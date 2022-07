Recenze hry Syberia: The World Before. Prozkoumejte temnou minulost

Nové dobrodružství Kate Walker nás zavede k pátrání po talentované hudebnici z roku 1937. Až překvapivě nelehký úkol vede mimo jiné k odkrývání temné minulosti totalitního režimu.

Co baví Poutavý příběh

Chytře promyšlené logické hádanky

Nádherně postavený svět

Úchvatný soundtrack

Vedlejší úkoly a přídavné informace Co vadí Slabší technický stav

Těžkopádnější ovládání 8 /10 Hodnocení

Je jistým příjemným překvapením, že je Syberia stále aktivní. Vynikající příběhová point-and-click adventura se díky aktivitě vývojářů dostala i na Nintendo Switch a nedávno se dočkala dalšího dílu. Ten však přichází po nepříliš povedeném třetím díle, který v recenzích všeobecně spíše propadl (ačkoli z velké části kvůli bugům) a The World Before by měl mimo jiné napravit pověst série.

Než se pustíme na samotnou recenzi, nutno upozornit, že mírným spoilerům na předchozí díly se zcela nevyhneme, bez toho by se recenze obtížně začínala. Hra je na příběh předchozích dílů navázána, ale většina hry vypráví o novém vlastním tématu a není nutné předchozí díly hrát. Je to v každém případě rozhodně doporučeno.

Pátrání po dvojnici

Vynikající čeština Příběhová hra může být bez znalosti angličtiny problém. Dabing chybí, ale české titulky jsou přítomny a v překvapivě vysoké kvalitě.

Příběh není uveden Kate, ale novou postavou Danou. Jedná se o sympatickou holku v nesympatické době. Dana je velmi talentovaná pianistka a má hrát koncert před hudební akademií smyšleného města Vaghen ve smyšleném středoevropském státě Osterthal. Je tradicí města, že nejlepší student hudební akademie zahraje za doprovodu slavného robotizovaného orchestru.



Nová postava Dana je talentovanou pianistkou žijící v těžké době

Hudebně nádherný úvod vás představí i méně příjemnému tématu. Píše se rok 1937 a v Osterthalu nabírá na síle hnutí Hnědý stín. Výrazně inspirovaný nacismem cílem Hnědého stínu je menšina Vegaranů, ke kterým Dana patří. Pomluvy a propaganda začnou dělat své a nenávist občanů Dana brzy pocítí. To vše krátce před začátkem druhé světové války.

Příběh postupně přepíná mezi Danou a Kate, takže zažijete jak to, co se stalo v minulosti, tak uvidíte, jak to dopadlo v přítomnosti.

Dávno po válce v roce 2004 se hrdinka z předchozích dílů Kate nachází v nelegální věznici na Sibiři. Její společnicí je spoluvězeňkyně Kaťuša. Společnými silami se jim téměř podaří uniknout z vězení. Zde bude můj popis trochu děravý, jelikož se chci alespoň částečně vyhnout spoilerům. Kate nakonec z vězení uprchne a traumatizující moment jí dá jediný cíl – najít dívku z obrazu, kterou s Kaťušou našli. Jedná se pochopitelně o Danu, která je dle slov Kaťuše dvojnicí Kate.



Kate začíná v nelegální věznici, ze které se dostane a dá si cíl najít holku z obrázku, Danu

Velmi zajímavý námět pro příběh exceluje ještě víc svým provedením. Kate se vydá do města Vaghen, kde při honbě po dívce z obrazu zjišťuje, jakých zvěrstev se hnědý stín dopustil. Příběh postupně přepíná mezi Danou a Kate, takže zažijete jak to, co se stalo v minulosti, tak uvidíte, jak to dopadlo a jak dané lokality vypadají v přítomnosti. Tento styl vyprávění mě doslova pohltil, ale je to v některých lokacích využito i k řešení logických hádanek, kdy mezi postavami sami přepínáte.

Ovládání je dost kostrbaté. Ve hře se hůř orientuje a hůř pohybuje. Ani po hodinách hraní mi hratelnost nepřirostla k ruce.

