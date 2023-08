Recenze hry Shadow Gambit: The Cursed Crew. Plížení s posádkou nemrtvých pirátů

Romantické představy o životě pirátů naplno ožívají i v dnes recenzované hře. Zábava se paradoxně násobí i po smrti! Však jak zpívá již bard Nick Cave, smrtí nic nekončí! Naopak, smrtí to pravé dobrodružství teprve začíná. Alespoň tedy v Shadow Gambit. Doma to samozřejmě nezkoušejte.

Co baví Široké taktické možnosti

Vyvážené postavy a jejich schopnosti

Odlehčený humor

Vizuální zpracování Co vadí Nudné vedlejší úkoly

Příběh neoslní

Chudší herní náplň jednotlivých map 8 /10 Hodnocení

Stealth strategie pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 000 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

V Shadow Gambit dostanete do rukou dost pestrou nemrtvou posádku jedné naopak dost živé lodi. Hlavní hrdinkou je zde Afia, mladá nadějná pirátka, jejíž kariéru neukončila ani smrt. Ta se hned zpočátku nalodí na podivuhodnou loď jménem Marley, jejíž posádka pátrá po tajuplném pokladu svého bývalého kapitána a s pomocí Afie a dalších členů se pokouší nejen poklad vypátrat, ale porazit i zlotřilou bandu inkvizitorů, kteří samozřejmě chtějí ukryté (nejen) cennosti jen a jen pro sebe.

Shadow Gambit je klasickou stealth strategií typu Commandos, Desperados nebo Shadow Tactics. Však vývojáři stojí právě za posledně jmenovanými hrami. Ze svých předchůdců si berou to dobré a herní mechanismy dále pilují takřka k dokonalosti. Tím hlavním je samozřejmě tichý a pečlivě naplánovaný postup herní mapou.

K tomu využijete až 8 herních postav, každá s unikátním setem schopností a vlastností. Afia například umí útočit na nic netušící vojáky, jež se nachází například o patro výše než vaše postava. Z jednoho místa se teleportuje na druhé a několika údery vyřadí protivníka z provozu. Dále umí stráže na chvíli omámit, čehož můžete využít k přeběhnutí z jednoho úkrytu do druhého.

Váš palubní doktor pak dokáže takřka kdekoli zhmotnit keřík, ve kterém se hrdinové mohou skrýt. Následně pomocí spór odláká soupeře pryč od vás. Dále zde máte například střelkyni suplující odstřelovače. Nechybí ani děvče s kanónem, které odvádí pozornost hlídačů pomocí rachejtlí, ale také dokáže nepozorné nebožáky nacpat do svého příručního kanónu a vystřelit je na další nic netušící vojíny.

Z počátku si musíte vystačit pouze Afií. Další piráty postupně odemykáte v průběhu hry. K oživení dalšího nemrtvého je totiž potřeba černá perla, kterých není nikdy nazbyt. Jakmile jednu získáte, můžete se rozhodnout, jakou další postavu vyrvete ze spárů smrti. Následně s daným hrdinou projdete krátkým a názorným tutoriálem, který vám představí jeho či její unikátní schopnosti.

Před každou novou misí se ocitnete na palubě Marley. Zde můžete s vašimi postavičkami pokecat, splnit nějaký ten vedlejší úkol a tím se dozvědět něco více o osobních příbězích členů posádky. Přesto jsou tyto vedlejší úkoly asi nejslabší částí hry. Na druhou stranu nejsou povinné, a tak je klidně můžete vynechat. Často jde totiž jen o pobíhání po palubě, povídání si s dalšími postavami, kostlivci, kteří se starají o chod lodi, nebo s opičkou, jež je zdejším styčným důstojníkem.

Jakmile si se všemi pokecáte, pustíte se do samotné akce. Na výběr je zde poměrně velké množství ostrůvků, které lze navštívit. V jakém pořadí se na nich vylodíte, je jen a jen na vás. Zároveň na většině ostrovů můžete plnit misí vícero. Potřebujete perly pro oživení posádky? Pak volte jeden typ úkolů. Chcete se pohnout dále v příběhu? Vyberte si zadání jiné.

Do jednotlivých levelů si pak zvolíte většinou tři bojovníky. Vyberete pláž pro vylodění a jde se na to. Postupně si klestíte cestu k dílčím cílům. Zajímavé je, že ostrovy jsou často poměrně rozsáhlé a vy se můžete pohybovat po jejich celé ploše. Zároveň se ale jednotlivé úkoly nachází vždy jen v jedné části ostrova. Je tak jen na vás, zda budete prozkoumávat celý ostrov nebo se budete soustřeďovat jen na oblast s úkoly.

