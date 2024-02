Recenze hry Skull and Bones. Po deseti letech vývoje jsme se dočkali pirátského nedonošence

Skull and Bones je očekávanou hrou, nicméně nemůžu zamaskovat zklamání, které mi její hraní přineslo. Obsah je nedostačující a jen těžko obstojí zkoušku času.

Co baví Námořní bitvy

Míra upravitelnosti lodi

Mnoho kosmetických předmětů

Hezky zpracované počasí Co vadí Úkoly na jedno brdo

Na pevninu se dostanete pouze v rámci malých a neinteraktivních oblasti

Zastaralá grafika

Nutnost grindovat 5 /10 Hodnocení

Online akční adventura pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 525 Kč ● Multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Skull and Bones má za sebou mnoho let vývoje a nespočet odkladů. Těžko bychom také počítali množství uzavřených a otevřených testování. Smutnou zprávou je, že ani to nestačilo. Na toto pirátské dobrodružství jsem se opravdu těšil. Měl jsem možnost si hru vyzkoušet už během beta testu a v tu chvíli jsem byl nadšený. Mohl jsem hrát šest hodin a vytěžil jsem je do maxima. Už v té době jsem si všímal drobných neduhů, ale nemohl jsem dělat závěry, protože jsem neviděl celek. Teď, když jsem měl možnost si zahrát plnou verzi, už tak optimistický nejsem. Na druhou stranu se ale vyplatí podotknout, že se jedná o live service titul a já ho hodnotil během jeho prvních krůčků. To znamená, že se hra může změnit a stejně tak i můj názor, pokud bych se ke Skull and Bones někdy vrátil.

Začátky vaší kariéry obávaného piráta jsou skromné. Ne sice natolik, jak naznačovali vývojáři. V prvním člunu strávíte asi půl hodiny, ale pocitově úvod působí dobře. Nebudu lhát, už během prvních pár minut si všimnete grafických nedokonalostí. Ubisoft zde používá stejný engine jako například u Assassin’s Creed a je to znát. Z dálky vše vypadá pěkně, ale pokud se zaměříte zejména na obličeje, tak se fata morgana rozplyne a jste postaveni před plytké a nedetailní tváře. To samé se váže i na vegetaci, která při bližším prozkoumáním také nevypadala úplně k světu, nehledě na neustálé doskakování textur. Další nepříjemnou zkušeností bylo alespoň pro mě neustálé dlouhé načítání mezi zastávkami na pevnině a při opětovném přesunu na loď. K podrobnostem se dostaneme později.

Každopádně se přesuneme k samotné herní náplni. Po zhruba té první půlhodince spatříte jeden ze dvou hlavních přístavů. Hned jdete za šéfem onoho místa a dostanete svůj první úkol. Zbavíte se malého člunu a konečně máte pirátskou loď. To byla asi ta chvíle, kdy jsem měl z hraní nejlepší pocit. Poté už to šlo jen z kopce. Nejen, že zadavatelé úkolů jsou poněkud necharakterní, konverzace s nimi jsou prázdné a nudné. Většinou jsou i na stejné téma jako zabránění vzpouře nebo nadávání na jednu z frakcí. Dokonce máte během rozhovoru i možnost vybrat si jednu ze dvou odpovědí, které ovšem nemění nic na vykrystalizování konverzace.

Ve stejném duchu se táhne celá hra. Nudné rozhovory, které stejně vždy dopadnou stejně. Někam pluj, potop, vezmi náklad a dovez zpátky. Takto vypadá každý úkol. Dokonce i vedlejší, ty se poté pouze liší v tom, jestli se vydáte někoho pouze potopit nebo přivezete náklad. Celé mi to až nemile připomíná úkolovou strukturu MMORPG, které nejsem zrovna fanouškem. Tím se oklikou dostaneme i k lodi jako takové. Jak totiž úkoly plníte, tím lepší výbavu potřebujete. To mi dává možnost promluvit o systému výroby. Postavit si můžete zatím pouze hrstku lodí, ale tomu předchází nekonečné sbírání materiálů a vydělávání peněz.

Nevadí mi grindovací hry, ale tady mě neustálá nutnost shánět další zdroje úplně zabíjela. Způsob, jakým se suroviny získávají, je přinejlepším neelegantně zvládnutý. Koho by napadlo, že z paluby lodi a pomocí zvláštní rytmické klikačky jde pokácet strom na pevnině. Nejdivnější na tom bylo, že jsem se s lodí nacházel někdy i desítky metrů daleko od dané suroviny. Shánění materiálu prostě nezabaví. Jednodušší pak bylo potápění lodí, dokud vám z nich nepadne, co potřebujete.

