Recenze hry Saints Row. Tak chutná Mexiko

Restart legendární městské akce je tady a opět přináší kupu adrenalinové zábavy, která jde často za hranu.

Co baví Příjemné herní prostředí

Obrovské množství customizace

Velká dávka obsahu

V kooperaci perfektní zábava

Plno nekorektního humoru Co vadí Technická stránka hry

V singlu klesá zábava

Ostudná umělá inteligence

Nevyladěné ovládání 7 /10 Hodnocení

Je mi líto, že to musím znovu připomínat, ale prázdniny se pomalu blíží ke svému konci. Spolu s prázdninami však díky bohu končí i tradiční okurková herní sezona. A jak všichni víme, každý konec přináší nové začátky. Nadcházející podzim sice nebude co do herní náplně tak našlapaný, jak bývalo v minulosti zvykem, i tak se máme rozhodně na co těšit. Jedním z prvních zahřívacích výkopů je restart městské akce Saints Row, což bývá známka uvolněné zábavy a synonymum pro herní šílenství. Je nový díl stále tak bláznivý a zábavný jako jeho předchůdci? Dozvíte se v následující recenzi.

Vzhůru do Mexika

Saints Row si během šestnáctileté existence u hráčů vybudovalo poměrně silné jméno. Početná fanouškovská základna si zamilovala svérázný pohled na městkou akci a bláznivou odpověď na legendární GTA. Od této série nikdy neočekáváme svazující vážnost s důrazem na autentické vyprávění, ale zejména uvolněnost a nezapomenutelnou zábavu plnou nekorektního humoru, zběsilé hratelnosti a kupy šíleností, které jinde nenajdete. A přesně takový je i nový restart série.



Obléci na sebe lze téměř cokoli

Příběh sleduje pozvolný vzestup ztroskotaného člena ochranky, který po jedné zpackané misi přijde o svou milovanou práci. Velká křivda a zášť vede ke snaze postavit se na vlastní nohy a vymanit se z řetězů společnosti. Neexistuje pochopitelně lepší způsob, než využít nabyté zkušenosti a spolu s partou prapodivných flákačů založit tak trochu nelegální zločineckou organizaci, která se pokusí podmanit město Santo Ileso.

Celková stylizace spojená se zasazením je příjemným oživujícím impulzem do žil městských akcí

Jak vidno, nejde o nikterak sofistikovanou zápletku, její načrtnutý rámec však otevírá dveře svobodě a anarchii, kterou lze v Saints Row zažít. Dále už se jedná o klasickou městkou akci se spoustou hlavních úkolů, vedlejších misí, desítkami výzev a nespočtem míst pro objevování. A město Santo Ileso je perfektním a hlavně netradičním místem pro zábavné běsnění. Oceňujeme úprk z tradičních amerických bašt a příklon k mexické alternativě velkoměsta. Struktura zůstává stejná, liší se jen celkové zasazení, kulisy a víceméně i nálada.



Tohle je skutečně akční jízda

Celková stylizace spojená se zasazením je příjemným oživujícím impulzem do žil městských akcí. Rozhodně jde však o tradiční otevřený svět rozdělený do mnoha oblastí. Najdeme zde průmyslovou zónu, centrum, obytné satelity, luxusní čtvrtě připomínající Las Vegas, ale rovněž téměř neobydlené pláně a krásnou přírodu. Santo Ileso je plné zajímavých míst k poznávání a nabízí nespočet lokalit podtrhujících tu správnou mexickou atmosféru.

Vzestup impéria

Hlavní dějová linka je tradičním příběhem o budování legendárního impéria začínajícího zlodějíčka. Postupné plnění hlavních příběhových misí přináší důležité zkušenostní body a pochopitelně též penízky, za které lze nakupovat a upravovat téměř vše ve hře. Právě customizace je jednou z hlavních zbraní Saints Row, což je ostatně patrné již při samotném vytváření hlavní herní postavy. Míra přizpůsobení, která na hráče čeká je opravdu fascinující. Každý vydělaný penízek tak budete chtít rychle otáčet za nějaké nové šílenosti. Ať už jde o katapulty na auta, bláznivé oblečky, pohyby a gesta či nějaké ty super schopnosti. Ti, kteří mají se sérií zkušenosti, rozhodně ví, o čem je řeč.



Míra customizace je vážně ohromující

Saints Row vždy platilo a bude platit za odlehčenou verzi GTA plnou nekorektního humoru či narážek na všechno a všechny. A nic se nemění ani v tomto případě. Restart série je skutečně ostrou záležitostí od začátku do konce. Vývojáři se nebojí ukázat nahotu, opilost či jakoukoli formu násilí v té nejčistší podobě. Vše následované létajícími vozy, výbuchy na každém rohu či desítkami skutečně drsných hlášek, které jen tak neomrzí. Tohle je přesně ten relax, který od hry podobného typu očekáváme.



