Recenze hry The Mageseeker: A League of Legends Story. Lovcům mágů odzvonilo

Z tvorby menších studií, kterým Riot Games propůjčil licenci ke světu z League of Legends, jsme tady už měli tahovku a rytmickou skákačku. Mageseeker je zase úplně něco jiného. V roli Sylase rozpoutáme vzpouru mágů v Demacii.

Co baví Výborný příběh

Propracované mechaniky boje

Povedený pixelart

Odkazy na šampiony z LoL

Soundtrack Co vadí Technický stav verze pro Nintendo Switch

Padání hry

Jednotvárné vedlejší mise 6 /10 Hodnocení

Akční mlátička pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switch ● Cena: 800 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 12+ ● Bez oficiální češtiny

Při prvním pohledu na League of Legends se nemusí zdát, že tahle MOBA má nějak spletitý příběh. Studio Riot Games za svojí nejúspěšnější značkou ale vybudovalo celý fantasy svět, který rozšiřují s vydáváním nových šampionů, různými povídkami a v posledních letech i menšími hrami, u kterým v rámci svého vydavatelství Riot Forge dávají šanci menším vývojářským týmům. V případě Mageseekeru to bylo Digital Suns, autoři rogue-like Moonlighter. Jejich novinka je ale čistokrevná akce, ke které se hlavní hrdina Sylas perfektně hodí.

Od samotného startu se pouštíme do bitevní vřavy v hlavním městě Demacie. Král Jarvan III. padl a Sylasovi se k tomu povedlo uniknout z vězení s pomocí Lux a rozpoutala se tím vzpoura mágů. Hráči, kteří se alespoň lehce orientují v příběhu LoL, budou mít v pochopení příběhu značnou výhodu. Neznalcům stačí vědět, že Demacie je národ, ve kterém jsou mágové loveni a vězněni. K tomu slouží frakce mageseekerů. Sylas a skupina rebelů má ale už klecí dost, a tak se pokouší obrátit smýšlení demacijských obyvatel, které zdejší vrchnost proti magii zradikalizovala. Před hraním doporučuji přečíst komiks Katarina, jehož události předcházejí hře a najdete ho zdarma na Webtoons.com.

Postupně celou hrou narazíte na pomrkávání a odkazy na různé aspekty světa League of Legends. Od těch přímých, kdy se na scéně ukáže Garen a další demacijští šampioni, až po nepřímé zmínky odkazující na Evelynn, Nocturna nebo Fiddlestickse. I hráči Teamfight Tactics narazí na povědomá stvoření. Ve skrytých oblastech můžete nalézt opeřené silverwingy.

To bych ale hodně předbíhal. K náplni Mageseekeru se samozřejmě dostanu, ale nutno hned na začátek říct, že po stránce příběhu jde o poctivé rozšíření Runettery. Problém mám v tomhle ohledu jen s plynutím příběhu. Sylas pokračuje ve své pomstě proti utlačovatelům, ale děj kolem něj tak mimoděk plyne a sám jen jde tam, kam mu vůdkyně rebelů řekne. Od určité části hry to ale nabere mnohem lepší spád a Sylas už není tak suchý.

Síla magie se nezapře

Mageseeker je čistá arénová mlátička. Tvůrcům se povedlo převést Sylasovy schopnosti z LoL do této hry tak, že jeho styl hraní působí povědomě. Nejlépe si to s nepřítelem vyřídíte pěkně zblízka svými řetězy, díky kterým se k němu můžete navíc rychle přitáhnout. Řetěz je také prodlouženou rukou Sylasovy magie. Může s nimi nepřátelům krást jejich kouzla a použít je proti nim. Každé z nich se řadí do jednoho ze šesti elementů. Ty se pak ještě dělí na dvojice s tím, že vždy jeden element z dvojice je silný proti tomu druhému. Musíte tak při používání kouzel víc uvažovat. Posílání ohnivých koulí na ohnivého mága moc nefunguje.

Ukradená kouzla sešlete jednoduše. Po chvíli hraní ale Sylas dostane možnost okopírovaná kouzla sesílat i bez kradení, ale spotřebuje tím manu. Správný výběr spellů je docela zásadní vzhledem k tomu, že nikdy nemůžete mít vybavené všechny elementy. S tím alespoň trochu pomohou vaši společníci. Do každého boje s sebou můžete brát podpůrné mágy. Sice s vámi nebudou přímo na bojišti, ale propůjčí vám nová komba. S jedním po švihnutí řetězy do země udělíte mrazivé poškození. Další zase při správné kombinaci tlačítek umožní nepřítele zelektrizovat.

