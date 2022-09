Recenze hry Splatoon 3. Cákání od Nintenda zvolilo pozvolnou evoluci

Nintendo se po 5 letech vrací s akcí plnou barev. Jak si vede pokračování jedné z jejich nejúspěšnějších značek posledních let?

Co baví Zábavná hratelnost

Nové mapy

Kampaň je zase o kousek lepší

Hromada obsahu Co vadí Žádná velká novinka

Kampaň nevyužila svůj potenciál 8 /10 Hodnocení

Nestává se často, že by Nintendo přišlo s další velkou značkou. Splatoon je jeden z jejich posledních pokusů, se kterým se podařilo prorazit do celého světa. Není se tedy čemu divit, že třetí díl láme prodejní rekordy. Žádná revoluce se ale nekoná. Splatoon 3 vsadil na pozvolnou evoluci, která vylepšuje už tak výbornou hratelnost. A to není úplně na škodu.

Postříkej, co můžeš!

Ať si říká, kdo chce, co chce, u Splatoonu jsou tím hlavním mutliplayerové bitvy. Základní mód, ve kterém dvojice týmů o čtyřech hráčích soupeří o to, komu se v časovém limitu podaří nabarvit svým inkoustem větší část mapy, stále hraje prim. Největší změnou jsou v tomto ohledu nové mapy. Jelikož je Splatoon 3 zasazený do pustiny, tak tomu odpovídá i prostředí, ve kterém se bitvy odehrávají. Mapy nepůsobí jednotvárně a jen tak neomrzí. Tomu pomáhá i systém rotování, kdy se každé dvě hodiny prohodí dvojice aktivních map.

Stejně to platí i pro Anarchy mód, kde začíná ta pravá zábava. Pokud se vám bude dařit, můžete se vyšplhat až mezi nejvyšší ranky. Výhry ale nespočívají v tom, kolik jste toho nabarvili. Spolu s mapami rotuje i čtveřice herních módů. Od klasiky jako držení kontroly nad bodem uprostřed mapy se dostaneme až k házení mušlí do nepřátelského koše.

V lobby najdete dvě varianty tohoto módu. V první z nich odehrajete zápas a hned se vám přičtou nebo odečtou body z ranku. Mnohem efektivnější je ale Series. Pro vstup musíte investovat pár bodů z ranku. Po pěti výhrách nebo třech prohrách série končí. Získané body jsou mnohonásobně lepší než z jednotlivých zápasů, i když se vám zrovna úplně nezadaří.

Salmon Run je dalším velkým mutiplayerovým módem. Jednoduše se dá popsat jako splatooní varianta hordy. Z vody na tým o čtyřech hráčích vylézají potvory, které je potřeba zlikvidovat, jak nejrychleji zvládnete. Více než na přežití všech vln ale záleží na sbírání nabitých vajíček, které padají z bossů. Těch je několik druhů a nejsou tak jednodušší k poražení jako běžné potvory. Pokud nesplníte svoji vaječnou kvótu, tak je úplně jedno, jak se vám dařilo. Váš šéf z toho nebude mít radost tak jako tak.

Barvení ve stylu

Ze všech aktivit získáváte nejrůznější odměny. Nejdůležitější jsou samotné zbraně, pro které potřebujete svoji oliheň či chobotnici nejprve vylevelovat. V arzenálu se najde pár nových kousků, ale vrací se i staré známé vybavení. Každá zbraň má k sobě přiřazený různé druhy granátů a speciální schopnost. Hratelnost ovlivňuje také vaše oblečení. Nejde tedy jen o styl. Trika, boty i čepice dávají menší bonusy. Pokud s nimi budete hrát dostatečně dlouho, dostanete ještě pár bonusů navíc. Oblečení je spousta druhů a různých barev, což můžete vidět nejen během zápasů, ale také na náměstí.

Díky tomu, že všude kolem postávají avataři ostatních hráčů, nepůsobí město prázdně. Každý se navíc může prezentovat i svojí kresbou a je až s podivem, co jsou někteří hráči schopni vytvořit. Kreativita hráčů se promítá i do samotného města. Na stěnách můžete vidět kresby fanoušků a každou chvíli se objevují nové. Sice se můžete mezi obchody a lobby rychle přesouvat, ale občas není od věci se projít ulicemi městečka. Navíc se tak můžete dostat ke karetní minihře Table Turf. Pointa i v tomhle případě spočívá v tom, že kdo pokryje svým inkoustem větší množství herní plochy, vyhrává. K balíčkům karet se dostanete stejně jako k ostatním věcem. Stačí zkrátka jen hrát.

Kampaň s potenciálem

Nintendo se Splatoonem myslelo i na vlky samotáře. Kampaň pro jednoho hráče je zase o něco větší než v předchozích dílech a čeká na vás 70 misí, které vás provedou vším potřebným, abyste byli připraveni na každou situaci v bitevní vřavě. Funguje dobře nejen jako tutoriál, ale zahrnuje i celou řadu výzev, které otestují vaše schopnosti. Díky tomu snadno dostanete do ruky různé druhy zbraní a systém míření, který je i tentokrát založený na gyroskopu. Kdykoliv si ale můžete pohybové ovládání vypnout a hrát klasicky jako ostatní akce z pohledu třetí osoby.

Hlavní část kampaně se odehrává na promrzlých pláních Alterny. Tam se vydáte i se svým společníkem jménem SmallFry, který vypadá jako kdybyste spojili rybičku se slepicí. Jeho vzhled si upravíte stejně jako podobu vaší postavy hned na začátku hry. Možností sice není nijak závratné množství. Splatoon spoléhá na to, že se od ostatních odlišíte stylovým oblečením, o kterém už byla řeč.

Oproti kampaním z předchozích dílů je tahle zase ještě o něco větší a bohatší na množství obsahu. Vyšetřujete záhadné zmizení ryby, která městečku SplatVille dodává energii. Během toho se vám ztratí i jeden ze spojenců, a tak musíte vyrazit bojovat proti záhadnému fialovému chmýří, které pokrylo většinu Alterny. Nintendo do toho všeho zakomponovalo i trochu RPG. Skrz malý strom schopností si odemykáte vylepšení týkající se výbavy i schopností vašeho malého společníka. Během hraní máte také hodně volnosti. Alterna je rozdělená na 6 ostrovů a je na vás, na který zamíříte a ani pořadí misí vám nikdo neurčuje.

I když je kampaň zase o kousek lepší, tak si myslím, že stále nevyužívá svůj plný potenciál. Stejně jako v předchozích dílech působí hlavně jako tutoriál. Dokázal bych si představit, že by to s případným pokračováním vzali ještě vážněji, připravili pořádný příběh a souboje s bossy by si také zasloužili trochu osvěžení. Příběh je i v této formě zábavný a jeho odlehčené pojetí Splatoonu sedí, ale mohl by se rozebírat víc než na začátku a na konci kampaně.

Splatoon 3 nabízí zábavnou akci, kterou znáte z předchozích dílů. Hratelnost je vybroušená k dokonalosti. Vše je jednoduché na pochopení, ovládání intuitivní a obsahu je tolik, že i po desítkách hraní nebudete mít kompletní kolekci. Moc novinek oproti zbytku série ale nečekejte. Třetí díl zvolil pozvolnou evoluci, která mu nijak neškodí. Naopak hraní zpříjemňuje. Stále je tady ale prostor, kam by se Splatoon mohl posunout. To platí hlavně pro kampaň, která stále působí jako obsáhlejší tutoriál.