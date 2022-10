Recenze hry Soulstice. Záchrana světa s dvojicí sester se proměnila v solidní chaos

Svět se blíží ke svému konci, ale naděje na záchranu ještě existuje. Vydáme se zacelit trhlinu v prostoru. Mají nadřízení tak velkou důvěru v naše schopnosti nebo nás poslali na smrt?

Co baví Zajímavý příběh

Pár dobrých nápadů v soubojích

Čeština Co vadí Problémová kamera

Průměrná grafika

Technické problémy

Některé pasáže působí jako výplň 5 /10 Hodnocení

Cyklus světa Soulstice se neustále opakuje. Nejednou měl blízko k úplnému zničení, ale trojice mocných strážců a stoupenci jejich řádu vždy našli cestu, jak tomu zabránit. Sestry Brian a Lute jsou zrovna v té části cyklu, kdy se zase všechno hroutí. V jednom z měst království se objevila velká trhlina, ze které se valí přízraky a nelítostně trhají na kusy vše, co jim přijde pod ruku. Tyto nebojácné sestry jsou jedny z mála, které se jim mohou postavit. I když jsou dvě, tak dohromady ve skutečnosti tvoří jednu bytost. Takové chiméry má na starosti Řád, ke kterému patří od své proměny.

Briar si zachovalo své fyzické tělo, ale Lute existuje už jen ve své duchovní podobě. Díky tomuto spojení se mohou postavit bestiím pocházejícím z jiného světa. Rychle jim ale dojde, že tohle není jen tak obyčejná mise a postupně odhalují pravdu nejen o pravých záměrech řádu, ale také o svém vlastním původu. I když příběh v akční řežbě jako Soulstice není to hlavní, tak si ho naplno užijete i bez znalosti angličtiny. Hra má totiž české titulky na všech platformách.

Abyste měli představu, co je Soulstice vlastně zač, tak by se dalo nazvat jako pokus o napodobení Devil May Cry. To platí pro hratelnost. Styl má úplně odlišný. V akci každopádně velmi rychle uvidíte nejednu podobnost. Briar se postupem hrou učí nové útoky se svými zbraněmi, kterých není příliš mnoho, ale kvůli nutnost často přehazovat, co zrovna máte v ruce, to ani není na škodu. Popisek každé zbraně vám hned řekne, proti jakému typu nepřátel je silná, takže nemusíte nijak dlouze zkoumat, v jaké situaci ji použít.

S Lute je to o něco zajímavější. Její schopnosti mají hned několik funkcí. Tím hlavním je odrážení nepřátelských útoků. Stačí stisknout tlačítko ve správnou chvíli a Lute vykryje ránu mečem či letící šíp. To ale jen v případě, že je na to dostatečně silná. Problém je ale v tom, že v bitevní vřavě jen těžko poznáte, kterou z akcí Lute vykoná. Zmrazení, vykrytí i zrušení útoku funguje skrz stejné tlačítko. Co z toho zrovna Lute použije, nezáleží jen na druhu nepřítele, ale i typu jeho útoku. Vedlo to pak jen ke zmatkům, když jsem si myslel, že jsem útok vykryt, ale nepřítel byl jen zmražený v čase a zbraní po mně švihnul o vteřinu později. Briar má naštěstí ve svém arzenálu schopností i rychlé úskoky, které v takových situacích přišly vhod.

Postupně se toho Lute učí stále víc a možnosti rozvoje má znatelně širší než Briar. Kromě obrany má ještě jednu zásadní schopnost. Lute kolem sebe může vyvolat dvě aury. Bez červené aury nezraníte nepřátele pokryté rudými krystaly. Bez modré zase budou duchové jen nehmotnou silou, kterou vaše zbraň jen proletí. Trvalo to nějakou chvíli, než jsem dostal útok, obranu a přepínání aury do ruky. V pozdějších bitkách je potřeba neustále měnit jednu za druhou, a navíc musíte dávat pozor na to, aby to Lute nepřehnala. Auru totiž může udržovat po omezenou dobu. Jakmile ji přesáhne, tak na chvíli zmizí a jedinou obranou Briar zůstávají její úskoky. Boje díky tomu působí dynamicky a nepřítele nevyřídíte neustálým mačkáním jednoho tlačítka. Na druhou stranu je to ale s tím vším docela chaos, na který je potřeba si zvyknout.

Jelikož jsou chiméry do jisté míry tvořeny z chaosu, tak sestry mohou využít chaos unikající z trhliny ve svůj prospěch a proměnit se. Ve své temné formě, sice nevydrží dlouho, ale během chvilky zvládnou napáchat pořádnou paseku.

Dojem z boje docela kazí kamera. Ta celkově dělá ve hře problémy. Když zrovna nejste v akci, tak vás po městě doprovázejí statické kamery. Možná to na některé hráče zapůsobí dobře, ale za mě už je tenhle typ kamer za zenitem. Ani v akci, kde se kamera přesune za záda Briar, to ale není bez problému. Je to případ hlavně stísněných prostor. Nepřátel je kolem vás až na výjimky větší množství, takže v tomhle případě mi moc nepomáhala možnost zaměřit se na cíl, když jsem každou chvíli mydlil svým mečem jiný pár přízraků.

I přes všechny neduhy se mi Soustice dostalo docela rychle do ruky, ale za celou dobu hraní nepřišlo jediné větší překvapení. Ani prostředí, ve kterém se celý příběh odehrává, není zrovna atraktivní. Po necelých 20 hodinách strávených v jednom městě, jehož lokace se vzhledem liší minimálně, jsem se docela těšil, až konečně dojdu do poslední kapitoly. U některých částí mi přišlo, že je vývojáři do hry přidali jen jako výplň, aby herní dobu o něco natáhli, ale to mi přijde naprosto zbytečné. Raději bych si zahrál příběh koncentrovaný v 10 hodinách bez hluchých míst, než aby to celé bylo bezdůvodně roztažené na dvojnásobek.

Možná, že kdyby Soulstice bylo lépe zpracované grafiky, prostředí by mě zaujalo víc. Svojí kvalitou ale jakž takž dosahuje maximálně dnešního průměru. Podle toho jsem očekával, že alespoň nebudou problémy s kolísáním počtu snímků za vteřinu. Bohužel jsem ale očekával špatně. I když jsem si v nastavení zvolil preferenci výkonu, tak v hektických situacích s větším množstvím nepřátel se hra občas zakousla. V jednom momentě dokonce i rovnou spadla. Následně jsem zjistil, že jsem v jedné z příběhových scén moc rychle přeskakoval dialogy, a to bylo na Soulstice moc. Předpokládám, že tohle je jedna z věcí, která bude opravena s novým patchem.

Hned v úvodních kapitolách jsem narazil na ještě bizarnější problém. Hra mě nechtěla pustit do dál s tím, že mám počkat na dokončení instalace, i když byla hra plně nainstalovaná. Jde specificky o problém s českou verzí Soulstice na PlayStationu 5. Pokud se s ním potýkáte, musíte svoji konzoli přepnout do angličtiny, stáhnout hru a pak můžete jazyk přepnout zpět.

I bez těchto problémů by Soustice nebylo žádným zázrakem. Souboje se do jisté míry vydařily a příběh není vůbec špatný. Kromě toho mě ale ničím jiným nedokázalo zaujmout. Ze Soulstice zkrátka sálá průměrnost na každém kroku.