Město Santo Ileso je příjemným místem

Hratelnost je pojatá v tradičním stylu. Klasická městská akce z pohledu třetí osoby. K dispozici je bohatý arsenál střelných zbraní, široký vozový park, létající oblek, spousta perků a rovněž speciálních schopností. Efektivní je například umístění granátu do kalhot nepřítele a jeho hod na protivníka. Dobře to vypadá a výsledky jsou neoddiskutovatelné. Za splněné mise hráč získává mimo peněz také zkušenostní body a postupně i nové schopnosti a dovednosti. Celkově jde o poměrně vybalancovaný zážitek a hra neustále chrlí nové a zábavné novinky.



Obsahu je vážně dostatek

Santo Ileso nabízí spousty herních aktivit i v případě, že se nechcete pouštět do hlavních příběhových misí. Můžete například plnit vedlejší mise rozdělené do několika kategorií. Co třeba psát negativní recenze na podniky ve městě a bránit se následné vlně pomstychtivých nepřátel. Nebo můžete prohrabovat kontejnery a sbírat nejrůznější cennosti pro následnou customizaci. Dále lze např. fotit památky, sbírat artefakty pro svou základnu, likvidovat cíle za peníze, skákat v létajícím obleku z vyhlídek, nakupovat nemovitosti, zajít na střelnici atd. Mohli bychom pokračovat hodně dlouho, protože Saints Row poskytuje skutečně velké množství vyžití.

Zásadní přešlapy

Existuje ovšem i celá řada výtek, které ke hře máme. Tak předně je to bídná umělá inteligence, a to neplatí jen o nepřátelích, ale o všech obyvatelích města. Řidiči do sebe nesmyslně narážejí, protivníci stojí v přestřelce otočení zády k vám apod. Podobné nešvary jsou u městských akcí celkem běžné, v tomhle případě je to však někdy až za hranou. Pravdou je, že tyhle situace mnohdy vedou k řadě legračních příhod, celku to ale rozhodně nepřispívá. Nepříliš pohodlné a dynamické jsou i samotné přestřelky, které by chtěly trochu více vyladit. Chybí ta přirozená plynulost a intuitivnost. Samotným vrcholem špatných stránek Saints Row je potom technická stránka hry, která je i na poměry městské akce dost bídná.



Vybuchuje vše a neustále

Hra je plná glitchů a bugů znemožňujících dokončení některých misí bez nutnosti restartu. Během hraní jsme se setkali s celou řadou takových situací a popravdě to nepůsobí moc dobře. K tomu připočtěme časté kolize modelů, prolínání či nefunkční animace apod. Krásným příkladem je dokončovací kombo v boji na blízko. To lze spustit i v případě, že stojíte k soupeři zády. Výsledkem je pak animace likvidačního chvatu naprázdno.

Hra je plná glitchů a bugů znemožňujících dokončení některých misí bez nutnosti restartu

Hodně podivně a lacině působí též způsob, jakým se v lokacích objevují nepřátelé. Žádný příjezd či příchod odněkud, ale respawn na místě. Prostě si tak hrajete a najednou se před vámi objeví kupa nepřátel. K zamyšlení jsou rovněž neustále vybuchující a vzduchem létající vozidla, a to někdy i při sebemenším dotyku. Stačí třeba náraz do hydrantu a při troše štěstí metáte kotrmelce ve vzduchu. Technická stránka hry je skutečně v katastrofální podobě.



Mise jsou bláznivé a často šokující

Tak trochu rozporuplně působí i samotné grafické zpracování, které je charakterizováno silnou rozdvojeností. V některých momentech vypadá hra opravdu krásně, ocenit musíme zejména práci se světlem, za chvíli však přichází facka přes celou držku v podobě chybějící textury či totálně zmršené animace. Věříme a modlíme se, aby většinu z těchto problémů opravil Day One patch, jinak bude vážně zle.

Single = polovina zábavy

Velkou výhodou hry je však možnost kooperace s dalším hráčem. Během recenzování jsem zkoušel jak tradiční single, tak i kooperativní hraní a je třeba říct, že jde o naprosto odlišný zážitek. Ve dvou se to zkrátka lépe táhne a to nejen po stránce hratelnosti. Klíčová je zejména zábava, kterou lze s kamarádem zažít. Saints Row je zkrátka hrou, která je jako stvořená pro hraní ve dvou.



Vozový park nabízí dostatek modelů

Jakmile jsem vždy přeskočil zpět do singlu, pocítil jsem značný úbytek zábavy. Ony i ty veškeré nedostatky v coopu pobaví, na rozdíl od hry jednoho hráče, kdy jsme tak nějak více kritičtí. Saints Row si rozhodně lze užít i o samotě, počítejte však s tím, že zábava bude sotva poloviční.



Nepřátelské gangy vám půjdou po krku

Už nyní je jasné, že restart Saints Row bude silně polarizující hra, kterou budou jedni opěvovat a druzí nesnášet. Pokud hledáte humorem nabušenou akční jízdu, která se nezastaví před ničím a před nikým, jde o jasnou volbu. Jestli se však nejste ochotni ztotožnit s nekorektním humorem, narážkami a desítkami výbuchů za minutu, může pro vás titul představovat velké zklamání, zejména potom v singleplayeru. Co však nesmíme zapomenout zmínit, je česká lokalizace formou titulků, která rozhodně zvedá celkovou hodnotu.