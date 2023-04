Recenze hry Star Wars Jedi: Survivor. Strhující příběh z předaleké galaxie

Druhý díl z vesmíru Star Wars od studia Respawn přináší vylepšené mechaniky z prvního dílu a nešetří ani novinkami. Jedinou vráskou na čele bylo občasné padání hry a propady FPS.

Co baví Výborný souboj

Strhující příběh a postavy

Zábavné pohybové i nepohybové hádanky

Otevřenost světa Co vadí Občasné padání hry a propady FPS 9 /10 Hodnocení

Akční adventura pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 2 100 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

Jakožto velký fanoušek vesmíru Star Wars jsem se neskutečně těšil na pokračování příběhu studia Respawn. Jejich první díl byl jednou z nejlepších Star Wars her, kterou jsem kdy hrál. Výborně rozvíjela příběh celé galaxie jiným, neprobádaným směrem. Přinesla skvělé postavy, které si hráči zamilovali a v neposlední řadě představila výborný soubojový systém, který hráče pohltí a dává jim motivaci postupovat hrou dál a dál. Vše jmenované přináší i Star Wars Jedi: Survivor a rozvíjí tak již skvělé základy minulé hry, doplněné o nové a svěží mechaniky.

Každý chtěl být někdy Jedi. Mít světelný meč, hýbat věcmi pomocí Síly a udržovat mír v galaxii. Vývojáři si dali velkou práci, aby soubojový systém nabízel ještě více možností volby herního stylu, než tomu bylo v předchozím díle. S nadšením musím říct, že se jim to povedlo na výbornou. Přibývá nám hned několik nových tzv. „postojů“, tedy stylů, jak svůj světelný meč držíte. Zda máte jeden, dva a tak dále.

Postoje přináší určité benefity, ale zároveň má každý i svoje negativa. Dává to dostatečný prostor hráči si uvědomit, zda chce být spíše defenzivnější a útoky odrážet, či zběsile máchat mečem a všechny sejmout během pár sekund. Stejně jako v minulém díle nemáte všechny postoje k dispozici hned od začátku. Celkem jich je k dispozici pět a odemykáte si je postupně tím, že postupujete v hlavním příběhu.

Osobně jsem velmi nerozhodný, a tak jsem si nějakou tu hodinu lámal hlavu nad tím, jaký postoj chci opravdu hrát a věnovat mu dovednostní body, abych si otevřel nové útoky. Po dlouhém hloubání jsem zvolil obyčejný jednoruční meč a souboj začal být zábavný, plný experimentů a zkoušení nových věcí. Jednoduše řečeno, boje jsou plynulé, intuitivní a zábavné, na druhou stranu ale nejsou přehnaně jednoduché.

Jakožto Jedi máte možnost během boje používat i Sílu. V tomto ohledu jsem lehce zklamaný, protože mi přijde, že Sílu v této hře vývojáři pojali spíše jako prostředek k řešení hádanek a pohybu nežli k boji. Co se týče druhů nepřátel, tak narazíte na mnoho odlišných Stormtrooperů, bojových droidů, či nepřátelské fauny. Každý střet s novým druhem nepřátel je zkouškou, protože nevíte, jaké eso má v rukávu.

Do hry se dostalo i mnoho kosmetických prvků, a tedy celý váš světelný meč, robot BD-1 a dokonce i Cal, jsou plně upravitelní. Můžete si změnit vlasy, vousy, každý kousek oblečení zvlášť. Využil jsem toho naplno a z Cala, sběrače šrotu, jsem udělal Cala, který nosí Jediskou róbu, plnovous a culíček. BD-1 se mění převážně pouze v části očí, ale světelný meč, tam můžete změnit naprosto vše. Na rozdíl od minulého dílu máte k dispozici hned od začátku všechny možné barvy meče, samozřejmě až na červenou. Jediné, co mi scházelo oproti předchozímu dílu byla upravitelnost Mantis.

Po kosmetické odbočce bych se rád vrátil zpátky k hratelnosti. Velkou část hry tvoří pohyb. Jak tomu bylo v předešlém díle, různé možnosti pohybu si odemykáte postupem v příběhu. Musím říct, že vývojáři vědí, co dělají a funguje to skvěle. Planety jsou krásné a možnosti, jak překonat určitou část, jsou většinou lineární a je jen jedna cesta, kterou se vydat, ale na druhou stranu je to vyřešeno tak, že mi to ani nevadilo.

Běhání po zdi, dvojitý skok a nově i grapling hook, to vše máte k dispozici. Neříkám, že občas jsem se nezasekl a nepřemýšlel půl hodiny, jak se mám dostat dál, ale tvoří to tak velkou část celé hry, že jsem si užíval každou minutu zběsilého parkouru, která mi byla nabídnuta. Nově tvoří i BD-1 neodmyslitelnou součást těchto pohybových hádanek. Díky němu máte možnost si spustit plošinu z výšky, či nechat jednu vysunout. Jak už jsem říkal, funguje to skvěle a nemám k tomu sebemenších výhrad.

Hádanky logické, jako například přesouvání určitých předmětů tak, aby vám otevřeli cestu dál, jsou také výborné. Vyžadují velkou dávku soustředění a přemýšlení, někdy dokonce i představivosti. Jak jsem psal výše, mrzí mě pouze to, že Síla je využívaná spíše k plnění těchto hádanek nežli k samotnému boji.

„Způsob vyprávění, postavy a děj jako celek na mě zanechaly neskutečný dojem.“

Příběh je z mého pohledu to nejlepší, co hra nabízí. Samozřejmě je vynikající i ve všech ostatních ohledech, ale způsob vyprávění, postavy a děj jako celek na mě zanechaly neskutečný dojem. Hra se odehrává 5 let po událostech prvního dílu. Nechci prozradit mnoho, ale věřte mi, že nejraději bych celý příběh převyprávěl a debatoval nad ním po nocích.

Každá věta má nějaký význam, každý čin přináší následky. Je to jedna velká emocionální horská dráha a naprosto vás vtáhne. Dočkali jsme se nových záporáků, přátel a také velkého množství vedlejších postav. Každá má co nabídnout a nějakým způsobem na vás udělá dojem. Scénárista i režisér si rozhodně zaslouží Oscara. Dále už to radši nebudu rozebírat a nechám každého z vás, aby si tím prošel sám.

Jediná výtka, kterou ke hře mám je občasné padání a propady FPS při pohybu velkými otevřenými oblastmi. Nejedná se o nic drastického, ale nejednou mi to zavařilo, když jsem se snažil s minimálním počtem FPS překonat nějakou překážku, kdy bylo potřeba rychlé reakce. Je to jen malá chybička na jinak výborné hře.