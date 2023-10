Recenze hry Super Mario Bros. Wonder. Zázračná skákačka, u které se budete rozplývat blahem

Mario se svojí partou vyrazil na návštěvu květinkového království a jako vždy mu je v patách zlý drak Bowser. Do stylu klasických skákaček Nintendo tentokrát přimíchalo zázraky, které z Wonder dělají další nutnost pro všechny hráče na Switchi.

Co baví Vzhled a design úrovní

Nové online hraní

Wonder kytky

Hromada nových nepřátel

Odznáčky, bez kterých se lze obejít Co vadí Nudné bossfighty

Většina postav nemá žádné rozdílné vlastnosti

Neustálé připomínky o možnosti změny odznaku 9 /10 Hodnocení

Skákačka pro Nintendo Switch ● Cena: 1 499 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Na velké pokračování dvojrozměrných plošinovek s Mariem v hlavní roli jsme čekali víc než dekádu. New Super Mario Bros. U sklidilo velmi pozitivní reakce, nyní Nintendo přichází s Wonderem, který na první pohled působí jen jako další klasická skákačka. Tvůrci do něj ale přidali obrovské množství novinek a vylepšení, které z něj v sérii držící se stále stejných základů dělá něco unikátního.

Dějištěm hry je tentokrát květinkové království, kde se nedlouho po setkání se zdejším princem Florianem dostává na scénu Bowser. Díky moci modravých Wonder květin získá speciální sílu, která mu umožní splynout s královským hradem. Pokud vám to zní až příliš bizarně, nejste sami. Dokázal bych si představit hodně, ale zrovna tahle kombinace by mi asi na mysl nepřišla. Nicméně příběh v Super Mario Bros. Wonder není ani zdaleka to nejdůležitější. Pojďme se podívat na vylepšenou a do posledního detailu vychytanou hratelnost.

Jakmile jsem dostal Wonder do rukou, hned jsem se cítil jako doma. Ovládání je zpracované stejně dobře jako v předchozích dílech. Bohatě si vystačíte s jedním tlačítkem pro skákání a druhým pro běh nebo používání speciální schopnosti. To ovšem platí do chvíle, než se dostanete k odznakům. Florian si může na svůj kvítek připnout jeden z 24 odznáčků, které vaší postavě propůjčují dodatečné vlastnosti nebo nějakým způsobem ovlivňují úrovně.

Jako první získáte schopnost, se kterou můžete svoji čepici použít jako padák, což značně ulehčuje překonávání větších propastí. Další vám třeba umožní vyskočit výš z pokleku a jeden vám zjednoduší a zrychlí plavání ve vodních levelech. Je tady ale i takový, který do úrovně přidá bloky navíc nebo další, který slouží jako senzor a upozorní vás, když jste blízko důležitého předmětu.

Zprvu mi to ani tak nepřišlo, ale odznaky dělají znatelný rozdíl a ponoukají hráče k tomu, aby se vrátil do úrovní, kde se mu úplně nedařilo. Nejednou jsem si říkal, že teď by se mi zrovna hodil jiný odznak. V jednu chvíli můžete mít vybavený jen jeden a měnit svůj výběr nelze, když už jste se do nějakého levelu pustili. Možnost změny vám v mezičase neustále připomíná Florian, což je po pár takových připomínkách vcelku otravné, ale chápu, že Wonder má být přístupnou hrou pro úplně všechny věkové kategorie a také zkušené i nezkušené hráče, takže různé nápovědy či připomínky nemám problém v tomhle případě odpustit.

Tyhle volitelné schopnosti mají na hratelnost značný vliv. Všechny úrovně jsou ale nadesignované tak, abyste všechna jejich tajemství mohli objevit i bez toho, aby bylo nutné mít vybavený ten jeden odznak, který vám s tím pomůže. Ano, s odznakem to bude snadnější, ale pokud skákačky máte v malíku, tak si vystačíte se základními pohyby.

Zázraky se dějí!

Odznáčky jsou vítanou nadstavbou, ale tím nejlepším jsou jednoznačně Wonder kytičky. Bowser se sice snaží získat veškerou zázračnou energii pro sebe, ale není jediný, kdo ji může využít. Téměř každý level ukrývá jednu takovou kytku, a když ji sebere, začnou se dít věci. Oživlé potrubí, které jste mohli zahlédnou v prvotním traileru, je jen začátek. Občas ovlivní svět, jindy na sebe vezme jinou podobu vaše postava, někdy se zase úplně změní perspektiva hry. Je radost objevovat, co všechno s pomocí Wonder energie tvůrci dali dohromady.

Některé takové pasáže dají docela zabrat, jindy je část levelu po sebrání kytky spíš relax, při kterém jsem s úsměvem sledovat, co za podivuhodnosti se v tohle království dějí. Nemusíte se ani dotýkat modravé kytky, abyste viděli další novinky. Narazíte i na trojici neokoukaných power-upů. Jejich celkový počet není nikterak velký. Maria neuvidíte třeba v jeho kočičí nebo ledové formě. Ve Wonder se ale může poprvé proměnit na slona, nasadit si místo čepice vrták a navléct si růžový oblek, se kterým místo ohnivých koulí posílá na nepřátele bublinky.

Schopnosti jsou to povedené. Slon jako takový mi do mariovského světa moc neseděl, ale v rámci hratelnosti zapadne naprosto bez problému. Do chobotu si můžete nabrat vodu, zalít uschlé kytky a dostanete pár dalších mincí navíc. Sloní forma je navíc silnější a máchnutím chobotu se zbavíte většiny nepřátel. Nejvíc z těchto novinek jsem si užíval bublinkový oblek. Do bublin můžete nejen chytat nepřátele, ale poslouží vám i jako odrazová plošina. Dostal jsem se díky nim třeba i na místa, kam se bez konkrétního odznaku dostává složitěji.

