Recenze hry Season. Malebné indie pohřbívá hrůzostrašné zpracování

Na poli indie her vzniká značné množství zajímavých a originálních počinů. Ani Season v tomto ohledu není výjimkou. Bohužel doplácí na řadu zbytečných a otravných chyb.

Co baví Zajímavé herní mechanismy

Nádherný svět k objevování

Silný a dospělý příběh

Tíživá atmosféra Co vadí Tragické zpracování

Příliš mnoho chyb

Neposedná kamera 5 /10 Hodnocení

Indie adventura pro PC, PS5, XO, Cena: 25-30 EURO, singleplayer, bez věkového omezení, bez oficiální češtiny.

Ale popořadě. Ve hře Season se zhostíte role děvčete, které dostane zvláštní úkol: zmapovat a zachytit život v jednom krásném údolíčku. Toto údolí má brzy zaplavit voda z nedaleké přehrady, proto v něm přebývá jen několik posledních lidí. Jenže voda není jedinou hrozbou. Na zdejší podivuhodný svět se totiž snáší daleko větší hrozba, jenž může ovlivnit budoucnost všech lidí na planetě.

Trailer hry Season:

Titul mě velmi zaujal už z prvních videí a trailerů. Unikátní herní mechanismy, originální grafické zpracování a silný příběh, v němž se schyluje k jakési nespecifikované katastrofě. Jenže po prvním spuštění mě čekal nemilý šok. Review verze hry (alespoň PC verze) je rozbitá až běda. Po pravdě jsem již dlouho nehrál takto bídně optimalizovanou hru. Nečekal jsem, že to někdy řeknu, ale zlatý Cyberpunk 2077.

V menu ještě vše fungovalo, ale první šok mě čekal, jakmile jsem začal s hraním. Svou postavu jsem nemohl ovládat. Žádné tlačítko nefungovalo. Metodou pokusu a omylu jsem zjistil, že je nutné znovu namapovat klávesy. Ty jsou sice dle menu předdefinovány, ale ve skutečnosti nejsou. Otravné je, že ovládání je poměrně komplexní s množstvím funkcí, takže celý proces nějakou tu dobu trvá. Co je otravnější násobně více, je nutnost tento proces opakovat při každém spuštění hry.

Další nemilou skutečností je samotné ovládání herní postavy. Kamera často kamsi ujíždí a náhodně rotuje kolem hlavní hrdinky. Je zde sice tlačítko, které automaticky pohled přesune za vaše záda, ale nefunguje to vždy. A tak se často stává, že hráč zběsile mačká toto tlačítko, snaží se kameru přetočit tak, aby viděl před sebe, aby mohl prozkoumat objekt či viděl na cestu, ale to se nedaří. Kolikrát jsem se točil v kruhu, frustrován tím, že tak jednoduchá věc jako otočení se, je zde nadlidský úkon.

Dle komentářů na webu se zdá, že tvůrci zkrátka podcenili ovládání pomocí klávesnice a myši (které je ale oficiálně podporováno) a počítají s tím, že budete hrát na ovladači. Ovladač jsem bohužel neměl možnost vyzkoušet, to ale nic nemění na tom, že minimálně na PC zkrátka většina hráčů využívá hlavně myš a klávesnici. Upozornění před koupí, že s klávesnicí a myší si moc nezahrajete, by bylo férové. Je dost dobře možné, že na konzolích vše poběží naprosto bez problémů. PC verze hry (kterou jsem měl k dispozici) je ale nedodělaná.

Když už jsem u kritiky, samozřejmostí je zde i klasické zasekávání o herní předměty. V tom případě pomůže jen nahrát uloženou pozici. Navíc je otázkou, zda jde hru skutečně dohrát. V závěru, v poslední lokaci, jsem totiž splnil vše, co jsem měl, ale nic se nestalo. Dle mého skromného názoru se nespustil skript, který se spustit měl. Problém je, že hra se ukládá vždy jen do jedné pozice, která se automaticky neustále přepisuje. Nelze tak opakovat například jen poslední úsek hry. Jediným způsobem, jak tuto mou teorii otestovat, by bylo začít od začátku. Což se mi po nějakých 7-8 hodinách hraní prostě nechce. Navíc, když znovuhratelnost je u tohoto titulu poměrně nízká.

Ale abych jen nehanil...

Musím hře přiznat i nějaké ty plusové body. Herní mechaniky jsou opravdu zajímavé a originální. Jste jakýmsi dokumentaristou, který má za úkol zachytit krásu a jedinečnost údolí, ale také zmapovat zdejší zvyky, pamětihodnosti, historii. Nejde tak jen o klasický walking simulator, kde jen chodíte po mapě a sbíráte dokumenty apod. Zde musíte fotit, nahrávat zvuky, kreslit apod. Nejste jen pasivním pozorovatelem dění, naopak se všeho aktivně účastníte. Na cestě potkáte i nějaké ty postavy, se kterými můžete mluvit, pomáhat jim a od kterých se dozvíte více a o zdejším světě.

Samotný příběh je zajímavý a jeho postupné odkrývání vás nutí do dalšího hraní. Proč je vůbec dokumentace všeho tak nutná? Co je vaším cílem? A co se to děje s celou zdejší společností? Dle proroctví přichází jakýsi zlom v dějinách, který značí konec celé současné éry. Co je tímto zlomem? A jaké budou následky?

Celou hrou se též prolíná téma paměti. Je paměť tím, co definuje naši osobnost? Je lepší pamatovat si vše, každý detail, každé trauma, každé příkoří, nebo je občas lepší zapomenout? Jsou některé historické okamžiky tak nesnesitelné, tak otřesné, že by bylo záhodno je vytěsnit? Vymazat je z dějin? Hra je v okamžicích, kdy se zabývá těmito otázkami, správně tížívá a podnětná. Nedává jasné odpovědi, na ty si hráč musí přijít sám.

Zajímavým prvkem je i jízda na kole. Právě díky kolu se můžete rychle přesouvat mezi body na mapě a zároveň se i pokocháte krásnou krajinou. Jízda je zábavná a rychlá. Zároveň se nemusíte bát, že se někde vysekáte či někam spadnete. Při nárazu se kolo prostě jen zastaví, žádná dramata tedy nečekejte.

Samotnou kapitolou je poměrně svěží grafické zpracování. Zdejší prostředí je krásně vykreslené, příroda je dechberoucí a s důrazem na drobné detaily. Horší je to s animací postav. Ty jsou bizarní a postrádají mimiku. V cutscénách postavy mluví, ale na jejich tváři je to takřka neznatelné, což působí rušivě. Celkově ale vizuální stránka hry potěší.

Verdikt: Sečteno a podrženo, máme zde co dočinění se zajímavou a v určitých ohledech i originální indie hrou, která oplývá zajímavým příběhem o roli paměti v našich životech. Zároveň ji ale pohřbívá otřesné zpracování. Proto vám tento titul nemohu s klidným svědomím doporučit, alespoň ne v tomto stavu. Jestli ale vývojáři vše napraví v několika dalších patchích, pak je to jiná. V takovém případě Season všechny milovníky nezávislých her se silným příběhem jistě potěší.