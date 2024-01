Recenze hry Tekken 8. Mechaniky pro agresivní hru doplňují nové možnosti tréninku. Příběh ale ani zdaleka neoslní

S vydáním nového dílu série Tekken máme pro tuto generaci pokračování každého titulu z velké trojky. I když osmička s některými prvky strádá, nakopávání protivníka stovkami různých kombinací je neskutečná zábava.

Co baví Propracované bojové styly

Soupiska o 32 bojovnících

Nové možnosti tréninku

Velmi dobrý netcode

Výborný soundtrack Co vadí Slabý příběhový mód

Rozbité souboje proti vícero protivníkům 8 /10 Hodnocení

Bojová hra pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 1 899 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

Komunita fanoušků bojových her byla vždy rozdělená na několik táborů. Není se ani čemu divit, protože každá značka souboje jeden na jednoho bere svým osobitým stylem. Tekken 8 se drží základů, které položily předchozí díly. To znamená, že každé ze čtyř tlačítek na ovladači znamená útok odlišnou končetinou (až na výjimky) a kromě dopředu a dozadu se pohybujete i do stran. Tentokrát se ale tvůrci rozhodli akci trochu opepřit tím, že dávají více prostoru agresivní hře skrz nové mechaniky.

Nejzásadnější novinkou v hratelnosti je Heat systém. Pod ukazatelem zdraví bojovníka uvidíte modrý ukazatel, který je plný na začátku každého kola. Rozohnit se můžete jednoduše stiskem tlačítka R1. To znamená, že i když protivník blokuje vaše údery, ukrojíte mu malou část zdraví. Heat ukazatel ale velmi rychle vyprchává, takže je nutné ho používat správně. Můžete ho také vypotřebovat najednou, kdy opětovným stiskem R1 provedete kombinaci útoků. Zároveň se do tohoto útočného stavu můžete dostat i určitou kombinací útoků, což poskytuje další plejádu možností, jak Heat využít naplno.

Heat dává prostor větší agresi a už neplatí pravidlo ze sedmičky, kdy trpělivost hrála hlavní roli. V soupisce jsou samozřejmě stále i postavy, které benefitují z většího odstupu a pomalejší hry. Určitě mi ale přijde, že bojovníci, kteří zvládají bez přestávky zvládají tlačit na protivníka, mají větší výhodu.

Megalomanský nesmysl

Je mi jasné, že příběh není v bojových hrách obecně ani zdaleka tím hlavním. Většinou se na něj ale nezapomíná a Tekken 8 vypráví další kapitolu souboje rodů Kazama a Mišima. Akce je to pořádně nabušená, o tom žádná, ale ve srovnání s novým Mortal Kombatem a Street Fighterem má Tekken pořádně co dohánět. Je alespoň příjemné, že si skrz krátká videa můžete připomenout předchozí události z každého dílu. Během zhruba 4 hodin projdete příběh plný absurdních scén a klišé, které jsou jak vystřižené z tuctového anime seriálu. Jako rozcvička a seznámení s novými mechanikami to není špatná záležitost, ale rozhodně byste od příběhového módu neměli očekávat víc.

Kapitolou samou o sobě je část, ve které se Tekken přemění na velmi lacinou a nepovedenou verzi Devil May Cry. S postavou se pohybujete volně v prostoru, ale stále můžete být zaměřeni pouze na jednoho nepřítele, přičemž údery můžete zasáhnout i okolo stojící. Moc tomu nepomohlo, že v závěru této části se každý Jack-7 rozhodl přestat bojovat a jen postával v T-pose bez jediné reakce.

Alespoň že se na to celé hezky kouká. Akce je to opravdu efektní, kvalitou se ale na vrchol žebříčku Tekken 8 nedostal. Určitě to není ošklivá hra, ale loňský Mortal Kombat má v kvalitě grafiky značný náskok. Nutno ale uznat, že i přes změnu enginu si osmička zachovává svůj ikonický styl se vším všudy.

Hlavní příběh je převážně o sporu Džina a Kazuji. Pokud byste se ale rádi dozvěděli něco víc o pozadí ostatních bojovníků, tak jsou k dispozici navíc samostatné kapitoly, kde v rámci pár zápasů odhalíte předcházející události z jejich života.

Ve speciálním stylu

Když už ve hře příběh je, zasloužil by si za mě trochu víc péče. Co je ale vychytané téměř k dokonalosti, je samotná hratelnost. Tekken 8 má v základní soupisce 32 bojovníků, což znatelně přesahuje počet postav u konkurence. Každý z nich má naprosto odlišný bojový styl. Díky tomu věřím, že si to svoje najde opravdu každý. Jsou tady známé tváře jako Hwoarang nebo King, ale došlo také na nováčky v podobě Viktora nebo Azuceny. Ta mě příliš neoslnila svojí osobností postavenou jen na tom, že má ráda kávu, ale její styl boje je další unikát.

