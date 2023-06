Recenze hry Street Fighter 6. Brána do světa bojovek pro širší publikum

Letošní rok je pro fanoušky bojových her pořádně nabitý. Jako první z velkých sérií se svojí novinkou přišel Street Fighter a po vlažné pětce přichází s pokračováním, které nabízí velkou porci obsahu pro nováčky i veterány.

Co baví Přetéká obsahem ve srovnání se staršími díly

Výběr mezi moderním a klasickým ovládáním

Trénink a tutoriály pro každou postavu

Crossplay Co vadí Části World Tour působí lacině

Nezáživný příběh 8 /10 Hodnocení

Bojovka pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 850 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Klasické bojovky jsou dosti specifickým žánrem. V blízké budoucnosti se o pozornost jeho fanoušků popere trojice velikánů – Street Figher, Mortal Kombat a Tekken. Právě s prvním jmenovaným jsem trávil poslední dny. Dneska už podobná prohlášení padají u každé druhé hry, ale šestý Street Fighter je opravdu vhodným vstupem pro nováčky, kteří se doposud bojovkám vyhýbali. Capcom dokázal otevřít brány této série širší sortě hráčů bez toho, aby cokoliv ukousl ze zážitku znalcům kovaných předchozími díly.

Hned na úvodní obrazovce najdete výběr trojice hlavních módů. Tou největší novinkou je bezesporu World Tour, kde se Street Fighter mění na příběhové RPG, které zároveň funguje jako chytlavý tutoriál. Vytvoříte si vlastního bojovníka a jdete si pro post šampiona. Na své cestě narazíte na známé tváře i bojovníky, kteří jsou v soupisce série poprvé. Vše začíná trénováním s Lukem, ale stačí pár hodin a střetnete se s Ryuem, Chun-Li i Guilem.

Pobíháním po Metro City, hlavní lokaci Would Tour, mi Street Fighter 6 připomíná sérii Yakuza. To podtrhuje i značné množství vedlejších úkolů a aktivit. RPG je to vážně vcelku slušné. Váš bojovník zvyšuje svoji úroveň, tím sílí a statistiky si může zlepšit i skrz oblečení. Nejdůležitější ale je, že si můžete v podstatě vytvořit vlastní bojový styl. Tím, že se stanete žákem některého z mistrů, si osvojíte jeho postoj a základní útoky. Speciální techniky ale můžete kombinovat, jak se vám zamane. Není tak problém používat postoj Chun-Li a metat během toho jen Hadouken za druhým.

S vlastním avatarem se můžete utkat i s výtvory ostatních hráčů. Tady jdou ale statistiky stranou, protože s nimi by se online zápasy jen těžko balancovaly. Vzhled a nastavené techniky si ale zachováte i tady. A můžete to udělat přímo z režimu World Tour, kde narazíte na automaty a skrz ně se připojíte do online hraní.

Překvapilo mě, jak dobře to ve World Tour funguje se samotnými souboji. Vyzvat můžete každého. Od místního prodavače pochoutek po babičku, která vypadá, že se sotva dobelhá k dalšímu přechodu. Vzápětí je vám ale schopná nakopat zadek v klasickém stylu Street Fighteru. Během boje se scéna mrknutí oka přenese do klasického pohledu z boku a můžete rozjet svoji hitparádu komb a speciálních útoků.

Je vidět, že Capcom se o něco podobného jako v tomto módu pokouší poprvé. Některé jeho části působí lacině a zasloužily by si víc. Třeba mezi bojovníky a náhodnými obyvateli Metro City je propastný rozdíl v kvalitě zpracování modelu. Zatímco JP nebo Juri vypadají výborně, většina měšťanů má blíž k plastovému panákovi než ke člověku.

Podobně by se mohlo zapracovat i na příběhu, který se ani v nejmenším nebere vážně. To mi došlo ještě dřív, než jsem se s televizí naraženou na hlavě utkal s dvojicí lednic (což je ve Street Fighteru 6 reálná situace). Nevadí mi, že se tady neřeší hluboká témata a srdceryvné příběhy. Děj World Tour je ale zkrátka nezáživný, o vedlejších příbězích nemluvě. Zklamáním byly také výlety do různých částí města. Navštívíte třeba Brazílii nebo Japonskou, ale tyto části jsou pouze jednou obrazovkou odkazující na bojové arény z ostatních módů.



