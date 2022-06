Recenze hry Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Hrdinové, kteří nestárnou

Leonardo, Raphaelo, Michelangelo, Donatello, Tříska, April a další jsou opět tady. Dáte jim šanci v pixel artovém beat 'em up retru?

Co baví Skvělý nostalgický závan

Klasická hratelnost

Autentický vizuální zážitek

Skvělý soubojový systém

Dostatek postav + možnost multiplayeru Co vadí Souboje s létajícími nepřáteli

Při hře více hráčů poměrně nepřehledné

Za 2 až 3 hodiny je po všem 8 /10 Hodnocení

Želvy Ninja už dnes rozhodně nejsou tak silnou značkou, jako tomu bylo v devadesátých letech. Pro dnešní mládež odkojenou na Marvelu a podobných super hrdinech to může znít komicky, ale to, co je dnes Iron Man či Thor, byla pro mě v dětství partička čtyř antropomorfních želvích kamarádíčků z Manhattanu, pod vedením rozvážného mistra Třísky. Globální mánie se však postupem času rozplynula a z odkazu téhle veselé party zbyly spíše nostalgické vzpomínky. Jednu z nich se snaží oživit tým Tribute Games prostřednictvím slibně vypadající mlátičky Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Tradiční téma, klasická hratelnost

Vývojáři nechtěli riskovat a vsadili raději na jistotu. Tradiční téma zpracované klasickým způsobem. Hráčům tak servírují pixel artovou beat 'em up mlátičku, která jako by přicestovala z minulosti. A přitom je recept na úspěch tak jednoduchý, stačí být jen důsledný. Mnozí si jistě položí otázku, proč hrát na nové generaci konzolí podobně vypadající hru? Naše odpověď je jednoduchá: proč ne.



Příběh doplňují kraťoučké cut scény

Připraveno je celkem 16 jedinečných úrovní, které jsou zakončené souboji s bossem, respektive vícero bossy. Jednotlivé levely lze absolvovat v singlu nebo s přáteli. Lokálně lze zapojit čtyři hráče, v klasickém online multiplayeru až šest hráčů, což už je slušná kopa. Želví dobrodružství nabízí dva herní režimy. Klasický příběhový mód je určen pro většinu hráčů, kdo by hledal nějakou tu výzvu, může zkusit tužší arkádový režim. Ten, jak jistě všichni tuší, neodpouští opravdu nic a může být z pohledu dnešních videoher téměř frustrující.

Pixel artové zpracování hře opravdu sluší a vývojáři v tomto ohledu odvedli perfektní práci

Pixel artové zpracování hře opravdu sluší a vývojáři v tomto ohledu odvedli perfektní práci. Vše působí přirozeně, uhlazeně a maximálně autenticky. V kombinaci s tradiční hratelností a pohodlným ovládáním titul nabízí skutečně tradiční zážitek plný šťavnatých odkazů.



Tahle grafická stylizace hře sluší

Dle očekávání je klasická i samotná herní doba. Šestnáct úrovní zní sice velkoryse, opak je však pravdou. Jednotlivé levely jsou záležitostí maximálně deseti minut. Ve finále tu tak máme poctivou zábavu na 2 až 3 hodiny, což rozhodně není mnoho. Nikoho by asi nebavilo řezat nepřátele stovky hodin, ale minimálně dvojnásobná délka by byla určitě uspokojující.

Létající strašák

Byť je Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge opravdu povedenou chodičkou-mlátičkou, rozhodně není bez chyb. První výtka míří ke značné nepřehlednosti při hře více hráčů. Je třeba vzít v úvahu, že se na obrazovce může v jednu chvíli objevit klidně i 15 postav, což už je opravdu hodně, zvláště potom s přihlédnutím k faktu, že želváci se na první pohled od sebe příliš neliší. Čím více hráčů se tak do kooperace zapojí, tím větší zmatky mohou nastávat. Popravdě mě nenapadá, jak tento problém u beat 'em up vyřešit, ale zmínit ho rozhodně musíme. Ideální je tak situace maximálně tří kamarádů v sestavě Tříska, April a želvák.



Létající nepřátelé dají zabrat

Druhým a z mého pohledu závažnějším problémem, byť možná do jisté míry osobním, jsou souboje s létajícími nepřáteli. Ty jsou tou nejvíce frustrující složkou celé hry. Trefovat totiž vznášející se záporáky je opravdu k vzteku a během kompletního průchodu hrou jsem nenašel žádný způsob, jak být opravdu efektivní. Zmíněné momenty tak ubírají celkovému zážitku na dynamice a vyvádějí hráče z nostalgické nirvány.

Souboje jsou plynulé a hlavně zábavné

Přitom celkově můžeme ovládání označit za vydařené. Očekávat výraznější komplexnost by bylo troufalé, v rámci žánru je však celý systém poměrně variabilní, efektní a hlavně efektivní. Souboje jsou plynulé a hlavně zábavné. Každá z postav navíc nabízí trochu odlišný set útoků a odlišné statistiky, není tak problém vracet se na stejná místa opakovaně.



Hru smlsnete pod tři hodiny

Vyplatí se zároveň prozkoumávat každé zákoutí jednotlivých úrovní. Mimo odměny mající dočasný vliv na samotnou hru lze totiž objevovat mnoho easter eggů. Jde tak o další přidanou hodnotu výsledného pocitu.



Nechybí tradiční souboje s bossy

Pochválit musíme také rychlé a spolehlivé párování pro online složku hry. Před každým levelem můžete najít nějaké ty spoluhráče a bleskově, a hlavně plynule, vstoupit do jejich hry. Po dokončení levelu naštěstí nedojde k odpojení, tudíž lze spokojeně pokračovat dál, klidně až do samého finále. Závěrem dodejme, že titul je dostupný pro platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows i Linux. Oslavovat mohou majitelé předplatného Xbox Game Pass, jehož archivu je hra součástí.