Vzhledem k tomu, že některé postavy mají stovky různých kombinací, není zprvu jednoduché se do Tekkenu dostat jako nováček. Pro začátečníky je ale Tekken 8 přístupnější než jakýkoliv z předchozích dílů. Tomu pomáhá hlavně Special Style ovládání, se kterým je provedení komb a speciálních útoků otázkou stisku pár tlačítek. Může to znít jako až příliš velká výhoda, ale zkušenější hráč s klasickým nastavením nováčka rozmetá tak jako tak.

Přímo během zápasu vidíte, který styl protivník používá a můžete tomu přizpůsobit svoji hru. Mezi Special a klasickým ovládáním lze přepnout kdykoliv. Během hraní jsem párkrát narazil na blázny, kteří je plynule přehazovali a nevypadalo to, že by to byl přehmat. S touto kombinací jsem pokaždé dostal přejeto, což může být do budoucna problém, pokud se ukáže, že s ní lze dosáhnout absurdních výsledků, ale zatím je to výjimka. Většina hráčů se drží zaběhlé klasiky.

Trénink nové generace

Pokud se chcete probojovat do vyšších ranků hodnocených žebříčků, nevyhnete se dlouhým chvílím při tréninku. Možností, jak zlepšit svoje dovednosti, nabízí Tekken 8 opravdu hodně. Separátní tréninkový mód vás nechá volně experimentovat a zahrnuje také výzvy, ve kterých se naučíte složitější, ale pořádně silné kombinace. Od věci také není vracet se k záznamům z předchozích zápasů. Nejen, že můžete zhodnotit svoje reakce, hra vám přímo řekne, jaká možnost je nejlepší proti nepřítelovým útokům. Rovnou si můžete nově objevené techniky otestovat.

AI je v rozmachu ve všech technologických odvětvích a výjimkou není ani Tekken. Skrz Super Ghost AI naučíte umělou inteligenci svůj bojový styl. Díky tomu můžete lépe vychytat skuliny v obraně či zlepšit ofenzivu. Tréninkového ducha má každý hráč, přičemž po odehrání zápasu si můžete protivníkova ducha stáhnout a trénovat proti němu dál. V singleplayerovém režimu Arcade Quest se dostanete i k modelům vytrénovanými samotnými vývojáři a nutno uznat, že svoji hru mají opravdu v ruce.

Doba arkádová

Arcade Quest vám má navodit dojem z arkádových heren. Vývojáři tak chtějí tento požitek poskytnout i hráčům, kteří dobu herních automatů nezažili. Je to v podstatě hlavně odpočinková záležitost, kdy se od nováčka propracováváte skrz jednotlivé herny a turnaje až na vrchol mezi ty nejlepší hráče, přičemž se během toho můžete přiučit pár nových mechanik.

Podobné prostředí tady najdete i pro online hraní. V Arcade Lounge se můžete setkávat s dalšími hráči v podobě svého avatara, kterého si můžete všelijak upravit. Víc, než stěžejní prvek hry je to spíš příjemný doplněk, který není povinností, ale přináší do hry o trochu víc socializace. Sám jsem každopádně většinou volil klasickou cestu skrz rankedy.

U bojových her obecně je důležité, aby měli co nejlepší netcode. To znamená, že i přes horší internetové připojení by neměly být nehratelné. V tomto ohledu Tekken 8 exceluje. Samozřejmě se stále najdou hráči, kteří jsou připojení na slabém wi-fi signálu a zápas pak vypadá spíš jako powerpointová prezentace. Z mé strany jsem ale neměl nejmenší problém, ať už jsem měl konzoli připojenou kabelem či k wi-fi. Jeden problém by se ale přeci jen našel. Sice to není můj případ, ale zachytil jsem, že PC hráči mohou na protivníka poslat DDOS útok. I když to pro většinu bojovníků problém nebude, je to určitě něco, co by Namco nemělo zanedbat.

Zážitek je to opravdu intenzivní a je neskutečně uspokojující, když se vám podaří proti protivníkovi vystřihnout některé ze složitějších komb. Krev dokáže rozproudit také skvělý soundtrack, ze kterého je na vrcholu mého žebříčku skladba z prvního traileru. Rozhodně si nic nedělejte z toho, pokud budete zprvu jako nováček dostávat nakopáno. Přece jenom mají veteráni série výhodu v tom, že spousta mechanik a úderů je stejná nebo velmi podobná jako v předchozích dílech, takže mají značný náskok. Rozhodně se to ale není důvod ke vzdávání. Podmínky pro zlepšování jsou příznivější než kdy dřív.