Teď to hlavní, souboje a samotný tichý postup hrou. Hned z kraje musím uznat, že zdejší možnosti, jak jednotlivé situace řešit, jsou opravdu široké. Mnoho nepřátel se dá obejít. Často chodí po stále opakujících se trasách, takže není problém si počkat na správnou chvíli a z jednoho úkrytu přeběhnout do dalšího. Konfrontaci se ale často nevyhnete. Zde na řadu nastoupí speciální schopnosti vašich svěřenců. Stráže lze likvidovat potichu klasickými zbraněmi, jako jsou šavle a dýky. Stačí se připlížit za vyhlédnutou oběť a stiskem klávesy poslat strážného do věčných lovišť.

Ne vždy je to samozřejmě tak snadné. Hlídači často vidí jeden druhého a jakmile se se svým pirátem pokusíte popravit jednoho, druhý spustí poplach. Vy se poté můžete pokusit o boj takzvaně na férovku. Takový přístup ale často končí v slzách. Vašich slzách. Jakmile se totiž seběhne pět nebo šest vojáků, dají vám poměrně rychle za vyučenou.

I proto je nutné preferovat zákeřnější techniky boje. Své oběti vylákáváte do stínů, kde si je pak již pěkně podáte. Nebo je z dálky odstřelíte dělem či kuší. Dost šikovná je i schopnost pozastavení času, kdy si následně v klidu promyslíte postup. V tomto stavu můžete každé postavě zadat jednu akci. Po opětovném spuštění času tak například všichni vaši hrdinové zaútočí na jednoho z inkvizitorů. Sejmout tři mouchy jednou ranou tak není problém. To, jak se k problémům postavíte a s jakými hrdiny, je opravdu jen a jen na vás. Což zvyšuje i potenciální znovuhratelnost. Jasně, některé piráty budete preferovat před ostatními, protože sedí více do vaše herního stylu. Zároveň ale nelze říci, že jsou některé postavy vyloženě zbytečné nebo nepoužitelné.

Autoři si ale na nás připravili i daleko větší výzvy. Někteří soupeři jsou například propojeni jakousi mentální linkou. Jakmile sprovodíte ze světa jen jednoho vojáka, druhý automaticky spustí poplach. Musíte tedy udeřit na oba najednou. Další zlouny pak nelze jen tak jednoduše sejmout pomocí útoku ze zálohy a na jeho skonu se tak musí podílet vícero vašich hrdinů.

Nezanedbatelnou roli zde hraje i samotné prostředí. Na nepřátele můžete skočit z výšky. Jindy spustíte náklad z jeřábu na nic netušící ubožáky a vyřadíte je tak elegantně z boje. Důležitější jsou ale na první pohled obyčejné keříky. V nich se totiž úspěšně schováte před zraky stráží. Zároveň v nich můžete ukrýt i těla umrlců. Tento herní prvek ale ne vždy fungoval, jak měl. Několikrát se mi stalo, že ač jsem byl na první pohled ukryt, stráže mě stejně zmerčili a nemilosrdně popravily.

Naštěstí hru můžete kdykoli uložit, takže frustrace nad ztraceným postupem nehrozí. Na druhou stranu hra ukládání propaguje až příliš okatě. Po několika minutách hraní vás pomocí zvonu upozorní, že již dlouho hrajete bez uložení. Zpočátku je to vítaná upomínka. Jakmile se ale ta stejná animace opakuje již po padesáté, začne to působit otravně.

Co bych hře vytkl, je určitá prázdnota herního prostředí. Na jednotlivých ostrovech plníte pouze a jen hlavní úkoly. Žádné vedlejší vás nečekají. Nenarazíte ani na žádná NPC, na zajímavá místa, neluštíte žádné postranní záhady krom hlavní dějové linky. Ani nemusíte nic moc sbírat. Trocha pestrosti by v tomto ohledu neškodila.

Co potěší, je výtvarná stránka hry. Grafika je správně stylizovaná, přesto detailní. Pohledné jsou i animace postav a některé popravy vašich nepřátel jsou velmi efektně zpracované. Zároveň je hra prošpikována jemným humorem a nebere se příliš vážně. Že by ale byla infantilní, to se naštěstí nemusíte bát. Tvůrci dle všeho našly ten správný balanc mezi zábavou a dobře zpracovanou akcí.

Méně zkušené stratégy nemusí odrazovat ani vysoká obtížnost. Na výběr máte 4 úrovně obtížnosti, navíc před každou misí si ji můžete dále měnit. Takže pokud je hra na vás příliš tuhá, není problém si ji takřka kdykoli zjednodušit.