Recenze hry SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake. Zábavný chaos pro fanoušky houby v kalhotách

Hrdina animovaného seriálu (ale i filmů a her) se vrací na naše monitory a obrazovky, aby opět rozvířil poklidné dny v podmořském městečku Bikini Bottom. Máte být u toho?

Co baví Třeskutý humor

Postavičky známé ze seriálu

Přístupné i pro nejmenší

Neustále se něco děje Co vadí Občas repetitivní

Často dětinské

Nepřináší nic nového 7 /10 Hodnocení

Skákačka pro PC, PS4, XO a NS ● Cena: 900 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

SpongeBob se svým věrným druhem Patrickem tentokráte prožijí dobrodružství takřka intergalaktické. U místní kartářky si totiž pořídí kouzelný bublifuk, který by měl každému splnit jeho nejtajnější přání. Jak už to tak bývá, vše nedopadne tak, jak si naši hrdinové představovali. Přání se vymknou kontrole a rozbijí zdejší časoprostorové kontinuum. Nejen, že do paralelních vesmírů se přenesou další postavy z Bikini Bottom, ale zmizí i oblíbený fast food Krusty Krab. Na bedrech našich hrdinů bude zase jednou vše uvést do pořádku.

Ano, příběh je správně bizarní a bláznivý, jak je u této značky zvykem. Jak se ale titul hraje? Jedním slovem jednoduše. Herní mechanismy nejsou nikterak komplikované a poměrně rychle vám přejdou do krve.

Hra je klasickou hopsačkou typu Croc nebo Crash Bandicoot. Ovládáte SpongeBoba, skáčete přes překážky, bojujete s nepřáteli, vyhýbáte se valícím se kamenům. Klasika, nic nového pod sluncem. Zpestřením jsou různé speciální pohyby či útoky. Bublifukem můžete soupeře na chvíli vyřadit z akce tím, že ho uvězníte do bubliny. Zajímavým prvkem je i plachtění pomocí krabice od pizzy či karate kop, který nejen že zneškodní dotěrné zloduchy, ale též vám pomůže dostat se skrze zavřené dveře.

Co potěší, je variabilita prostředí. Nepohybujeme se pouze po městečku Bikini Bottom. To slouží spíše jen jakožto základna pro vaše výlety do paralelních dimenzí. Portálem se odtud přenášíte do jednotlivých levelů, kdy v každém z nich máte za úkol zachránit některé z vašich přátel a známých. Samotné levely jsou dost různorodé. Naleznete zde parodie na westerny či hollywoodské karate bijáky, prostředí připomínající Piráty z Karibiku atd.

Náplň už je ale trochu jednotvárnější. Často jde o to projít z bodu A do bodu B, u toho splnit nějaký ten menší úkol, a hlavně je nutné posbírat co největší množství jakýchsi růžových bublin, které se povalují všude kolem. Právě tyto bubliny jsou zdejší herní měnou, za kterou si kupujete nejen další postup hrou, ale i kostýmy pro vašeho hrdinu.

„Vyvěšujete na pirátské koráby vlajky z ponožek, zachraňujete sardinky z klecí, vytváříte jakýsi mošt z kaktusů...“

Pozitivní je, že vše poměrně pěkně odsýpá. Člověk nemá moc šancí se ztratit, někde zaseknout, či se dokonce nudit. Pokud se tak náhodou stane, je zde ještě šipka, která ukazuje správný směr. Případně vám vypomůže Patrick nějakou tou radou. Tvůrci se snažili i o pestrost a bláznivost jednotlivých úkolů. Vyvěšujete na pirátské koráby vlajky z ponožek, zachraňujete sardinky z klecí, vytváříte jakýsi mošt z kaktusů či dbáte pokynů režiséra, jenž celé dění vnímá jakožto natáčení filmu. Nechybí ani různé mezihry jako závody či časové limity pro splnění daného úkolu. Přesto jde většinou stále o ono skákání a bojování, což se může po nějaké době zajíst.

Aby toho nebylo málo, hra nabízí i úkoly vedlejší, ty ale nejsou moc zajímavé. Často jde jen o sbírání předmětů pro tu či onu herní postavu.

Samotné souboje jsou poměrně akční a často i frenetické. Druhů nepřátel je také značné množství a na každého platí trochu jiná strategie. Přesto hráče čeká postupně trocha toho stereotypu. Jakmile totiž přijdete na to, jaké jsou slabiny toho kterého zlořáda, budete opakovat stále stejné útoky dokola, dokud soupeř nepadne.

Nedílnou součástí světa SpongeBoba je i specifický humor. Ten nesmí chybět ani zde. Na absurdní hlášky i dost bláznivé nápady zde narazíte takřka na každém kroku. Přesto jde o humor mnohdy jednoduchý a dětinský, což nemusí sednout každému. Na druhou stranu pokud máte původní seriál rádi, budete spokojeni i s hrou. Výtku bych měl k tomu, že některé hlášky se dost často opakují a postupně tak začnou lézt na nervy. Ale dá se to přežít.

Dle výše řečeného je otázkou, pro koho je hra vlastně určena. Pro hardcore hráče určitě ne. Na to je přeci jen příliš jednoduchá a infantilní. Vaše drobotina se u ní ale jistě vyřádí do syta. To samé platí i pro odrostlejší fandy SpongeBoba či příznivce oddychových skákaček, u kterých můžete po těžké řeholy v práci v klidu vypnout mozek. Pro děti ale může být problémem fakt, že hra není lokalizovaná do češtiny.

Grafická stránka je uspokojující. Prostředí je dost barevné, neustále se něco děje, efektů je zde také přehršel. Nic víc asi od podobných titulů očekávat nelze. To samé platí pro hudební doprovod. Ten je spíše vlezlý, než příjemný. Ale po čase ho přestanete vnímat, což je svým způsobem vlastně poklona.