K čemu se snažím dostat je, že grindu se tu nevyhnete. Všechno vyžaduje poměrně velké množství času a úsilí. Materiály ani peníze tu nepadají z nebe, jak je tomu v jiných hrách, tady je vše poctivě odpracováno, doslova. Cítil jsem se, jako na směně v práci.

Rád bych také podotkl, že pevnina je sprosté slovo. Skull and Bones na rozdíl například od Sea of Thieves neumožňuje se procházet po všech ostrovech. Nechá vás vstoupit na souš pouze v daných oblastech, a i ty jsou výrazně prostorově omezené. Jedná se hlavně o ostrovy spojené s nějakým obchodníkem nebo hlavní přístav. Chápu, že hlavní zaměření hry je loď, ale nepůsobí to na mě dobře a trochu krade pocit volnosti z již tak dost velké mapy, která se díky této mechanice mění v podstatě na velkou louži. Vstoupit na pevninu vás hra nenechá ani v případě plundrování města nebo osady. Spustí se cutscéna, kdy vidíte svou posádku, jak vyskakuje z lodi jen abyste se pohledem vrátili zpět k plavidlu a zbytek absolvovali tam.

„Nechá vás vstoupit na souš pouze v daných oblastech, a i ty jsou výrazně prostorově omezené.“

Ale dost už bylo negativ, pojďme se zaměřit i na to pozitivní. Skull and Bones podle mě krásně balancuje něco dobrého něčím špatným, a tak se z celého produktu stává velmi průměrný zážitek. Nic není bílé ani černé, celé to působí šedě. Lodní souboje jsou v principu zábavné. Viditelně vychází ze základu, který stanovil Black Flag, ale zvládá je ještě o kus lépe. Míření je dobré a intuitivní, rozhodně je založené na vašich dovednostech. K tomu přispívá i možnost upravit si vaši loď, aby vyhovovala vašemu hernímu stylu.

Na lodi se nachází místa, kam se dají umístit kanony. Na každou pozici můžete dokonce dát i jiný typ. Což znamená, že nalevo může být ekvivalent brokovnice a napravo útočné pušky. Možností je přiměřeně dost a užíval jsem si zkoušet různé kombinace střelných zbraní. Na loď si také instalujete nábytek, který dodává různé bonusy a umožňuje tím větší přizpůsobitelnost.

Kosmetických úprav je nepřeberné množství. Co se ale musí nechat je fakt, že všechny úpravy na pohled vypadají dobře. Každý si chce loď i postavu upravit k obrazu svému a Skull and Bones vám v tom bránit nebude, tedy alespoň co se týče lodi. S tvorbou postavy už je to trochu horší, k dispozici je jen pár předpřipravených obličejů a vlasů, ale opět kosmetické předměty jako oblečení či tetování dávají dostatek prostoru k módním soutěžím.

Příjemným zážitkem byla i samotná plavba, i když ani ta se neobešla bez neduhů. Ovládání je příjemné a dá se během cest krásně odpočinout. Nicméně skutečnost, že použití nejvyšší ze tří dostupných rychlostí spotřebovává staminu, mi rozum nebere. Nevěděl jsem, že lodě mají staminu.

Kromě toho se vaše plavidlo chová přesně, jak chcete, a tak není, co vytknout v rámci plavby jako takové. Dokonce bylo někdy i příjemné se pouze tak plavit a poslouchat námořnické písně, které vám na vyžádání zazpívá posádka. Výborně je ovšem zpracované počasí. Dlouho jsem nezažil tak uvěřitelnou bouři jako právě na mé lodi v Indickém oceánu. Nebýt nudných a stále se opakujících úkolů, hned by se jednalo o značně lepší zážitek.

Poté, co ovšem splníte většinu těchto úkolů, se vám odemkne možnost stát se pašerákem. Tato herní náplň se skládá jak z převážení cenností, tak i z řízení vlastních dopravních sítí. Převáží se hlavně rum a opiáty. Z pirátské hry se tak najednou stává trochu i logistický simulátor. Je to relativně zábavná činnost, na které se dá nahrabat i dost peněz. Na konci se ale stejně nedokážu zbavit pocitu, že po deseti letech vývoje jsme se dočkali polovičatého výrobku, který je přehnaně naceněný a neposkytuje dostatek rozmanitého obsahu. Ale opět bych rád připomenul, že je to live service titul a obsah bude přibývat, doufejme tedy, že kvalitní. Hodnotím současný stav hry, který se může, ale nemusí měnit.