Recenze hry Teardown. Loupeže na kostkovaném hřišti, které můžete kompletně zničit

Demoliční sandbox Teardown se po PC dostal i na konzole. To je ta pravá příležitost pro nás, abychom se na něj zpětně podívali a jak můžete vidět z hodnocení, dojem zanechal velmi dobrý.

Co baví Originální koncept

Kompletně zničitelné mapy

Grafika a zvuky

Velké množství zábavy i po dohrání kampaně

Design úrovní Co vadí Místy nevyvážená obtížnost

Kostkovaný design může někoho odradit 9 /10 Hodnocení

Sandbox/logická hra pro XSX, PS5 a PC ● Cena: 709 Kč ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Teradown od Tuxedo Labs byl v roce 2022 určen výhradně pro PC. Až ke konci minulého roku se tento nenápadný skvost dostává na moderní konzole. Hra už na PC měla velmi pozitivní ohlasy, takže vyvstává otázka, jak si povede na konzolích. Vězte, že tato hra je jedna z nejzábavnějších záležitosti, jaké si za nevelké peníze můžete pořídit. Má všechno - výbornou hratelnost, přitažlivý vizuál, výborné herní mechanizmy, a hlavně je skvěle optimalizována. V mém případě to platí pro verzi na PS5.

Sandbox demoliční čety

Teardown je ve své podstatě logická hra od začátku až do konce. Jádrem hry je perfektně naplánovaná loupež, při které si pomáháte demoličním náčiním. O úspěchu každé mise rozhodné závěrečný odpočet v délce jedné minuty, kdy svoji akci musíte provést, než vás dopadne ruka zákona. Slyšíte správně. V této hře se při loupení nesnažíte být co nejnápadnější, ale naopak. Čím efektivněji si naplánujete demolici a vytvoříte si přístupové cesty k trezorům, autům a cennostem, tím úspěšnější vaše mise bude.

Pro každou loupežnou misi si můžete zvolit své nástroje, které berete s sebou. Na výběr je tradiční bourací kladivo, hasičák nebo třeba letlampa, ale i brokovnice, se kterou se pohodlně odpalují nádrže s palivem. Jak postupujete hrou dostáváte se ke stále zajímavějšímu nářadí. Nedá se říct, které nástroje jsou nejlepší, protože všechny mise jsou originální a cest k dokonalé loupeži je hned několik.

Teardown má obrovské plus v tom, že se vlastně s každou další misí učíte jak být co nejefektivnější. Na konci každé úspěšné mise vám hra ukáže z ptačího pohledu, jak jste postupovali, něco jako opakované záběry v závodních hrách.

Kromě ručního náčiní popsaného výše máte možnost využít nejrůznější dopravní prostředky. Od obyčejných osobáku, sloužících pro rychlý přesun po mapě, přes vysokozdvižné vozíky, nakládače až po autojeřáby, jachty a nákladní lodě. Všechno je zničitelné až na úroveň jednotlivých kostičkek. Opět je jenom na vás, jak tyto stroje využijete. Hra navíc pracuje s poměrně reálnou fyzikou, samozřejmě notně přizpůsobenou hratelnosti.

Úspěch závisí na kreativitě

Jednotlivé úrovně, kterých je jich celkem čtyřicet, se od sebe vcelku výrazně liší. Levely jsou parádně nedesignované a ihned od prvního okamžiku je vám jasné, že cest, jak uspět, bude několik. Jen to všechno hezky naplánovat. Tady zaparkovat Tatru, tam probourat zeď. Přistavit tahač, a nakonec prohodit oknem explodující hasičáky, které efektivně strhnou půlku budovy, spustí alarm a odstartuje se 60 vteřin, které máte na to, abyste váš lup dopravili na únikové místo.

Jedna minuta se zdá jako málo času a opravdu tomu tak je. Mnohdy jsem si lámal hlavu s tím, jak tuto misi vlastně autoři zamýšleli. Jde to, jen to chce někdy opravdu velmi intenzivně přemýšlet a plánovat, abyste stihli v ten stanovený krátký časový limit splnit všechny úkoly dané úrovně.

Překvapivé přitažlivá grafika

Celkový vzhled Teardown je skvělý, i když použitý engine tomu nemusí napovídat. Je pravdou, že jsem nikdy nepochopil, co všichni vidí na obskurně kostkatém a ošklivém Minecraftu. Nyní už možná chápu. Každá úroveň má neopakovatelnou atmosféru a vizuál. Nejspíš je to i díky parádní prací se světlem a fyzikou. Když se rozhoří oheň, vypadá to neuvěřitelně reálně, stejně jako třeba pád komínu, když ho podseknete velkým kolovým nakládačem, jak jinak. I přes nepopiratelné kvality obrazové částí věřím, že tato hra najde mnoho odpůrců, kteří prostě tento minecrafťácký design nepřenesou přes srdce.

Kromě krásných scenérii vyniká Teardown i výborným hudební doprovodem. Během plánování loupeže nejste rušení dokola hrající otravnou smyčkou, ale do ucha lahodící ambientní melodii. Jakmile spustíte alarm a začne odpočet, hudba patřičně zrychlí a váš adrenalin v krvi to vyžene ještě o pár bodů výše.

Optimalizace na PS5 dopadla na jedničku. Volit můžete standardně z dvou grafických režimů. Kvalitativní a Výkonnostní, resp. 60 FPS a až 120 FPS. Co dodat, oba režimy konzole zvládla bez zaškobrtnutí, ale já už z principu vždy volím maximální plynulost, tedy vyšší FPS.

Hračičkám vydrží dlouho

Jak už jsem zmiňoval, kampaň hry obsahuje čtyřicet originálních misí, které spolknout 12 hodin čistého času. Ti, kteří budou chtít splnit všechny hlavní i vedlejší úkoly, by to mělo zabrat cca 25 hodin, jak uvádějí oficiální prameny. Já osobně si mohu ten čas klidně vynásobit dvěma. Po dohrání kampaně máte možnost v Sandbox režimu dotvořit si k obrazu svému předpřipravené úrovně. Pokud by vám to bylo málo a cítíte se na to, tak v Tvůrčím režimu si vytvoříte od základu úrovně vlastní. Dokonce je zde možnost stáhnout si do hry balíček úrovní vytvořených PC hráči.

Nechat samotné hráče, ať si hrají a utvářejí Teardown k vlastní radosti, je asi ten nejlepší způsob, jak hru tohoto typu udržet při životě. Navíc se chystá několik DLC, takže demoliční zábava jen tak rychle neomrzí.