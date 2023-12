Recenze hry SteamWorld Build. Steampunková strategie říznutá westernem

Svět SteamWorldu je poměrně pestrý. Měli jsme zde již několik titulů různých žánrů, od skákaček přes RPG. Nyní na řadu přišla budovatelská strategie spojená s těžením v dolech ve stylu starého dobrého Dungeon Keepera.

Co baví Velké množství staveb

Systém milestonů motivuje k hraní

Spojení dvou žánrů

Příjemné vizuální zpracování Co vadí Málo originálních prvků

Občas repetitivní

Jen těžko něco pokazíte 7 /10 Hodnocení

Strategie pro PC, NS, PS5, XO, PS4 a XSX ● Cena: 700 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Nestává se často, aby budovatelské strategie měly nějaký ucelenější příběh. SteamWorld Build ho ale má. Vaše populace robůtků totiž bojuje o přežití. Planeta, na které se nachází, se dle všeho pomalu ale jistě rozpadá a brzy se stane neobyvatelnou. Vy se tak musíte pustit do nebezpečím protkaného podzemí, nalézt ztracené části kosmické lodi a z tohoto světa uniknout do vesmíru.

Ano, příběh zde hraje druhé housle a je poměrně jednoduchý až banální, přesto baví a to hlavně díky zajímavým a vtipným postavičkám a též díky westernové stylizaci celého světa. Celkově jsou styl a výtvarné zpracování celé hry hodně chytlavé. Však koho by napadlo smíchat western, roboty a steampunk dohromady? Mix je to svěží a zábavný, i když místy trochu dětinský.

Celá hra je pak rozdělena na dvě části. Budovatelskou, kdy stavíte své vysněné robotí městečko, a část v podzemí, kde těžíte suroviny, hledáte ztracené pozůstatky kosmické lodi, ale také bojujete proti hrozivým příšerám, jež se v temnotě skrývají. V obou částech strávíte přibližně stejné množství času a platí i to, že mezi povrchem a podzemím lze kdykoli libovolně přepínat.

Budování je samo o sobě jednoduché. Zpočátku házíte na plac jeden domek za druhým a propojujete je cestičkou. Jenže postupně se vše komplikuje a možnosti se násobí. Ke zdárnému rozšiřování vaší kolonie jsou zapotřebí suroviny a všemožné nástroje. Na začátku jde hlavně o dřevo, ze kterého vyrábíte prkna. Nezbytná je také voda, uhlí, ale i kov, písek nebo olej. Jenže ke konci musíte obstarávat doslova desítky položek. Jak je to možné?

Vaši obyvatelé se totiž dělí do několika sociálních tříd. Nejdříve se staráte pouze o klasické dělníky. Ti moc nároční nejsou, stačí jim uspokojit jen základní potřeby. U jejich domečků tak stačí vystavět sámošku, výrobnu náhradních dílů, opravnu a kaktusovou farmu, která produkuje vodu. Kasta inženýrů je už náročnější. Ke své spokojenosti vyžaduje hospodu, myčku nebo třeba palírnu. Místní aristokracie je opět vyšší level. Ukojit jejich potřeby je už pořádná fuška. Požadují módní restaurace, luxusní zboží apod. Poslední důležitou společenskou třídou jsou vědci. Jejich zvědavost je potřeba uspokojit stavbou urychlovačů částic, ale též uměním či univerzitou. S každou další tužbou vašich svěřenců se rozšiřuje i paleta zdrojů, surovin a nástrojů, které je potřeba vytěžit či vyrobit.

Něco lze obstarat na povrchu, jiné položky, jako je třeba zlato, kov, plyn a ropa, se však nachází v podzemí. Do něj se dostanete poměrně záhy. Hra se v tu chvíli přepne do režimu, jež ze všeho nejvíce připomene již zmíněného Dungeon Keepera. Zde kutáte zeminu a rozšiřujete plochu, na které stavíte zázemí pro horníky. Čím více políček zastavíte, tím více dělníků máte k dispozici. Krom těžení surovin zde také hledáte části kosmického plavidla.

I v podzemí se dělníci dělí do několika tříd. Krom klasických kopáčů jsou zde i prospektoři, kteří se starají o naleziště kovů a jiných surovin. Dále pak mechanici, jež obhospodařují zdejší stavby, ale jsou tu i bojovníci, kteří zajišťují vaši bezpečnost. V dolech se to totiž jen hemží nepřátelskými formami života. Ani tady jednotlivé robůtky přímo neovládáte. Jen jim zadáváte úkoly. V případě napadení nepřítelem se pak vojáci automaticky stáhnou na místo přepadu.

