Recenze hry Sons of the Forest. Mysteriózní přežívání se neobešlo bez chyb, ale stále baví

Sons of the Forest vyšlo po roce v předběžném přístupu ve verzi 1.0. Do hry přibyl nový obsah a vylepšení, ale zůstaly i staré chyby a neduhy.

Co baví Povedené možnosti stavění

Mysteriózní atmosféra

Zábavná kooperace

Enviromentální vyprávění

Postup dějem postavený na systému jeskyní je chytlavý Co vadí Různé bugy a fyzikální anomálie

Špatná optimalizace

Velmi nehrabaný souboj 8 /10 Hodnocení

Hra o přežití pro PC ● Cena: 730 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Oficiální české titulky

Sons of the Forest jsem hrál již při vydání předběžného přístupu. V té době nabízel o poznání méně obsahu a je vidět, že vývojáři postupem roku hru dodělali a nyní se jedná o velmi zábavný a chytlavý survival titul. Přibylo mnoho jeskyní, cutscén, survival mechanismů i pár živočichů, na které narazíte během přežívání mezi kanibaly.

Jedním z lákadel je stavění základen. Možností, co postavit, hra nabízí opravdu mnoho a velmi mě bavilo, že ne vše je dostupné hned od začátku, ale plánky musíte i hledat. Tím se dostáváme k té hlavní části herní doby, což jsou jeskyně. Je tomu stejně jako v původním The Forest, kdy postupné objevování a procházení jeskyní, vám umožní se posunou v ději. Právě tam naleznete potřebné plánky, nové zbraně, vybavení, ale i jídlo a pití.

Upřímně to byla moje nejoblíbenější část celé hry. Bavilo mě se vydat do neznáma a hledat různé poklady, které mi zjednoduší život nebo umožní se dostat tam, kam jsem předtím nemohl. Jeskyně působí záhadně a nepříjemně, každá výprava se může stát osudovou. Nicméně v nich narazíte na množství různých enviromentálních anomálií, které vás donutí přemýšlet, co se tu sakra stalo.

Hra skvěle zvládá vyprávět příběh bez pomoci cutscén a dialogů. Místo toho využívá prostředí a cáry papíru, které naleznete. Samozřejmě to vyvolává i mnoho otázek, které nikdy nebudou zodpovězeny, ale o to více zajímavé to pro mě bylo. Atmosféra je hustá jako cement a nikdy mě neopustil pocit, že mě někdo sleduje, ani při pohybu po táboře. Přiznám se, že nejsem člověk, který by strávil deset hodin stavěním základny a pak se vydal na výpravu. Do jeskyně se chodilo zásadně po noci strávené pod celtou, hladový a žíznivý. Měl jsem poté více pocit, že jsem na tomto ostrově lovená kořist a ne predátor.

Jestli se ptáte, proč jsem si potřeboval takový pocit navodit, tak odpověď vás možná překvapí. Ne dlouho po začátku hry narazíte na golfový vozík, který drasticky proměnil můj herní styl. Nebo bych měl říct spíše náš, protože celou hru jsem prošel v kooperaci. Golfový vozík se jeví jako neškodná věc, ale pro zdejší domorodce a různé mutanty to byla jejich největší nemesis.

I když nemáte zbraň ani brnění, vozíkem přejedete úplně všechno. Zdecimovali jsme celou vesnici z předních sedadel elektrického stroje a nehrozilo nám nejmenší nebezpečí. Kolega dokázal díky defenzivnímu stylu jízdy zdolat i ty největší překážky, jako například naprosto strmou část skály, která se dala vyjet stejně, jako kdybychom jeli na koni ve Skyrimu. Jediná škoda byla, že do jeskyně se vozík nevešel.

Je tedy za potřebí bojovat vším, co máte po ruce. Využít se dá vše. Klacek, kámen, sekyra, pistole nebo i kuše. Zbraní nabízí hra bezpočet, o to větší škoda, že souboj je strašně neohrabaný. Jakémukoli sekání nebo mlácení předcházela divná prodleva a občas se tedy stalo, že jsem zasáhl spíše zeď než nepřítele. Střelné zbraně se v rámci animací chovají poněkud zvláštně, jako kdybych střílel z plastové hračky.

„Co mi chybělo, už zvládli tvůrci doplnit a v této verzi jsem se na příběhu vezl a snažil jsem se zjistit, co nejvíce.“

Ale ani tento neduh nijak nezkazil zábavu z hraní. Musím říct, že jsem byl poněkud skeptický, jestli hra ušla dostatečně dlouhou cestu od předběžného přístupu a dokáže mě napodruhé zabavit. Zvládla to skvěle. Přibylo pár jeskyní, což je ta nejzábavnější část hraní, ale i nadzemní osady a různé ruiny, které skrývaly nemálo zásob. Survival prvků mnoho nepřibylo, popravdě jsem si všiml jenom jednoho. Nyní pokud vypijete zkaženou vodu nebo sníte zkažené jídlo, zmizí vám část zdraví kvůli otravě.

Osobně mi to ovšem nevadilo. Jako survival prvky dostatečně stačí hlad, žízeň a únava, které dokázaly v určitých situacích znepříjemnit přežívání. Možnosti stavění, které jsou velmi bohaté, pak umožňují vytvořit domov, pevnost nebo celou osadu. Všechno krásně hraje dohromady a atmosféra mysteriózního ostrova se pojí s potřebou přežit a zjistit více.

Pamatuji si, že na příběh jsem poprvé nadával. Nedával mi smysl a chyběl kontext. Co mi chybělo, už zvládli tvůrci doplnit a v této verzi jsem se na příběhu vezl a snažil jsem se zjistit, co nejvíce. Něco, čeho se hra ovšem nezbavila, je špatná optimalizace a různé bugy. Technický stav není úplně nejlepší. I když má krásnou grafiku, tak nízký počet snímkové frekvence a zasekávání v kamenech, kmenech a tak dále, jednoduše nepůsobí dobře. Ještě k tomu, když před vámi vyletí mýval do vzduchu z nespecifikovaného důvodu.