější řešení se mi jednoznačně osvědčila návštěva Pimp My Horse, kde vám přebarví koně a máte pokoj.

Za zmínku určitě stojí i soundtrack hry. To, že ho uslyšíte jen tehdy, když je poblíž bard, mi přijde jako výborný nápad. Je tady několik chytlavých skladeb, ale moc zpěvu si v nich neužijete. Kombinují se tady středověké melodie s moderními technikami jako je beatbox. Může to znít až moc divně, ale výsledek vůbec není špatný. To si ostatně můžete sami ověřit na Spotify, kde najdete soundtrack v kompletní podobě. Zpěv není to jediné, na co v Rustlerovi nedošlo. Ani na mluvení tady nenarazíte. Hra je sice dabovaná, ale postavy během konverzací jen nesrozumitelně žvatlají. V tomhle ohledu mi Rustler přijde jako středověká verze Animal Crossingu, akorát místo roztomilých zvířátek tady žvatlají holomci chystající se podřezat pár krků. Zatím pro Rustlera není k dispozici ani čeština, takže bez znalosti angličtiny se v příběhu moc orientovat nebudete.

Soundtrack není to jediné, kde se kombinují historické prvky s těmi moderními. Rustler je spojeními, které by vás na první dobrou nikdy nenapadly, přímo nacpaný. Často je označovaný za středověké GTA a sám se nijak netají tím, že si od této věhlasné značky vypůjčil spoustu věcí. Neobvyklé kombinace zaběhlé prvky dokázaly až překvapivě oživit. Od Rustlera jsem před vydáním neměl velká očekávání, ale vůbec bych se nezlobil, kdyby to nebyla jediná hra s podobným stylem. A teď nemám na mysli přímo žánr topdown akcí, ale celkové spojení středověku se současností, a to už v jakémkoliv smyslu.