Recenze hry Sonic Origins. Povedené předělávky klasik s několika vadami na kráse

Novým přírůstkům do Sonicovy série se nedaří zrovna nejlépe. Sega se tentokrát vrátila až na samotný začátek modrého ježka a jeho původní dobrodružství znovu vydala v přepracované podobě. Jak se kolekce Origins povedla?

Co baví Zachování hratelnosti originálů

Bonusový obsah

Po dlouhé době návrat Sonica 3

Mission mód

Nové animované filmečky Co vadí Zbytečné tříštění obsahu do DLC

Lehce rozmazaná grafika

Občasné bugy 8 /10 Hodnocení

Sonic patří mezi legendy žánru skákaček. Za poslední generace se mu ale nedaří napodobit úspěch, který slavil na dnes už více než dvě dekády starých konzolích od Segy. Kolekce Origins nám zase jednou připomíná období jeho největší slávy. Sice to není poprvé, co Sega vydává balení obsahující vícero jejich starších her, ale v případě Sonic Origins to nejsou jen původní hry bez jakýchkoliv úprav.

Origins obsahují celkem 5 her, i když ve výběrovém menu najdete jen čtyři položky. Kromě prvních dvou dílů Sonica nechybí ani Sonic CD, Sonic 3 a Sonic & Knuckles. Poslední dvě jmenované jsou v této kolekci spojené dohromady. Všechny hry byly předělané od základu na Retro enginu, který vývojáři používali už při tvorbě Sonic Mania, což je jeden z těch povedenějších moderních dílů. Konečně si i tyhle klasiky můžete zahrát v 16:9 a nemusíte hledět na životy. Pokud ale tíhnete spíše k originálům, tak každá hra má Classic mód, což znamená, že se poměr stran smrskne na 4:3 a vrátí se také původní pravidla. Je trochu škoda, že chybí možnost spojení původních pravidel s větším poměrem stran. Obě verze jsou navíc úplně oddělené, takže nemůžete plynule přepínat. Není jiná možnost než každou začít zase od začátku.

Nenechte se mýlit. I verze Classic je předělávkou na Retro enginu. Úplně původní verze her v této kolekci nenajdete, což je na jednu stranu škoda, protože v Origins je pár úprav a změn, které nejsou zrovna v dobrém směru, ale na druhou stranu jsou předělávky dost věrné na to, abyste poznali, že Sonic má i dnes co nabídnout. Úrovně byly upraveny tak, aby fungovaly bez problému v obou nastaveních poměrů stran.

Pokud se vám zdají hry trochu máznuté, tak není problém na vašem přijímači. Zatímco starší kolekce měly na výběr z několika možností zobrazení, tady si musíte vystačit s tím základním, kdy nejsou pixely úplně ostré. Nepomůže tomu ani zapnutí anti-aliasingu v nastavení. Spíš ještě trochu uškodí a grafika je o něco rozmazanější. I přes to, že jsou tyto verze kompletní předělávky, tak se nezbavily některých původních bugů. Stále třeba můžete v některých částech předběhnout kameru, což pro Sonica znamená rychlou smrt. Origins se alespoň obešlo bez technických problémů originálů. Žádné propady FPS nebo zpomalovaní v některých úsecích.

Hlavním tahákem Origins je bezesporu Sonic 3 a Sonic & Knuckles. Na rozdíl od prvních dvou dílů se tyhle moc často ve starších kolekcích neobjevovaly. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, jsou problémy s právy na soundtrack. V tomhle případě to Sega vyřešila tak, že některé skladby úplně nahradily, což také ubírá dojmu z původních verzí. S hraním jako takovým jsem ale ani u jedné z předělávek neměl problém. Sonicovi to pořád sviští velmi dobře. Světy, kterými společně s Tailsem a Knuckelsem prolétává, zvládají překvapit a občas jsem se jen divil, jaké efekty dokázali vývojáři těchto her ve své době udělat. Sám nejsem velkým hráčem Sonicových her, takže jsem od Origins neměl nijak přehnaná očekávání. Byl jsem ale mile překvapen, jak dobře obstojí v porovnání s dnešními hrami.

Kromě her samotných je součástí Origins ještě další obsah. U každého dílu si můžete vybrat mód Boss Rush a u třetího Sonica nechybí ani samostatné sbírání modrých sfér. V položce Mission si pak můžete projít kontinuálně všechny úrovně za sebou a najdete tady také nejrůznější výzvy, které vás zavedou do známých levelů, ale tentokrát vás v nich čekají jiné úkoly. Někdy musíte dokončit level s určitým množstvím ringů, jindy se zase budete muset do cíle dostat i přes to, že se vám podlaha třese pod nohama.

„Za pár penízků se můžete podívat i na symfonii ke 30. výročí Sonica.“

Za tyto úkoly i průchod klasickými režimy dostáváte penízky pro odemykání obsahu v muzeu. Tam vás čekají různé ilustrace, skladby ze soundtracku nebo filmečky. Mezi nimi se najdou i velmi povedené animačky, které byly vytvořené přímo pro Origins. Za pár penízků se můžete podívat i na symfonii ke 30. výročí Sonica.

Všechen obsah navíc je příjemným bonusem, ale Sega je u Origins trochu chamtivá, a tak jeho část zamknula za placená DLC. Dostupné edice hry při představení způsobily slušný poprask a vůbec se není čemu divit. Bez Premium Fan packu se budete muset obejít bez Hard misí, některých animací v menu a remasterovaných skladeb. Více hudby se pak ještě skrývá v Classic Music packu.

Tohle zkrátka nepůsobí nijak jinak, než že se ze Sonica snaží vydojit co nejvíc, i když to v tomhle případě není vůbec potřeba. Origins jsou povedenou kolekcí, která více než kvůli svým nedostatkům trpí právě kvůli nesmyslným rozhodnutím Segy. Kromě výše zmíněných DLC šaškáren je tady ještě fakt, že z digitálních distribucí byly staženy původní verze her. Je to tedy podobné, jako v případě remasterů starších dílů GTA, kdy při jejich vydání Rockstar stáhl z prodeje originály. Ty se sice vrátily, protože Rockstar potřeboval alespoň trochu zachránit situaci, ale v případě Sonica to tak nevypadá, protože Origins je samo o sobě obstojnou kolekcí.

Pokud jste někdy chtěli poznat, co všichni na Sonicovi vidí, nyní se o jeho kvalitách můžete pohodlně přesvědčit na moderních platformách v upravené formě, která originálům nedělá ostudu. Oproti tomu mu dělá ostudu sama Sega, která zcela zbytečně tříští obsah do placených DLC a ztěžuje cestu, jak se hráči mohou dostat k originálům her z této kolekce. I když to tak nemusí působit, tak klasické i výroční verze her z Origins jsou předělávky v Retro enginu. Ten původní zážitek tady nenajdete, ale tahle kolekce je dost povedená na to, aby zahnala váš hlad po výborných 2D skákačkách.