Náhodní kolemjdoucí

Super Mario Bros. Wonder inovuje také online hraní. Nechybí možnost pustit se do kooperace lokálně ve čtveřici či si k sobě přizvat kamarády online. Zároveň je tady ale ještě jedna varianta hraní po internetu. Pokud se připojíte, uvidíte při hraní ve světě ostatní hráče v reálném čase. V praxi to vypadá tak, že při startu úrovně se k vám připojí většinou další 3 náhodní hráči a společně se pak můžete předhánět v tom, kdo dorazí k cílové vlajce jako první. Anebo si můžete pomáhat.

Během sólo hraní vás při pádu do propasti čeká návrat k poslednímu záchytnému bodu. Pokud ale hrajete online, stane se z vás duch a máte 5 vteřin na to, abyste se dotkli některého z dalších hráčů. K záchraně vám pomohou také stojany, které hráči libovolně mohou rozmísťovat po úrovních. Ty jsou také skvělou pomůckou při objevování skrytých bloků. Když uvidíte, že se stojan vznáší ve vzduchu, je jasné, že v tom bude nějaká kulišárna.

„Ani v nejmenším by mě nenapadlo, že nový styl online hraní bude na Wonderu jeden z mých neoblíbenějších prvků.“

Ani v nejmenším by mě nenapadlo, že tohle bude na Wonderu jeden z mých neoblíbenějších prvků. Skvělé zážitky jsem si odnesl z hádankových levelů, kde místo zázračných kytek musíte sesbírat dostatek květinových mincí, abyste získali semínko. Většina z nich vypadá tak, že vejdete do prázdného prostoru a musíte objevovat skryté plošiny. Užíval jsem si postupné odhalování úrovně s dalšími hráči. Dokážu si představit, že sólo by po chvíli mohly být některé z nich frustrující, ale díky téhle funkci jsem ten dojem neměl ani jednou.

Kouzelné království

Série Super Mario se i v tomhle díle drží léty ověřené pohádkové grafiky, se kterou ani méně výkonná konzole, jako je Switch, nemá nejmenší problém. V pohybu vypadá Wonder parádně a celkovému zážitku dopomáhá nejen již zmíněný design úrovní, ale také sound design. Nemám na mysli jen hudbu jako takovou, ale každý zvukový efekt perfektně sedne k náladě celé hry.

Při cestování královstvím projdete několika tematicky laděnými regiony. Velmi mile mě překvapilo, kolik nových nepřátel Wonder do Mariova světa přidává. Nové druhy ryb, létavců i houbiček dokáží pěkně znepříjemnit situaci. Na jednoho nepřítele například neplatí, když na něj pošlete krunýř z koopy. Prostě vám ho kopne zpátky. Maw maw se svojí obří pusou zase slupne jak vás, tak i nepřátelské goomby. S překvapeními se v tomhle ohledu nešetřilo a je jich tolik, že i v závěrečných úrovních vás čeká něco, co jste zatím ještě neviděli.

Co se ale na druhou stranu okouká velmi rychle, jsou bossfighty. Připadá mi, jako by se veškerá kreativita vypotřebovala na efekty Wonder kytek a nové nepřátele. V podstatě při každém střetu s bossem vidíte takřka to stejné jen s malou úpravou. V porovnání s ostatními částmi hry je to zklamání. Nové království přímo vybízelo k tomu, aby se na scéně objevili i noví zlouni, i když ultimátním zlem mohl zůstat stále Bowser. Bohužel se tak nestalo a přijde mi to jako promarněná příležitost.

Vy se ke květinkám můžete vydat v roli jedné z 12 hratelných postav. Moc ale nezáleží na vaší volbě, protože všechny mají úplně stejné vlastnosti. Výjimkou je jen čtveřice Yoshíků a Nabbit, kteří nedostávají žádné poškození, ale na druhou stranu nemohou používat power-upy. Yoshi si navíc zachoval svoje ikonické schopnosti levitování a možnost sníst nepřítele. Tohle jsou varianty pro méně zdatné hráče.

Jinak je ale naprosto jedno, jestli máte v rukách Maria, Toada nebo Daisy. Všichni jsou na tom stejně, což je docela škoda. V minulých dílech přitom rozdílné schopnosti fungovaly dobře. Luigi doskočil o něco výš, Peach se zase mohla chvíli nadnášet díky svým šatům. Možná tady budu v menšině, ale variabilita ve vlastnostech postav mi přijde lepší.

Nad mými výtkami k Super Mario Bros. Wonder každopádně jasně převažují pozitiva. Nintendo jasně dává najevo, že je pro ně Mario stále jedna z nejdůležitějších značek, a i do tak základního žánru, jako jsou skákačky, dokáže vymyslet něco inovativního. Byl bych moc rád, pokud by se novinky z Wonder dostaly do rukou hráčů v Super Mario Makeru, ať už formou updatu dvojky nebo úplně nového dílu. Dokážu si představit, že by šikovný tvůrce dokázal vytvořit zázraky na úrovni těch, na které narazíte při toulkách v květinkovém království. Pokud se něco takového stane, je to bezpochyby ještě hodně daleko. Teď si Nintendo každopádně může chvíli užívat klid s vědomím, že se mu povedl další trhák.