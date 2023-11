Recenze hry The Invincible. Adaptace klasického sci-fi, která mě přiměla pořídit si knižní předlohu

The Invincible je adaptace sci-fi románu od Stanislawa Lema. Dalo se dala označit za čistokrevnou adventuru. Příběh, postavy a prostředí jsou skvělé. Pro někoho velký problém ovšem může znamenat mělká hratelnost.

Co baví Skvělý příběh

Vyprávění i prostřednictvím komiksu

Atmosféra

Nádherný svět

Rozhodnutí mají důsledek Co vadí Mělká hratelnost 8 /10 Hodnocení

Příběhové sci-fi pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 735 Kč ● Sinleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

O The Invincible jsem se zajímal již od jeho představení. Spisovatele původního díla znám, ovšem knihu jsem nečetl. Šel jsem tedy do příběhu jako nepolíbený a musím říct, že i bez jakékoli znalosti jsem si příběh náramně užil. Až takovým způsobem, že jsem si musel pořídit původní dílo.

Příběh je skvělý. Jednoduše k tomu nemám co jiného říct. Je pro mě těžké ho objektivně hodnotit, když nemám znalosti z originálu, ale pokusím se. Styl, jakým je vyprávěn, vás okamžitě vtáhne a nepustí. Myslím to doslova, hru jsem dohrál na jeden zátah. Celkové dávkování různých podnětů k zamyšlení nebo prozkoumání a jejich následné odhalení vás budou držet v křesle. Nejlepší na tom bylo, že po odhalení vždycky přišlo něco nového, zajímavějšího a takto se stupňoval celý příběh. Gradoval od začátku do konce.

Jasna, naše hlavní postava, se probudila na povrchu planety Regis III, kde vůbec neměla být. Neví, jak se tam dostala, ani co tady dělá. Postupné odhalovaní ztracené paměti spolu s retrospektivními cutscénami vytvořilo dobrý odrazový můstek. A také stojí za zmínku, že cutscény jsou ve hře asi jen tři. Vše ostatní se odehrává v reálném čase.

Nerad bych prozrazoval více. Příběh je totiž to jediné, kvůli čemu stojí za to The Invincible hrát. Hratelnost je opravdu skoro nulová. Jedná se v podstatě o simulátor chození. Někdy dostanete do ruky detektor nebo dalekohled, zařídíte si vesmírné vozítko a vylezete skálu, tím to ale končí. Na druhou stranu je nedostatek hratelnosti opravdu to jediné, co se dá vytknout.

Teď, když máme jedinou výtku z cesty, se vrátím k pozitivům. Dalším, řekl bych bonusem, je možnost si vše, co jste doposud s Jasnou prožili, prohlédnout v podobě komiksu, který se během průchodu hrou průběžně aktualizuje. Z mého pohledu to dodalo ještě větší možnost se do příběhu ponořit a klidně si ho zrekapitulovat, pokud zapomenete, kde jste skončili. Jasna je výborná hlavní protagonistka. Je také doktorka biologie a často tedy bude říkat věci, které ne úplně každý musí pochopit. Tento zdánliví problém vývojáři vzali v potaz a vše je vysvětleno prostřednictvím vedlejší postavy Novika.

Novik neboli astrogator (vesmírný navigátor) je vedlejší postava, která vás bude doprovázet celou hru pomocí vysílačky. Je velitelem celé výpravy a spolu s Jasnou se snaží přijít na to, co se sakra děje. Tady se dostáváme k dalšímu bodu, a to k postavám. Jasna, Novik i ostatní jsou skvěle napsané i nadabované. K Jasně si vytvoříte vztah celkem bez problému, přeci jen máte určitou kontrolu nad tím, co a kdy říká. Poznat Novika a porozumět mu bylo ovšem trochu náročnější. Jakožto velitel byl zprvu lehce odměřený a panovačný. Ale stejně jako všechny ostatní prvky příběhu se vyvíjel i on. Jestli k horšímu nebo k lepšímu, to už nechám na vašem posouzení. Musí se ale nechat, že má charakter. I když slyšíte pouze jeho hlas a podobu si pamatujete maximálně ze začátku hry, kdy vystupoval v jedné cutscéně, u každé jeho věty je jasně představitelné, jak se u toho asi tváří.

Celým jádrem hry je konverzace. Proto je skvělé, že máte na výběr několik možností, co jako Jasna řeknete. Můžete si vybrat vědeckou odpověď, agresivní, otrávenou nebo také neříkat vůbec nic. Vaše rozhodnutí se v tomto smyslu projeví, i když ne úplně znatelně. Kromě samotného konce tyto konverzace ovlivní pouze písemný popisek u komiksu. Upřímně to ale ničemu nevadilo, nepotřeboval jsem více rozhodovat. Mohl jsem rozhovor upírat směrem, kterým jsem chtěl, bavit se o věcech, které mě zajímali nebo také vše ignorovat.

Kapitola sama o sobě je planeta Regis III. Pohledy na planety v dáli, jasné slunce nebo noční oblohu mě naprosto vtáhly. Hra je továrna na tapety. Každý snímek, který pořídíte, si bezpochyby můžete dát jako pozadí plochy. Ostatně jsem tak učinil. Velmi pěknou stylizaci mají taky přístroje a roboti. Lidé sice umí létat do kosmu, ale technologie je stále analogová. Dodává to všemu ještě větší kouzlo, když se podíváte do záznamů robota a vytáhnete z něj staré polaroidové fotografie místo digitálního videa.

Co se týče technického stavu, tak jsem za celou dobu hraní PC verze nezaznamenal žádné problémy. Hra běží plynule a vypadá krásně. Jedinou výtkou na grafické stránce by mohly být detaily obličejů, ale jelikož jich za celou hru potkáte opravdu málo, neberu to jako překážku.