Recenze hry Super Mario RPG. Nostalgické dobrodružství, které je možná až moc věrné originálu

Mario si s návratem do žánru RPG připisuje další podařený remake klasiky ze svých začátků, i když i na jeho nové verzi je občas cítit, že originál vyšel už před 27 lety.

Co baví Nádherná pohádková grafika

Vhodné pro RPG začátečníky

I po více než dvou dekádách soubojový systém baví a funguje

Návrat hrdinů, kteří se od originálu v žádné jiné hře neobjevili Co vadí Archaismy mohou odradit nové hráče

Příběh občas zvláštně navazuje

Zasloužil by si dabing 8 /10 Hodnocení

RPG pro Nintendo Switch ● Cena: 1 499 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Nintendo vám to sice v názvu této hry přímo neprozradí, ale Super Mario RPG není úplná novinka. Ve skutečnosti jde o kompletní předělávku stejnojmenné hry, která vyšla už v roce 1996 na konzoli SNES. Tehdy se jednalo o první Mariovu návštěvu RPG žánru, a tak si i noví fanoušci mohou prožít jeho úplně první dobrodružství v tomto stylu, ve kterém dokonce spojí síly s drakem Bowserem. O tom ale později, nejdřív bych vám chtěl říct něco k tomu, jak tenhle remake od původní verze pokročil.

Nová verze odvádí skvělou práci v tom, že na první pohled hráč neznalý tvorby Nintenda ani nepozná, že se jedná o remake. Do hry vám přivítá nádherná animace, ve které již tradičně Bowser unáší princeznu Peach a Mario se ze své chaloupky vydává do jeho hradu, aby ji opět vytáhl z této prekérní situace. Velmi rychle ale narazíte na pár archaismů, které se dnes už ve hrách neobjevují, ale Nintendo je zachovává z toho důvodu, aby remake působil stejným dojmem jako originál.

Na mysl mi jako první přichází maličkaté místnosti a neustálé načítání při přecházení mezi prostorami. Obrazovka v takových chvílích jen ztmavne a zase se rozjasní, takže jejich délka není nijak problematická. U některých částí jsem si ale vyloženě říkal, jestli by nebylo lepší do úrovní z originálu sáhnout trochu více. Občas se totiž procházíte například jen rovnými chodbami. A i když stále jdete stejným směrem, tak, než to celé projdete, obrazovka takhle ztmavne třeba třikrát.

Jak jsem říkal, naprosto chápu záměr zachování prvků, které dnešnímu hráči mohou přijít jako obstarožní. To platí třeba také u animací postav. Jejich plynulost a detailnost byla vylepšena, ale při konverzacích, kdy Mario používá různé posunky, působí úsměvně. Podobný pocit jsem měl také z plavání, při kterém se postavička jen točí dokola kolem vlastní osy. Modernímu hráči to po chuti být nemusí, ale jelikož jsem fanouškem Nintenda už dlouho a ani jejich starší kousky mi nejsou cizí, tato pomrknutí směrem k originálu beru spíš kladně.

Co by se ale naopak v nové verzi mohlo změnit, je dabing. Jelikož jde o RPG, konverzacím se nevyhnete. Postavičky ale za celou dobu hraní nevypustí ani hlásku, což je za mě velká škoda. Zamrzí to obzvlášť u animovaných filmečků, kterých je sice ve hře pomálu, ale vypadají opravdu nádherně. V jejich průběhu postavy otevírají pusu, ale i tentokrát si budete muset vystačit jen s titulky. Když mluvené slovo může skvěle fungovat v Mariově filmu, nevím, proč by se nemohl dabing dostat i do jeho her. Zejména do RPG, které k tomu přímo vybízí.

