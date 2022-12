Recenze hry The Callisto Protocol. Audiovizuálně brutální klenot z místa, na kterém být nechcete

Tvůrce původního a celosvětově úspěšného Dead Space nám servíruje graficky excelentní sci-fi horor, který má jak a čím zabavit. Technické zpracování se bohužel neobešlo bez chyb.

Co baví Audiovizuální zpracování

Tísnivá sci-fi atmosféra

Příběh

Brutalita soubojů

Tempo hry Co vadí Propady FPS

Přepínání zbraní

Aplikování lékárniček 8 /10 Hodnocení

Vždy se to dá udělat jinak

Jestli jste od nové a hypem do výšin vyhnané hry čekali Dead Space v lepším a modernějším zpracování, budete mít radost. The Callisto Protocol si od svého „předchůdce“ bere většinu toho, co jste měli rádi. Ano, i zde vás čeká vesmírná stanice, v tomto případě na jednom z Jupiterových měsíců. I zde vás čeká spíše lineární průchod hrou. Stejně jako v DS na vás čekají zmutovaní příšeráci, kteří nemají v plánu nic jiného, než vám rozdupnout hlavu. Proč měnit geniálně vytvořený HUD, který vlastně neexistuje a jako u předchůdce vás hra o všem podstatném informuje přes diody na krku či přímo na zbrani.

Celková atmosféra a pocit z průchodu hrou je tak vlastně velice podobná. Zatímco v původní hře jste byli v roli arzenálem po uši vyzbrojeného inženýra, v nové hře na vás čekají trochu odlišné emoce. Nábojů nebude nikdy tolik, abyste se skrz všechny nepřátele mohli jen tak prostřílet. Hra totiž sází i na něco jiného a tím je boj zblízka. The Callisto Protocol je především o strachu ze smrti, opatrnosti a dobře rozmyšleném útoku. Nebojím se hned ze startu tvrdit, že je to zatraceně dobře.

V úvodu hry se ocitáte v roli vesmírného dodavatele Jacoba Leeho, který se svým parťákem provádí v podstatě rutinní záležitost. Na Jupiterův měsíc přivážíte zásoby a nic nenahrává tomu, že byste se právě zde měli nějak zdržet. Jak tomu již bývá, něco se opravdu nepovede, což vede ke zřícení vaší lodi. Váš kolega je ve vteřině mrtvý a k vašemu nemilému překvapení vám obyvatelé nehostinné krajiny nepřišli dát první pomoc. Jsou tu proto, aby vás ihned zavřeli do místní věznice Black Iron. Proč? Na to už musíte přijít sami.

Ještě prozradím, že po pár chvílích pobytu ve vězení se většina živého na celé základně promění v krvežíznivé bestie, které vám budou dělat „společnost“ po celou dobu hraní. Děj se tak točí okolo vaší snahy z nehostinného prostředí co nejrychleji vypadnout. Že se vám při cestě za spásou podaří celou záhadu na Callistu rozklíčovat zde asi netřeba zmiňovat, jen rád napíši, že vás čeká zajímavý a napínavý příběh, který má hlavu a patu, a to jak jistě víte, nebývá vždy pravidlem.

Audiovizuál, který vás nadchne

Grafické zpracování celé hry musím zařadit mezi absolutní špičku dnešní tvorby. Ať už se jedná o dokonalé a do detailu vyšperkované zpracování interiérů celé kolonie nebo o venkovní prostory, vždy vás bude obklopovat prostředí, na které je radost pohledět. Vývojáři ze Striking Distance nám zde servírují nikdy nekončící pastvu pro oči. Takže buďte připraveni na to, že v The Callisto Protocol budete fotorežim používat mnohem častěji, než v jiných hrách. Zde bych jen zmínil, že vzhledem k veškeré té kráse mohlo být pořizování fotografií zpracováno ještě o něco lépe. Ale nevadí, i tak se v něm vyřádíte dostatečně.

Přiznám se, že jsem se mnohokrát přistihl, jak se snažím pořídit co nejhezčí snímek zátiší v pokoji, řídícím centru, operačního stolu atd. Míra detailů je vždy obrovská a velmi přispívá k už tak úžasné a creepy atmosféře. Za to vše vývojářům aplauduji ve stoje. To samé platí o zvucích, které vás celou hrou provází. Jestli zde něco opravdu dovede navodit strach, je to právě audio doprovod. Ono se zrovna ani nemusí dít nic dramatického, ale stejně se nebudete cítit ve své kůži. Na to se spolehněte.

„Míra detailů je vždy obrovská a velmi přispívá k už tak úžasné a creepy atmosféře.“

Jak jsem již naznačil, nové vesmírné dobrodružství není o nějakém zběsilém vraždění. Naopak se zde vyplatí opatrný postup, plánování a především důkladný průzkum každé z lokací. Kreditů, lékárniček a hlavně nábojů totiž nebudete mít nikdy dost, což vás zejména při těžší obtížnosti k důkladnému průzkumu samo o sobě přinutí. Žádnou z místností jsem neopustil, aniž bych si byl jistý, že jsem za sebou nenechal nic důležitého, čím bych mohl obohatit svůj inventář. Zkrátka survival, jak má být. Zde jen jedna rada. Chce-li si hru opravdu užít, vypněte si v nastavení odlesky proviantu. Celkové atmosféře to opravdu přispěje a hlavně to mnohonásobně zdokonalí všudypřítomný pocit beznaděje.