Na misi si k sobě můžete vzít pouze dvojici podpůrných mágů. I pro ty, které necháte v základně, se najde nějaká práce. Občas vás poprosí, jestli nemohou vyřídit osobní záležitost. Většinou to ale vypadá tak, že je vysíláte na menší mise, za které dostanete buď zdroje pro vylepšování nebo další poskoky.

„Sylas nemá zase tolik života, aby si mohl dovolit schytat několik útoků najednou, jeho Kingslayer z LoL mi trochu chyběl...“

Aby toho nebylo málo, tak i tito mágové mohou mít vlastní poskoky. Když jich budou mít dostatek, zvýší se síla jejich bonusů a také vám zpřístupní nové věci v rebelském táboře. Pokud by vám to i tak přišlo málo, Sylas ještě může za nasbírané zdroje vylepšovat svoje statistiky, odemykat ultimátní kouzla... Je toho zkrátka dost a je vidět, že k akční složce hry bylo přistupováno tak, aby nebyla příliš složitá, ale zároveň nabízela výzvu. Což se za mě povedlo na jedničku.

Zatopit umí hlavně bossfighty. Sylas nemá zase tolik života, aby si mohl dovolit schytat několik útoků najednou, jeho Kingslayer z LoL mi trochu chyběl, ale po pochopení patternu útoků nepřítele už je to hračka. Bossfighty jsem ale při počátečních pokusech nejednou opakoval a v těchto chvílích mě opravdu štvalo, že v Mageseekeru není možné přeskakovat cutscény. Myslím, že není potřeba znovu a znovu sledovat megalomanský nástup záporáka na scénu. Tlačítko pro urychlení, které se u cutscén v rohu ukáže, jen urychlí konverzace, ale na animace postaviček musíte koukat pořád dokola beze změny.

Pokud chcete svět Mageseekeru prozkoumat do posledního detailu, tak můžete se Sylasem zamířit na několik vedlejších misí. Ty většinou spočívají ve vybití základny lovců mágů ve stále stejných kulisách. V každém mezipatře vás tady čeká dvojice kouzel, které jsou oproti svým běžným variantám vylepšena a vydrží vám jen do konce mise. Přijde mi docela zvláštní, že si musíte jedno z nich vybrat, jinak nemůžete pokračovat dál. Občas jsem byl se svojí výbavou spokojený, ale tahle mechanika vás do změny nutí. V hlavních misích na ni ale nenarazíte.

Switch verze chce vyladit

Záměrně jsem se zatím vyhýbal technickému stavu hry. Rovnou vám řeknu, že jestli máte možnost hrát na něčem jiném, než je Nintendo Switch, tak rozhodně sáhněte po alternativě. Tahle verze totiž není dokonalá ani zdaleka. Mageseeker skrz svoji vydařenou a jednoduše působící stylizací vypadá, že si vystačí i s menším výkonem. I přesto jsem se na Switchi od začátku setkával s drobnými lagy a poklesy počtu snímků za vteřinu. Obzvlášť u tohoto typu hry to značně zážitek znepříjemní i přes to, že se mi samotné zpracování akčních soubojů líbí.

Bohužel je toho víc. Mageseeker mi ze všech her, které jsem zatím na Switchi hrál, padal asi nejčastěji. Což o to, s jednou chybou bych problém neměl. Ale když hra padá uprostřed bossfightu, tak se frustrace hráči nevyhne. Sám jsem kvůli tomu musel finální bossfight absolvovat dvakrát, protože mi hra spadla během závěrečné cutscény. Do toho navíc nepočítám chvíle, kdy jsem Mageseeker musel sám restartovat, protože se prostě zasekl a nereagoval na žádná tlačítka.

Momenty, kdy byl potřeba restart, přišly ještě ve dvou případech. Tím prvním je bizarní bug, po kterém Sylas přišel o možnost používat své řetězy k přitahování a kradení nepřátelských kouzel. I když má útoků ve výbavě víc, tak právě tyto mechaniky tvoří neodmyslitelný základ hry. Pokud by se mi to stalo jednou, ani bych to nezmiňoval. Ale tenhle scénář během průchodu nastal několikrát. Ke konci pak přišel ještě jeden nešvar, kdy se v táboře rebelů začala rozpadat hudba v pozadí. Zprvu jsem si říkal, že je něco špatně se sluchátky, ale i při hraní v handheld módu přes repráky problém zůstal.

Výbornou akci tak táhne dolů špatný technický stav, i když je to zrovna ten typ hry, který mi na Switch výborně sedne. Co jsem se v minulých dnech rozhlížel na streamech, tak verze na ostatních platformách jsou na tom výrazně lépe, takže pokud jste plánovali hrát na Switchi a nemáte na čem jiném Mageseeker odehrát, není kam spěchat. Minimálně pár patchů bude potřeba, než se i z této verze stane ta skvělá akční bojová příběhovka, kterou Mageseeker v základu je.