V příběhu se posouváte pomocí tzv. milestonů. Tedy jakýchsi mezníků, které jsou nejčastěji spojeny s vaší populací. K postupu na další level musíte mít například 50 inženýrů, 100 aristokratů nebo třeba 80 vědců. Postupem na další milestone se zpřístupní nové stavby a nové možnosti jak ve hře postoupit dále. V dolech například narazíte na horninu, jež svými nástroji nezdoláte. Musíte nejprve ve městě vystavět výrobnu lepších vrtáků. K této stavbě se ale dostanete až když vaše populace aristokratů dosáhne určité mezní hodnoty. Díky tomuto mechanismu se nejen velmi přirozeně seznamujete s novými možnostmi, ale též vás motivuje k dalšímu hraní. Ano, nejde o nic příliš originálního, něco podobného tu bylo u nedávného Park Beyond, ale funguje to, což je hlavní.

„Celá zdejší ekonomika je dost propojená a výpadek dodávek jedné komodity často zpomalí celé vaše hospodářství.“

Docela důležité je i hospodaření s místem. Na začátku se zdá, že je ho dost. Jak vaše městečko ale roste, nezastavěných ploch znatelně ubývá a u konce kampaně si budete velmi rozmýšlet, co a kam postavit. To samé platí o hospodaření se zdroji. Celá zdejší ekonomika je dost propojená a výpadek dodávek jedné komodity často zpomalí celé vaše hospodářství. Potýkáte se s nedostatkem robomasa? Pak restaurace nebudou moci uspokojit potřeby vašich obyvatel. Tím klesne jejich spokojenost a tím pádem i produktivita práce. Těžba ostatních surovin se sníží a máte zaděláno na recesi.

SteamWorld Build je ale v posledku stále určena spíše příležitostným hráčům. Vaše přehmaty tak jen těžko skončí totálním kolapsem městečka. Jen budete příběhem postupovat pomaleji. Na nápravu je totiž času dost a dost. To se týká i bojů. Nepřátelé vás spíše zpomalují, rozhodně nemají ambici vás převálcovat a z dolů vystrnadit.

Tím se dostáváme k jádru toho, co je SteamWorld Build vlastně za hru . Jde o klasickou oddechovku, u které na nějakou tu dobu vypnete. Nic víc, nic míň. Na určitou dobu zabaví. Ale po jednom dohrání, které vám zabere cca 8 hodin času, již zde není moc velká motivace v hraní pokračovat. Ano, je zde celkem 5 map s odlišnými typy prostředí, ale hratelnost a příběh jsou stále stejné.

Zajímavým prvkem jsou různé bonusové artefakty, na které během hraní narazíte. Takový artefakt můžete přiřadit k jedné z budov, což vám zvýší například rychlost výroby daného statku. Vojákům pak lze přiřadit různé typy zbraní. V zásadě jde o maličkost, ale i ta potěší.

Spojení dvou žánrů, dungeonu a budování, je fajn, ale nevyhneme se i občasným hluchým místům. Zvláště když se hráč pokouší dostat na další milestone, ale k tomu potřebuje několik staveb, jež ale stojí značné množství jedné ze surovin. Než je ale vaši roboti natěží, trvá to. A vy tak jen čekáte a čekáte. Ano, čas lze zrychlit, ale jen relativně málo. Ještě vyšší rychlost by se hodila. Tento prvek čekání hru trochu uměle natahuje. A právě tím, že zde nejde nic moc zkazit, jsem si občas i od hry odskočil k jiné činnosti a vrátil se k ní až za chvilku, kdy jsem měl již surovin dost. Nepřekvapivě se za mé nepřítomnosti nic zásadního nestalo.

Hra také občas vypadá jen jako vykalkulovaný produkt, který nemá žádnou snahu něčím překvapit či vybočit ze žánrových klišé. Měl jsem pocit, že tvůrci se díky průzkumu trhu rozhodli pro spojení dvou žánrů, které dle nich mají slušný komerční potenciál. A tak dali dohromady budovatelskou strategii s těžbou v podzemí. Titul mi i proto přišel trochu sterilní, tvořený až příliš na jistotu.

Technické zpracování je příjemné a lahodí oku. Barevný povrch střídá tmavé podzemí, vizuální styl je taktéž osobitý a zábavný. To vše je dokresleno nerušící hudbou a fajnovými zvukovými efekty.