Brutalita, ze které mrazí

Dostáváme se k soubojům. Jak jsem již psal, hra není o tom, že byste ničili nekonečné zástupy proměněných zombií. Naopak jich v každé lokaci potkáte jen pár, ale i tak vám téměř vždy dají dostatečně zabrat. Bitky probíhají místy až s přehnanou brutálností, kdy z nepřátel odpadávají končetiny. Určitě to není zpracováno tak, aby surovost působila prvoplánově. Naopak velmi záhy pochopíte, že situace je tak špatná, že to prostě jinak nejde. Platí to zejména v první půlce hry, kdy ještě nemáte dostatek zbraní a kdy jste více méně nuceni bojovat nablízko.

K dispozici budete mít obušek, který jste vzali prvnímu bachařovi. Zacházení s ním není jednoduché a zásah krvelačné bestie není zdaleka tak automatický, jak byste mohli očekávat. Naopak se s ním budete muset ohánět pěkně rozvážně, kdy zde známé přísloví „škoda každé rány, která padne vedle,“ platí stoprocentně.

Alfou a omegou celého rubání na blízko jsou vaše úhyby před útoky nepřátel. Jsou zpracovány jednoduše, v podstatě stačí mačkat levou, pravou klávesu. Kouzlo jejich úspěchu však spočívá v přesném naplánování provedení. Nezvládnete-li totiž tuto techniku, na úspěšný postup hrou nemůžete pomýšlet. I přes to, že výše zmíněný postup může na první pohled působit nudně a nezáživně, nějak jsem nezaznamenal, že bych z uhýbání byl otrávený.

Postupem času se samozřejmě dostanete i k efektivnějšímu arzenálu. K dispozici vám bude pistol, dva druhy brokovnice, v závěru i útočná puška. Každá ze zbraní je zpracována v efektním sci-fi stylu, a když už se nějaké z nich ujmete, je radost ji používat. Zde bych určitě zmínil možnost využívání komba s obuškem, kdy vždy po třech až čtyřech úspěšných zásazích můžete vystřelit. Destrukční síla je v tomto případě příjemně znásobena.

„Ve chvíli, kdy se stanete obětí nepřátel, vás čeká absolutně brutální video vaší smrti. Zde se tvůrci opravdu vyřádili.“

V neposlední řadě je potřeba zmínit gravitační rukavici, se kterou šmejd z vesmíru můžete odhazovat, čímž získáte potřebný čas. Vše výše zmíněné budete používat proti slizkým nepřátelům a rád bych vyzdvihl, že jsou zpracováni správně nechutně a že strach nahnat dokáží. Jen jejich druhů mohlo být více, v tomto ohledu je to pro hru a celkovou zábavu škoda. Ve chvíli, kdy se stanete jejich obětí, vás čeká absolutně brutální video vaší smrti. Zde se tvůrci opravdu vyřádili. The Callisto Protocol nabízí 3 stupně obtížnosti, kdy už i ten druhý představuje poměrně výzvu a vzhledem k přísně rozmístěným checkpointům si některé lokace budete chtě nechtě muset projít znovu, což není úplně pro každého.

Velmi důležitou součástí hry jsou prodejní stanice, na které během průchodu narazíte. Skrze ně budete moci utrácet své pracně nasbírané Callisto kredity. Jak jsem již zmínil, získáváte je důkladným průzkumem lokací, ale také občas vypadnou v podobě lootu z úspěšně sejmutých nepřátel. Dále můžete prodávat několik málo druhů cenností, které posbíráte. Herní měnou vylepšujete vlastnosti vašich zbraní, dále můžete nakoupit lékárničky a náboje. Buďte připraveni na to, že kreditů nebude nikdy dost. Proto je potřeba jejich investici vždy důkladně rozmyslet. Důrazně zde doporučuji upgrade obušku a rukavice, které budete používat zdaleka nejčastěji a na které logicky nejsou potřeba náboje.

Bez technických problémů se to bohužel neobešlo

Technický stav hry se od počátku vydání potýkal s ohromnými propady FPS, čehož byl plný internet. Zde musím napsat, že se start hry opravdu nevyvedl, ale ihned dodám, že se vývojáři k tomuto postavili čelem a během několika dní vydali obří patch, který nepříjemnost snad už definitivně opravil. Já sám musím zmínit, že v recenzované PC verzi jsem tento problém zaznamenal ve dvou případech. A ve chvíli, kdy jsem stáhl aktualizaci, už mi snímková frekvence nepoklesla ani jednou.

Ještě bych vytkl velmi neohrabané přepínání zbraní a pomalé aplikování lékárniček, které během boje nemáte šanci upotřebit. Na druhou stranu je to přesně ten stav, kdy si uvědomíte, že souboj prostě musíte vést promyšleněji a třeba z něj i utéct a aplikovat vše potřebné. Hra se i při vysokém nastavení detailů hýbe velice svižně, což určitě potěší.