S televizí na hlavě proti dvěma vražedným lednicím. Běžná situace na cestě za postem šampiona

Ještě než se přesunu k dalším módům, je potřeba rozebrat ovládání. Jak jsem říkal, World Tour funguje i jako zábavná forma tréninku, ale váš zážitek se diametrálně liší podle toho, jestli si zvolíte klasické či moderní ovládání. Klasika je to, co znáte z předchozích dílů. Různě silné údery mají vlastní tlačítka a pro speciální útoky musíte stisknout správné kombinace. Oproti tomu moderní schéma je mnohem přívětivější pro nováčky. Speciální techniky se provádějí kombinací maximálně tří tlačítek, přičemž na ty nejběžnější vám bude stačit jedno. Podobně i komba úderů váš bojovník provede po mačkání jednoho tlačítka stále dokola.

Moderní ovládání vzbudilo v komunitě docela rozruch, protože je zkrátka lehčí než klasické. Na druhou stranu vám hra ani jedno z toho nenutí a každé schéma má silné i slabé stránky. Pokud ovládnete perfektně klasiku, tak budete mít během boje větší kontrolu a možnosti než kolega s moderním stylem. I když je jednodušší, není to spása, která každému zaručí vítězství. Pro postup mezi nejvyšší ranky bude potřeba dlouhý trénink, ať už je vaše volba jakákoliv.

Tím se plynule dostáváme k online hraní v Battle Hubu, což je další z trojice hlavních módů. Tam se setkáváte s avatary dalších hráčů, můžete jeden druhého vyzvat či usednout k arkádám a pustit se do tréninku či hodnocených zápasů. Připojení mi u Street Fightera občas haprovalo a párkrát jsem se místo oponenta dočkal jen chybové hlášky. Na další zápas jsem ale nemusel čekat dlouho. Queue jsou maximálně pár desítek vteřin dlouhé a jakmile jsem se připojil do zápasu, vše šlapalo jako hodinky. Ještě před startem vidíte, jaké váš protivník používá ovládací schéma, abyste věděli, co můžete očekávat. Věřím, že šestka bude mít delší životnost než její předchůdci, a to z jediného důvodu - crossplay. Pokud ale chcete hrát jen s lidmi z vaší platformy, tak si ho můžete změnit v nastavení.

Do třetice má Street Fighter 6 mód Fighting Ground, což je bojovka v tom klasickém střihu, jak ji znáte z předchozích dílů a vesměs by se dalo říct, že tohle byl celý pátý díl. Oproti předchůdci šestka tedy pěkně nabobtnala. Právě tenhle mód vám umožní hrát zápasy proti umělé inteligenci nebo můžete vrazit někomu do ruky druhý ovladač a vyzvat ho na férovku.

A pokud si to chcete trochu osvěžit, můžete si dát extrémní zápas, kde na vás během boje padají bomby nebo jednou za čas proběhne býk. Vlastní pravidla si můžete nastavit také pro custom lobby, což je výborná záležitost, pokud máte kolem sebe partu zápasníků. Jednoduše si tak sami můžete vytvořit malý turnaj. Capcom s nimi ale měl v prvních dnech problémy, tak snad v budoucnu bude fungovat připojení bez problému.

Nepřijdete ani o klasické příběhy bojovníků, které jsou tady zpracované skrz krátké animace ve stylu grafických novel. Po výběru bojovníka uvidíte jednu a po porážce všech nepřátel v řadě další. Momentálně soupiska čítá 18 postav, ale v digitálních obchodech už najdete DLC s bojovníky, které bude Capcom přidávat v nadcházejícím roce.



Klasický Story mód je zpracovaný skrz pěkně kreslené scény

Ještě, než se pustíte do rankedů, rozhodně to chce trénink. Ve Fighting Ground najdete přehledné návody s vysvětlivkami pro každého bojovníka, které vám vysvětlí základy jeho bojového stylu a naučí vás i složitější komba. Testovat a trénovat můžete doslova do zblbnutí. Jako skvělá funkce mi přijde také to, že když skončí online zápas, okamžitě naskočíte zpět do toho, co jste před ním dělali. Takže nemusíte znovu zapínat trénink nebo spouštět World Tour, jste zpátky během mrknutí oka.

Ať patříte mezi občasné hráče nebo bojovníky, kteří si jdou pro ty nejvyšší ranky, Street Fighter 6 je pro obě tyto kategorie. Obsahově je to rozhodně nejnabitější díl a fanouškům se očividně změny a novinky líbí. Jinak by přece nový Street Fighter neslavil rekordy v prodejnosti i počtu aktivních hráčů.