Hra vám umožní rovněž trochu prozkoumávat a plnit vedlejší úkoly, které bývají zpravidla krátké (často jen navedení, ať zjistíte více informací o lokaci), což mistrně dodává komplexnosti hry. Příběh je rovněž doplněn poznámkami v deníku od soukromého očka, který po Kate pátrá a dělá analýzu jejího chování. Vynikající dodatek hry. Nezapomínejme, že hlavním zaměřením může být pátrání po Daně, ale stále je tu příběh Kate, která už tři roky neviděla svou rodinu.

Fascinující vynálezy z dílny Voralberg

Ve hře opět potkáte nespočet mechanických vynálezů, ať mluvíme o již zmíněném robotizovaném orchestru nebo o tramvajích řízených roboty, speciálních kamnech a no… celému seznamu věcí. Ty mají výrazný prvek v gameplayi. Zakládá si na nich mnoho logických hádanek.



Výtvarný styl je úchvatný a do hry se rychle zamilujete

Syberia: The World Before je příjemně odpočinková hra jako předchozí díly. Zakládá si hlavně na průzkumu, který se projevuje i do logických hádanek. Zpravidla nejsou moc náročné, vyžadují však pochopení a trošku zvídavosti. Snad všechny ve hře mi přišly příjemně hravé a vzbudili vnitřního kutila.

S každou lokací ve hře si vývojáři perfektně vyhráli, zejména pak Vaghen a okolí jsou pohádkové.

Již při jejich řešení bohužel potkáte jeden z hlavních záporů hry. Ovládání je dost kostrbaté. Ve hře se hůř orientuje a hůř pohybuje. Ani po hodinách hraní mi hratelnost nepřirostla k ruce. Syberia si zakládá na 3D grafice, za což jsem rád, ale vývojáři společně s tím zcela nepoladili kameru, jejíž automatické otáčení mě spíš mate a je těžké dohlédnout na některé části mapy, nicméně i interakce se světem by zasloužila víc práce. Ve hře máte skvělé doplnění v podobě vedlejších úkolů, často jsem však omylem začal ten hlavní a hra bez upozornění jela dál bez možností se k nim vrátit. Důvod k znovu zahrání, hádám, bohužel zklamalo mě to a určité uložené pozice, abyste se vrátili, tvořit nemůžete.



Technický stav je bohužel horší a ovládání mi za celou dobu nepadlo do ruky

Pokus dobrý, výsledkem si nejsem jistý. Snaha byla udělat hru co nejinteraktivnější a vskutku Syberia působí jako příjemný film. Nutnost neustále klikat myší a hýbat naprosto vším byla pro mě spíš otravná a nejednou zmatečná. Dokonce je tu „náročná chůze“, kdy musíte opakované držet myš a táhnout nahoru. Nejednou jsem se divil, proč hra reaguje tak divně, než my došlo, že je vyžadována má aktivita na každém kroku.

Nádherný svět s nižším rozpočtem

Po technické stránce… stačí se podívat na screenshoty. Syberia je technicky slabší, ať mluvíme o čemkoli. Detaily obličejů, animace, ostrost textur. Na druhou stranu samotný výtvarný styl je neskutečně úchvatný. S každou lokací ve hře si vývojáři perfektně vyhráli, zejména pak Vaghen a okolí jsou pohádkové. Trvalo mi nějakou hodinu, než si oko přivyklo, ale následně jsem se do stylu hry zamiloval.



Hra je příjemně relaxační a doplňují ji chytře promyšlené hádanky

Bezpochyby se zamilujete do soundtracku. Ten je nejen perfektním doplněním herních momentů, dokonce jsem ho začal poslouchat i ve volném čase. Skladatel Inon Zur je holt dokonalou volbou. Dabing je rovněž velmi profesionální a do postav se snadno vžijete.

Je pro mě velmi náročné hodnotit Syberii. Příběh je naprosto perfektní, přičemž to samé můžeme říct o logických hádankách, soundtracku a výtvarném provedení světa. Značně hůř je na tom technický stav, kdy grafika je při nejlepším průměrná a ovládání kostrbaté. Ve výsledku, s ohledem na to, co od hry můžeme chtít – hra dostála tomu, co měla. A můžeme jen litovat, že se vyššího rozpočtu dočkají tituly působící jak z pásové výroby, a ne mistrovská díla jako Syberia.