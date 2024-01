Recenze hry The Finals. Rychlá střílečka s chaotickými přestřelkami boduje díky absolutní destrukci prostředí

The Finals jsme si mohli vyzkoušet už před nějakou dobou v otevřeném testování. Na letošních The Game Awards bylo ovšem oznámeno neprodlené vydání bez žádných předchozích informací. Za tu dobu si tato chaotická střílečka získala početnou komunitu hráčů, kteří se již předhání v hodnocených žebříčcích.

Co baví Svižný pohyb

Pocitově uspokojující střelba

Možnost vybrat si třídu postavy

Absolutní destrukce prostředí

Boj více než dvou týmů vede k totálnímu chaosu Co vadí Progres odemykání nového vybavení je příliš zdlouhavý

Některé třídy jsou o hodně silnější než jiné

Může poměrně rychle omrzet 8 /10 Hodnocení

FPS střílečka pro PC, PS5 a XSX ● Cena: zdarma s mikrotransakcemi ● Multiplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Zkušenosti s tímto titulem jsem měl díky již zmíněnému testování, a tak jsem věděl, do čeho jdu. Rozhodně největším lákadlem je kromě výborně zvládnuté střelby destrukce prostředí. Můžete vyhodit do vzduchu všechno. Budovy se rozpadají pod salvou granátů, a tak někdy padáte a ani nevíte, kde skončíte. Na jednu stranu to dodalo velmi příjemnou proměnnou do celého zážitku, ale na stranu druhou to občas vedlo ke skoro jisté smrti. Každopádně, pokud dobře dopadnete, nesejde na tom, kde jste, můžete bez problémů vylézt zpátky tam, kam chcete.

Pohyb je v této hře totiž svižný a umožňuje šplhání, klouzání a pomohou vám také odrazové plošiny i zipliny. Je to neskutečná zábava nebo otrava, když se s jedním z protivníků honíte kolem domu a pomocí všemožných udělátek či schopností se zaboha nemůžete dohnat.

Vybrat si můžete ze tří herních tříd. Těžká, střední a lehká. Každá nabízí jiné zbraně, schopnosti a také odlišné množství života. Lehká má například jako schopnost grappling hook, který není třeba vysvětlovat. Střední se zase zaměřuje spíše jako podpůrný hráč a nabízí paprsek, kterým léčíte spoluhráče, no a těžká třída se vyznačuje tím, že prostě naběhne do zdi a zničí ji. Střelba je také kapitola sama o sobě a je zvládnuta skvěle. Zbraně se chovají uvěřitelně a pocitově správně. Střílet je čistá radost. Zpětný ráz se dobře kontroluje a individuální schopnosti v této hře budou hrát prim.

Třídy jsou dobré, ale jejich balancování je lehce na pováženou. Například střední třída má na výběr daleko lepší zbraně než obě ostatní zmíněné. Což vede k tomu, že většina hráčů se zaměřuje právě na tu nejsilnější a nedočkáte se tak zjevné synergie tříčlenného týmu, kde má být od každé třídy jeden. Ve svých zápasech tedy většinou narazíte klidně na celý tým, co používá střední třídu. Není se čemu divit, je to opravdu nejlepší možnost. Má dostatek životů, silné zbraně i dostatečnou mobilitu. Nezaostává téměř v ničem.

Nicméně s třídami se pojí i další problém. Nové vybavení si odemykáte díky bodům, které získáváte po každém zápase. Bohužel jich nedostáváte dostatek na to, abyste si mohli během pár hodin vše vyzkoušet. Dost mě to frustrovalo, protože když hraji něco nového, chci vyzkoušet vše, co hra nabízí. Takto bych musel strávit desítky hodin farmením bodů. Takže jsem se na to jednoduše vykašlal a přijal jsem fakt, že si holt nevyzkouším vše. Za body si totiž neodemykáte jen zbraně, ale i schopnosti nebo granáty. Nejhorší na tom je, že vše stojí stejně, tedy 800 bodů. Našetříte si tedy na lepší zbraň, ale na další hodiny budete zaseknutí se stejnou schopností.

Každopádně i přes to je hra zábavná a co se mi opravdu líbilo, je odklon od klasického formátu jeden tým proti druhému. Tady proti sobě můžou stát naráz klidně i čtyři trojčlenné týmy. Spolu s destrukcí, pohybem, precizní střelbou, spoustou výbušnin a schopností to vede k neskutečně chaotické akci. Často se stane, že jdete po jednom protihráči a zpoza rohu se najednou objeví nejen jeho spoluhráči, ale i celý jiný nepřátelský tým. Je to masakr.

Hra také nabízí počet různých herních režimů. Například Quick Cash, který je nejrychlejší z nich. Dále máte také možnost se pustit do turnajů buď nehodnocených nebo hodnocených. Všechny režimy spojuje ten samý úkol. Ukradnout krabici s penězi a dát ji do takového bankomatu, který po dobu několika minut bude peníze zpracovávat, než vám budou připsány.

Tým, který vydělá nejvíc peněz, vyhrál. Vložením peněz do bankomatu to ale nekončí, tím to teprve začíná. Soupeři mají možnost vám peníze ukrást a časovač se tím neresetuje. Občas to končí zajímavými momenty, kdy jste na pokraji vyřazení, ale na poslední chvíli ukradnete peníze a připíšou se vám rychleji, než kdokoli stihne udělat to samé vám.

Nicméně s nelibostí musím říct, že mě hra poměrně rychle omrzela. Nabízí rozhodně dostatek nových a neotřelých nápadů, ale jsou dostupné pouze čtyři mapy, které se okoukají a spolu s progresí na dlouhé hodiny mi to jednoduše necvaklo. Rozhodl jsem se, že to není hra, ve které chci trávit stovky hodin. Samozřejmě nepomůže ani fakt, že pokud nemáte přátele, se kterými hrajete, tak náhodní spoluhráči zážitek nijak nezlepší. Více map, možná i více tříd a trochu zrychlit progresi, pak se ke hře rád vrátím.