I když stále opakuji, že tady máme titul spadající mezi RPGčka, tak Mario je v tomhle hodně základní záležitostí. Dobrodružství, během kterého se musíme vypořádat se Smithyho Gangem, mi vydrželo na necelých deset hodin. Jeho obtížnost je také velmi přívětivá, a i když můžete členům stojí party měnit zbraně a výstroj, nemusíte se bát, že byste museli složitě počítat, které vybavení je lepší. Prostě u obchodníka koupíte to, co má vyšší číslo, a jde se do dalšího boje. Ve spoustě věcí mi Super Mario RPG připomíná letošní novinku Sea of Stars. Po jeho dohrání jasně vidím, kterými prvky se inspirovala. Mimo jiné to platí i u soubojového systému.

Do bitev vyrážíte v partě a samotný boj funguje na tahy. Během svého kola si vybíráte ze základních a speciálních útoků nebo můžete použít třeba nějaký předmět. Výběrem to ale nekončí. Pokud během útoku zmáčknete tlačítko ve správnou chvíli, dáte nepříteli o poznání větší pecku. Stejně tak i při obraně můžete včasným zareagováním úplně negovat útok protistrany. Každý váš hrdina má odlišné schopnosti a nepřátelé jsou silní a slabí proti různým elementům, takže se vyplatí experimentovat. Pokud máte něco nahráno v ostatních hrách s Mariem, u některých druhů nepřátel budete automaticky vědět, co na ně platí.

V jednu chvíli na bojiště můžete vyslat pouze trojici postav, což v úvodních částech hry nemá žádný vliv, ale jelikož postupem času vaše parta bude čítat 5 hrdinů, je potřeba i tohle vzít v potaz a správně taktizovat. Během boje si můžete aktivní postavy kdykoliv prohodit, takže se nemusíte bát, že by boj byl předem prohraný kvůli tomu, že jste si špatně připravili partu.

Vedle Maria, princezny Peach a draka Bowsera se k vám přidají ještě dvě neznámé tváře. Pokud nebudeme počítat kamea v Super Smash Bros., tak je Super Mario RPG jediná hra, kde se objevili mráček Mallow a hvězdný Geno. Přijde mi to jako vcelku škoda, protože to jsou oba sympaťáci. I když občas trochu natvrdlí. Společně s nimi musíte porazit Smithyho gang, který dělá neplechu v Houbovém království a byla kvůli němu zničena hvězdná dráha. To znamená, že kdokoliv si bude v Mariově světě něco přát, jeho přání se nemůže vyplnit.

Příběh vás protáhne skrz všechny kouty tohoto světa. Narazíte na staré známé, ale i zcela nové oblasti. Navštívit můžete třeba i Yoshiho ostrov. Hledání úlomků hvězd má spád, zároveň má ale také hodně slabé chvilky. Jako by tvůrci sami občas nevěděli, jak navázat dál. Je tady pár momentů, kdy si posunutí příběhu úplně vycucali z prstu. Ani bez toho by příběh asi nebyl zrovna komplexní či komplikovaný. Od Maria by ale přeci jen nejspíš nikdo nečekal nic jiného.

Cestování skrz různá království a vesnice jsem si užíval díky výborně předělané grafice. Při porovnání s originálem je vidět obrovský skok dopředu. Samozřejmě, fotorealisticky Mario nevypadá a asi bych ani nechtěl, aby to tak někdy v budoucnu bylo, ale k pohádkové nátuře příběhu sedí pestrobarevné prostředí, které doplňuje povedené osvětlení a odlesky.

Super Mario RPG bych doporučil hlavně těm, kteří s tímto žánrem teprve začínají a nechtějí skočit rovnou do náročnějších her. Pokud by na vás i tak byly souboje náročné, můžete si hned na začátku zvolit Breeze mód, se kterým je celá hra ještě o něco jednodušší. Tenhle remake ale funguje skvěle také pro nahlédnutí do minulosti Nintenda. Ne každému se musí zamlouvat to, že si i nová verze zachovává některé archaismy originálu, ale mám z ní díky tomu velmi podobný dojem.